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Ryan Tolmich

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「なぜダメなのか？」から「もしも？」へ――マウリシオ・ポチェッティーノ監督の米国代表初ワールドカップサイクルは、逃したチャンスと不透明な未来とともに幕を閉じた。

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その監督はチーム風土を変えるために招かれた。おそらくそれは成功したかもしれないが、結局結果は変わらなかった。

シアトル発――米国男子代表のワールドカップが終了直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は去就を問われた。彼は「今は語る時ではない」と述べ、その言葉は正しかった。ベルギーに4－1で大敗した直後であり、特にその責任を負う監督が語るべきではなかった。

将来を語る余地はない。残るのは「現在」と、そう遠くない「過去」だけだ。ポチェッティーノ時代は終わったのか、まだなのか。米国サッカー協会は続投協議を続けるとしているが、このワールドカップは終わった。大会が幕を閉じる今、何が起きたかを完全に受け止めるには、ポチェッティーノの役割と向き合わねばならない。

米国サポーターは、この瞬間をどう記憶するだろう。ゴールの喜びや大合唱、そしてポチェッティーノが熱心にファンに声援を求め、観客を盛り上げる姿だろうか。それとも、ミスが連鎖し、チームとともに制御を失った彼が、水ボトルが入ったカゴを蹴り飛ばした最後の姿だろうか。

大会前半、彼はすべてを掌握しているように見えた。 観客は彼を後押しし、国中が活気づき、選手たちは犬のように走り回る覚悟と意欲に満ちていた。しかし、その疾走は月曜日に止まった。誰もが望んだよりも早く、その歩みは止まってしまったのだ。ベスト16で敗退したことで、ポチェッティーノはユルゲン・クリンスマン、ボブ・ブラッドリー、グレッグ・バーハルターと同等の成績に並んでしまった。ポチェッティーノは「状況がどれほど変わったか」と繰り返し主張できるだろうが、実際には何も変わっていないようにしか見えない。

ではポチェッティーノをどう評価すべきか。ニュアンスは大切だが、結果も重要だ。アメリカサッカーは変化し、結果もついてくると約束された。確かに進歩はあったが、決定的な勝利はなかった。 米国代表は世界ランキング16位で大会に臨んだが、前任者たちと同じくベスト16で敗退した。「黄金世代」「名将」「ホームアドバンテージ」も無意味だった。レベルは存在し、米国代表のレベルは変わっていない。

ポチェッティーノも選手たちと同様に、アメリカサッカーを良い方向に変えたかったはずだ。だが、この時代は「なぜできなかったのか」と同じくらい「もしできていたら」という“もしも”で語られるだろう。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    その経緯

    夏の間、ポチェッティーノは繰り返し問いかけた。「なぜ俺たちじゃないんだ？」

    それはチームを鼓舞する合言葉となった。自国開催のワールドカップでさえ国民がチームを後押しできないなら、いつ後押しできるというのか。選手たちがこうした瞬間に自分自身を信じられなければ、いつ信じられるというのか。夏が進むにつれ、その掛け声はますます大きくなった。もしかすると、ポチェッティーノの考えには一理あったのかもしれない。

    選手選考には批判もあったが、米国代表はセネガル、ドイツ戦で堅実な内容を示し、夏を好スタート切った。W杯初戦でパラグアイを圧倒した一戦は、米国代表史上で最も楽しい勝利の一つとして記憶されるだろう。オーストラリア戦では熱狂が漂い、トルコ戦の敗北も勢いを止めなかった。10人での戦いを強いられながらボスニア・ヘルツェゴビナに勝ったとき、ポチェッティーノはチームを次の段階へ導いた。

    彼らは攻守ともにアグレッシブで、相手を圧倒した。アメリカ代表のスターたちがW杯の舞台で初めて躍動し、見る者を熱狂させた。

    長年にわたり、ファンが待ち望んだ“本物のアメリカ代表”が、最初の4試合でついに現れた。

    しかし第5戦のベルギー戦では、それまでの輝きは消えた。責任は選手たちにある。彼らは誰一人誇らしくピッチを去れなかった。ポチェッティーノ監督にも一部責任がある。彼は期待の重圧にチームが崩れるのをただ見守るしかなかった。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポチェッティーノ監督はチームに余裕を持ってプレーすることを求めた。「リラックスしてこそ集中力が生まれる」と、アルゼンチン代表としてW杯を制したホルヘ・バルダーノの言葉を引用した。米国代表が冷静さと自信を保てば、すべてうまくいくと信じていた。

    しかしベルギー戦では、その要素がチームにまったく見られなかった。彼らは緊張し、臆病になり、後手に回った。チャンスを掴むというより、ミスを避けるためにプレーしていた。快進撃の序盤にあった喜びや自由は、シアトルのスタジアムに最初からなかったのだ。

    だからこそ、この敗戦は大きな失望をもたらした。ポチェッティーノが築こうとしていた、リラックスしながらも容赦ないチームは、レベルの高い試合では消え去った。そして、不快な疑問が残る。あのアメリカ代表は実在したのか。それとも、強豪に弱点を暴かれるまで格下相手に勢いだけで勝っていただけなのか。

    ポチェッティーノ監督は「説明はシンプルだ。今日は個人もチームも調子が良くなかった」と語った。「責任は私にある。我々のプレーを検証し、改善しなければならない。今日は本来のパフォーマンスではなかった」

    「我々は本来のレベルに達していなかった。立ち上がりが悪く、流れをつかめなかった。得点してもすぐに失点した。言い訳は不要だ」

    ポチェッティーノの言う通り、言い訳は通用しない。試合前、ソーシャルメディアで「月に触れる」と話題になったが、USMNTはベルギーに全く及ばず、あらゆる面で圧倒された。

    とはいえ、ベルギー戦に向けた準備期間には何かが違っていた。夏の間は才能あふれる「アンダードッグ」だったチームは、突如として大会の「悪役」と呼ばれた。世間の見方は急速に変わり、かつて自由奔放にプレーしたチームは、突然、大きな重圧を背負った。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    雰囲気を失う

    はっきり言おう。USMNTの雰囲気の変化は、ポチェッティーノや選手たちの責任ではない。彼らもまた、事態が制御不能に陥るのをただ見守るしかなかった。 試合を目前に控えた月曜日、ドナルド・トランプ大統領がテレビで「FIFAがレッドカードを取消した」と自慢した。フォラリン・バログンのレッドカードが取り消された瞬間から、チームの雰囲気は一変し、良い方向へは進まなかった。

    日曜の練習では明るいムードだったが、午後には空気が一変。大統領の介入が報じられると、世界中がその話題に飛びついた。 かつては威風堂々とした態度と実力で中立のファンをも魅了したUSMNTは、いまや嫌われる存在となっていた。グループステージでは希望と信念、そして楽しさを体現していたチームが、試合を目前に控えた時点では「腐敗」の象徴に変わっていた。

    それが公平か不公平かは議論の余地があるが、現実だ。確かなのは、USMNTがイメージの転換を快く思わなかったこと、それがピッチ上の崩壊を招いた要因の一つかもしれないということだ。

    ポチェッティーノは「FIFAの規律委員会が許可したならバログンが出場しても問題ない」と述べた。「だが政治や操作、倫理を語りすぎる人々に失望している。パフォーマンスが振るわなかったのは、そのせいではない」

    たとえ試合内容には響かなかったとしても、チームの歴史には確実に傷が残った。外部からは「政治に魂を売り、負けたチーム」という物語が定着し、一般のアメリカ人にとっては「好機を無駄にした集団」でしかない。

    これらの出来事は少なくともこの夏に暗い影を落とした。大会は、それまでの1か月間よりも、バログンの発表から試合終了のホイッスルまで、わずか36時間の出来事で記憶されるだろう。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    未来？

    公正か不公正かは別として、これらすべてがポチェッティーノの遺産となる。彼は米国代表を率い、ワールドカップで最高レベルのサッカーを披露させた。その一方で、米国サッカー史上最大のチャンスを逃した瞬間も彼が指揮していた。どちらがより長く記憶に残るかは想像に難くない。

    米国サッカーの将来は最終目標こそ明確だが、依然として不透明だ。次期監督やスポーツディレクター、組織改革が議論される中、状況は改善必須だ。今回の結果は十分ではなく、必要な前進もなかった。結局、米国代表は遠回りして familiar な場所に戻った。期待は大きかった分、出口でのつまずきはより痛ましい。

    それでも米国サッカー協会はポチェッティーノ再招聘に動くのか。月曜の声明では「話し合いを続ける」と前向きな姿勢を示した。

    米国サッカー連盟は「ワールドカップ後に休息と振り返りの時間を経て、引き続き話し合うことで合意した。マウリシオ、スタッフ、プログラムに関わるすべての人に多大な敬意と感謝を抱いている」と述べた。連盟は「我々は可能性に期待しつつ、野望を達成するためにあらゆるレベルでまだ多くの作業が必要だと共通認識を持っている」と続けた。

    より大きな問題は、ポチェッティーノ氏が再任を望んでいるかだ。大会前に契約オファーがあったと報じられたが、現在の進捗は当事者にしか分からない。

    「この旅は素晴らしいものでした」とポチェッティーノは語った。「連盟での在籍期間はまだ2年にも満たない。1サイクルは4年です。今日、選手評価という一章を閉じました。今や、多くの選手について包括的な評価が得られています。将来もここに残ることを決意するなら、明確なビジョンがあります」

    「今は少し休んで考えを整理し、その後話し合って、連盟と私たちの双方がどう判断するかを見極める段階だ」と彼は続けた。「本当に嬉しい。私たちは良い関係を築いてきたが、今それについて語る時ではない」

    これから数日は話し合う時間がある。大会敗退とは、振り返り、評価し、次に進む方向を決める時間だ。

    先行きは依然として不明だ。もしこれがポチェッティーノ体制の終わりなら、残るのは苦味と「もし」の連続だ。米国代表は大会中「なぜできない？」と問い続けたが、結局手元に残ったのは「もしあの時…」という後悔だけだった。

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