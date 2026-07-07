シアトル発――米国男子代表のワールドカップが終了直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は去就を問われた。彼は「今は語る時ではない」と述べ、その言葉は正しかった。ベルギーに4－1で大敗した直後であり、特にその責任を負う監督が語るべきではなかった。

将来を語る余地はない。残るのは「現在」と、そう遠くない「過去」だけだ。ポチェッティーノ時代は終わったのか、まだなのか。米国サッカー協会は続投協議を続けるとしているが、このワールドカップは終わった。大会が幕を閉じる今、何が起きたかを完全に受け止めるには、ポチェッティーノの役割と向き合わねばならない。

米国サポーターは、この瞬間をどう記憶するだろう。ゴールの喜びや大合唱、そしてポチェッティーノが熱心にファンに声援を求め、観客を盛り上げる姿だろうか。それとも、ミスが連鎖し、チームとともに制御を失った彼が、水ボトルが入ったカゴを蹴り飛ばした最後の姿だろうか。

大会前半、彼はすべてを掌握しているように見えた。 観客は彼を後押しし、国中が活気づき、選手たちは犬のように走り回る覚悟と意欲に満ちていた。しかし、その疾走は月曜日に止まった。誰もが望んだよりも早く、その歩みは止まってしまったのだ。ベスト16で敗退したことで、ポチェッティーノはユルゲン・クリンスマン、ボブ・ブラッドリー、グレッグ・バーハルターと同等の成績に並んでしまった。ポチェッティーノは「状況がどれほど変わったか」と繰り返し主張できるだろうが、実際には何も変わっていないようにしか見えない。

ではポチェッティーノをどう評価すべきか。ニュアンスは大切だが、結果も重要だ。アメリカサッカーは変化し、結果もついてくると約束された。確かに進歩はあったが、決定的な勝利はなかった。 米国代表は世界ランキング16位で大会に臨んだが、前任者たちと同じくベスト16で敗退した。「黄金世代」「名将」「ホームアドバンテージ」も無意味だった。レベルは存在し、米国代表のレベルは変わっていない。

ポチェッティーノも選手たちと同様に、アメリカサッカーを良い方向に変えたかったはずだ。だが、この時代は「なぜできなかったのか」と同じくらい「もしできていたら」という“もしも”で語られるだろう。