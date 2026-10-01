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「なぜギリシャでできないのか？」 イバン・ヨバノビッチ監督がオランダ戦を前にホームでの大胆な挑戦状を発した
ヨバノビッチ、テッサロニキでギリシャにホームでの優位確立を要求
ギリシャ代表のイバン・ヨバノビッチ監督は、オランダをホームに迎える中で、印象的なアウェーでの結果を本拠地のサポーターの前でも再現するようチームに求めた。木曜日にテッサロニキで行われるUEFAネーションズリーグを前に、セルビア人指揮官は、敵地では大きな勝利を収めながらも、ホームではプレッシャーの下で苦しむチームの傾向について語った。
セルビア戦とドイツ戦でアウェー勝利を収めた後、ギリシャは2試合で勝ち点を最大の6まで積み上げ、グループAの首位に立っている。
ヨバノビッチ監督は、チームがホームスタジアムのエネルギーを支配的なパフォーマンスへとつなげる術を学ばなければならないと強調している。
- Kirchner-Media
監督がギリシャのファン特有の激しさとプレッシャーを受け入れる
地元のサッカー文化にある移り気な性質について触れ、ヨヴァノヴィッチ監督は、勝利と敗戦でファンの受け止め方が劇的に変わることを認めた。その例として決勝点を挙げたディミトリス・クルベリスを引き合いに出し、厳しい視線が指導陣と選手たちを常に引き締めていると強調した。
指揮官はまた、代表選手たちは単なる義務感ではなく、真の思いを持って自国を代表していると強調した。
「勝てばすべてうまくいっていることになるし、そうでなければすべてを変えなければならないことになる」とヨヴァノヴィッチ監督は述べた。「ギリシャのファンには、時間をかけて見守るという余裕は存在しない。アウェーで大きな勝利を挙げられるのなら、なぜギリシャでそれができないのか。自国を代表することは彼らの名誉であり、彼らは心を込めてそれをやっている」
指揮官が選手の疲労と過密日程への懸念を口にした
ヨバノビッチは、選手たちが直面している過密日程への懸念を示し、クラブと代表の活動を通じて短期間で7試合を戦わなければならない選手が複数いると指摘した。また、移動が頻繁にある中で、身体の回復を慎重に管理する必要性を強調した。
負荷の大きさという課題がある一方で、指揮官はギリシャの若い中核メンバーが持つ技術的な可能性を称賛した。
「何人かの選手は合流前の時点で、すでに1週間に3試合をこなしていた」とヨバノビッチは付け加えた。「ペースは非常に激しく、我々はより慎重にならなければならない。オランダのサッカーは、常に将来性のある選手を擁しており、素晴らしい未来がある。欧州でも最高水準のチームの一つだ」
- Pro Shots
エスニキ、テッサロニキ凱旋で勝ち点3を狙う
ヨバノビッチ監督とギリシャ代表は、木曜夜にテッサロニキのトゥンバ・スタジアムで行われる一戦に向けて最終調整を進めている。この街は、指揮官がキャリアの20年を過ごした場所でもある。ギリシャ代表は、ホーム＆アウェーの再戦を迎える前に、グループAでの連勝を伸ばしたい考えだ。
オランダ代表は、セルビア戦での勝利を足がかりに、この一戦に臨む準備を進めている。
ヨバノビッチ監督はテッサロニキで強いメッセージとなる勝利を狙う。
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