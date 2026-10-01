ギリシャ代表のイバン・ヨバノビッチ監督は、オランダをホームに迎える中で、印象的なアウェーでの結果を本拠地のサポーターの前でも再現するようチームに求めた。木曜日にテッサロニキで行われるUEFAネーションズリーグを前に、セルビア人指揮官は、敵地では大きな勝利を収めながらも、ホームではプレッシャーの下で苦しむチームの傾向について語った。

セルビア戦とドイツ戦でアウェー勝利を収めた後、ギリシャは2試合で勝ち点を最大の6まで積み上げ、グループAの首位に立っている。

ヨバノビッチ監督は、チームがホームスタジアムのエネルギーを支配的なパフォーマンスへとつなげる術を学ばなければならないと強調している。