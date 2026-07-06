AFP
翻訳者：
なぜヴィニシウス・ジュニアはノルウェー戦でブラジルのPKを蹴らなかったのか？レアル・マドリードのスーパースターがPKをブルーノ・ギマランイスに譲り、彼が外した理由を説明する。
PK判定の背景にある監督の指示
通算6度目の優勝を目指したブラジルは、ノルウェーに2-1で敗れベスト16敗退。前半のPKでは、ヴィニシウスではなくギマランイスがキッカーを務めたが、シュートはGKナイランドに止められた。
この采配について、レアル・マドリードのウインガーは「キッカーは自分が決めるものではない」と説明。彼は「責任から逃げるつもりはないが、コーチ陣の指示を尊重した」と語った。
- Getty Images Sport
ヴィニシウスは利他的な姿勢を擁護した。
25歳の彼は気性の荒さから批判されてきたが、この機会を利用し、個人の栄光よりチームの団結を優先すると強調した。「レアル・マドリードでは監督に求められればいつでもPKを蹴っていた。ここでは下された決定に従った。私が自己中心的だったり注目を集めようとしたりしたわけではない」と説明した。
そのシュートミスで批判を受けたギマランイスに、ヴィニシウスはすぐ連帯を示した。このウインガーは、その一瞬がMFの代表キャリアを左右しないよう願い、こう語った。「ブルーノ・ギマランイスの代表キャリアが、このミスで台無しにならないことを願っている」
カルロ・アンチェロッティへの全面支持
ファンや評論家は敗戦の采配を疑問視しているが、ヴィニシウスはアンチェロッティ監督を強く支持する。大会を通じて監督と絆を深めてきた彼は「監督は私に大きな自信を与えてくれる」と語った。
優勝候補筆頭として臨んだブラジルにとって、この敗退は大きな打撃だ。ヴィニシウスは母国サポーターの痛みに触れ、「前を向くしかない。いつも信じてくれた『トルシダ』には謝罪する。セレソンが久しく勝てていないため、フラストレーションは溜まっている」と語った。
- Getty Images
より明るい未来に向けて
セレソンは20年以上ワールドカップを制していない。その重圧は現在の世代の選手たちにかかる。しかしヴィニシウスは、この世代がブラジルを再び国際サッカーの頂点へ導くと楽観視している。彼は今回の悔しい経験が、長期的にはチームの若手選手たちにとって大きな糧になると信じている。
「若い私たちは前へ進み、セレソンを頂点へ導く」と誓った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。