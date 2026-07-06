なぜヴィニシウス・ジュニアはノルウェー戦でブラジルのPKを蹴らなかったのか？レアル・マドリードのスーパースターがPKをブルーノ・ギマランイスに譲り、彼が外した理由を説明する。

25歳の彼は気性の荒さから批判されてきたが、この機会を利用し、個人の栄光よりチームの団結を優先すると強調した。「レアル・マドリードでは監督に求められればいつでもPKを蹴っていた。ここでは下された決定に従った。私が自己中心的だったり注目を集めようとしたりしたわけではない」と説明した。

そのシュートミスで批判を受けたギマランイスに、ヴィニシウスはすぐ連帯を示した。このウインガーは、その一瞬がMFの代表キャリアを左右しないよう願い、こう語った。「ブルーノ・ギマランイスの代表キャリアが、このミスで台無しにならないことを願っている」