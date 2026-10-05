勝ち点3以上の価値を持つ一戦だ。 イタリアは今夜、ボローニャでトルコと対戦し、ネーションズリーグと、2028年にイギリスで開催予定の次回欧州選手権予選における未来を懸ける。ベルギーとのホームゲームに敗れた後、イタリアはブルサでモンテッラ率いるチームを相手に4-1で快勝し、さらにパリではジダン率いるフランス、そして怪物オリーズ擁する相手と引き分け、決まり切っているように見えた終盤を変え、再び未来を楽観的に見据えられるようになった。現時点でイタリアは勝ち点4でグループ3位。ベルギーとは2ポイント差、フランスとは3ポイント差で、あらゆるシナリオがあり得る状況にある。
Getty Images Sport
翻訳者：
なぜイタリアはトルコに勝たなければならないのか。ネーションズリーグ準々決勝進出の可能性から、欧州選手権予選グループのシードとしての組み合わせ抽選まで
ネーションズリーグ：各シナリオ
4グループのうち各組の1位と2位は、3月のネーションズリーグ準々決勝に進出する。3位で終えたチームには2つの可能性がある。3位のうち「下位」2チームは、残留を懸けたリーグAのプレーアウトで、4位のうち「上位」2チームとともに、リーグBの2位チームと対戦する。最後に、4位のうち「下位」2チームは自動的にリーグBへ降格する。 きょう勝利し、かつベルギーがフランスで勝てなければ、11月の試合は準々決勝進出争いという観点で興味深いものになる。その場合、ファン・ボメルのチーム相手に勝ち点3を取る必要があるが、それを考える時間はある。ひとまず3試合を終えた時点で、私たちは「最高の3位」だ。
EURO2028予選グループで第1シードに入る##
だが、それだけではない。今日トルコに勝てば、イタリアは少なくともグループ3位を確保できることが数字の上でも確定する。これは決して小さくない成果だ。 ネーションズリーグのリーグAで各組の1位、2位、3位に入ったチームは、ユーロ2028予選の組み合わせ抽選会（12月6日、ベルファスト）で12のシード国にもなる。イタリアが立て直しを図るには、取りこぼしは許されない。
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