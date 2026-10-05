4グループのうち各組の1位と2位は、3月のネーションズリーグ準々決勝に進出する。3位で終えたチームには2つの可能性がある。3位のうち「下位」2チームは、残留を懸けたリーグAのプレーアウトで、4位のうち「上位」2チームとともに、リーグBの2位チームと対戦する。最後に、4位のうち「下位」2チームは自動的にリーグBへ降格する。 きょう勝利し、かつベルギーがフランスで勝てなければ、11月の試合は準々決勝進出争いという観点で興味深いものになる。その場合、ファン・ボメルのチーム相手に勝ち点3を取る必要があるが、それを考える時間はある。ひとまず3試合を終えた時点で、私たちは「最高の3位」だ。



