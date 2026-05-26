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なぜアンヘル・ディ・マリアはマンチェスターを「憎む」ようになったのか。5970万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したが失敗し、ワールドカップ優勝者が伝説の背番号7を着て不振に陥った経緯。
ファン・ハール要因と戦術的な摩擦
マンチェスターでのディ・マリアの不振は、当時の監督ルイ・ファン・ハールとの不和が原因だった。移籍当初は期待されていたが、すぐに彼の厳格な指導方針と折り合いが悪くなった。
「最初はすべてがうまくいっていた。だがファン・ハールとの間で問題が生じ、そこからすべてが崩れ去った」とディ・マリアはBBCスポーツのインタビューで語った。
ファン・ハールは常に批判的な分析を行い、ディ・マリアはそれが一方的だと感じた。「最初は順調で、すべてが完璧だった。だが突然、私のミスのみを指摘するミーティングが繰り返され、良い点は一切褒められなかった。結局、うんざりしてしまった」とワールドカップ優勝経験者は語った。
- AFP
ピッチ外でのトラブルと天候の不順
トレーニング場以外では、ディ・マリアのイングランド生活は暗転した。チェシャーの自宅で家族が居る際に強盗未遂が発生し、寒さや適応の難しさも重なり、生活は苦痛になった。「日が暮れるのが早く、寒さも厳しく、すべてが悪循環だった。自宅への侵入もあった」と彼は振り返る。
のちにパリ・サンジェルマンでもセキュリティ問題に遭ったが、フランスでの生活の質が高かったため乗り切れたという。「パリでも強盗に遭ったが、あと2、3年は残った。生活が良かったからだ。マンチェスターではすべてが雪だるま式に悪化した。家族を最優先したかった。それが去った理由だ」と、外的要因がプロとしての不満を悪化させたことを強調した。
ある家族の適応への苦闘
この選手の妻、ホルヘリーナ・カルドソも北西部での生活に辛辣な感想を語っている。彼女は移籍に当初から反対だった。「全く気に入らなかったわ。 「街には変な人ばかりで、歩いていると命の危険を感じる。食事は最悪、女性たちは陶器人形みたい。私たちはマドリードで世界最高のチームにいて、食事も天気も完璧だった。そこにマンチェスター・ユナイテッドからのオファーが届いたの」。
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悪夢のような経験だったけれど、後悔はない
3月、FAカップのアーセナル戦で退場し、軽傷も重なったため、ファン・ハール監督はディ・マリアをスタメンから外し始めた。 シーズン終了後、ディ・マリアは移籍を決意。プレシーズンツアーを欠席し、PSGへの移籍を確実にした。「彼は『私がプレシーズンに姿を見せなかった』と言っていたが、私はすでに去りたいと伝えており、クラブに戻るつもりはないと告げていた」とディ・マリアは説明した。
それでも移籍自体は後悔していないと主張する。「しかしプレミアリーグの雰囲気やクラブでの生活には良い印象が残っている。クラブには素晴らしい人々がいて、いつも親切に接し、支えてくれたからだ。感謝している」と語った。