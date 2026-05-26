トレーニング場以外では、ディ・マリアのイングランド生活は暗転した。チェシャーの自宅で家族が居る際に強盗未遂が発生し、寒さや適応の難しさも重なり、生活は苦痛になった。「日が暮れるのが早く、寒さも厳しく、すべてが悪循環だった。自宅への侵入もあった」と彼は振り返る。

のちにパリ・サンジェルマンでもセキュリティ問題に遭ったが、フランスでの生活の質が高かったため乗り切れたという。「パリでも強盗に遭ったが、あと2、3年は残った。生活が良かったからだ。マンチェスターではすべてが雪だるま式に悪化した。家族を最優先したかった。それが去った理由だ」と、外的要因がプロとしての不満を悪化させたことを強調した。