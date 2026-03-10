Getty Images Sport
「なぜまだここにいるのか分からない！」―マウリツィオ・サッリ監督、退任を示唆。ラツィオの「憂鬱な」状況と1月の売却を批判
サッリ監督、サッスオーロ戦勝利後に激怒
サッリ監督は月曜夜のサッスオーロ戦での劇的な2-1勝利にもかかわらず、ラツィオでの自身の将来に深刻な疑問を投げかけた。通常なら92分での決勝点は熱狂的な祝福を呼ぶところだが、オリンピコ・スタジアムの雰囲気はほぼ静まり返っていた。ベテラン指揮官はクラブの最近の意思決定について、クラウディオ・ロティーノ会長とクラブ上層部に向け激しい怒りを爆発させた。
ベンチと役員室の間にある緊張は、試合後の記者会見で沸点に達した。彼は残留を決断したことを深く後悔しているように見えた。続く苦戦とサポーターのボイコットに直面し、この指揮官は苛立ちを爆発させ、クラブの役員会に具体的な行動を求める声を上げた。彼は今なお重圧を感じ続けているのだ。
マンダスの移籍をめぐる怒り
監督の怒りの主な要因の一つは、冬の移籍市場におけるクラブの混乱した動き、特にゴールキーパーのクリストス・マンダスの突然の退団だった。主力GKイヴァン・プロヴェデルが深刻な負傷で離脱中という状況下で、信頼できる控え選手がボーンマスへの初期ローン移籍を許されたことに、監督は激怒した。これにより、21歳のエドアルド・モッタに頼らざるを得なくなったのである。
サッリ監督は理事会の移籍戦略について極めて率直な評価を示し、強い不満を隠そうとしなかった。「マンダスの売却には完全に反対だった」と彼は述べた。「プロヴェデルは現在出場不能で、若手が加入した。もちろん彼には資質がある。ピッチでそれを確認するだろうが、彼と話す機会を減らせば減らすほど、彼の肩にかかるプレッシャーも軽減される」
オリンピコでの憂鬱な光景
元チェルシー監督はまた、ロティーノ会長への抗議活動を続けるサポーターによりほぼ空席となったオリンピコ・スタジアムの不気味な雰囲気にも矛先を向けた。ピッチ上の劇的な展開にもかかわらず、7万人の収容能力を誇る巨大スタジアムでこの重要な一戦を観戦したのはわずか5000人ほどで、スタンドからの沈黙は耳をつんざくほどだった。
深刻な状況を嘆きつつ、彼は選手たちを称賛した後、オーナー陣に措置を要求した。「このチームは正しい心構えを見つけられる。時折ミスはするものの、それほど頻繁ではない」と説明。「悲しく、憂鬱で、気力を失わせる光景だった。無観客での試合は憂鬱だが、選手たちは状況にもかかわらずよく反応した。クラブが何か行動を起こす時が来ていると思う」
差し迫った出発をほのめかす
ラツィオのサポーターにとって最も衝撃的な発言は、監督自身が自身の危うい立場に触れ、上層部に激しい対立の解決を強く促した場面だった。「この状況は我々にとってあまりにも困難になりつつあるため、クラブが主導権を握って彼らを呼び戻すべきだと確信している」と彼は主張した。「私はディレクターではないが、この問題はすでに長引いている。彼らの方が私より状況を把握しているはずだ。どこに、どのように介入すべきか、彼らの方が私よりよく知っているだろう」
以前、自身の残留理由としてサポーターへの強い忠誠心を挙げていた彼が、今や完全に限界に達した男のようだった。「6月からずっと、ラツィオのサポーターのために残留すると述べてきた」と彼は告白した。「そして今や、自分でもなぜ残っているのか分からない。何か手を打つ必要がある。それは確かに私ではない：なぜまだここにいるのかも分からない」
