ラツィオのサポーターにとって最も衝撃的な発言は、監督自身が自身の危うい立場に触れ、上層部に激しい対立の解決を強く促した場面だった。「この状況は我々にとってあまりにも困難になりつつあるため、クラブが主導権を握って彼らを呼び戻すべきだと確信している」と彼は主張した。「私はディレクターではないが、この問題はすでに長引いている。彼らの方が私より状況を把握しているはずだ。どこに、どのように介入すべきか、彼らの方が私よりよく知っているだろう」

以前、自身の残留理由としてサポーターへの強い忠誠心を挙げていた彼が、今や完全に限界に達した男のようだった。「6月からずっと、ラツィオのサポーターのために残留すると述べてきた」と彼は告白した。「そして今や、自分でもなぜ残っているのか分からない。何か手を打つ必要がある。それは確かに私ではない：なぜまだここにいるのかも分からない」