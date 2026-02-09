Getty Images Sport
「なぜなのかわからない！」―マンチェスター・シティの新戦力マルク・ゲヒ、夏のアンフィールド移籍失敗後にリバプールファンから浴びせられたブーイングに困惑
ゲヒ、アンフィールドの敵意を意に介さない
グエイは、シティがアンフィールドで勝利した試合中、リヴァプールサポーターから罵声を浴びせられた。1月に巨額移籍金でペップ・グアルディオラ監督率いるチームに加入したイングランド代表選手は、日曜日の試合でボールに触れるたびにブーイングの的となった。
このセンターバックはエティハド移籍を決める前、リヴァプール移籍が強く噂されていた。その決断は明らかにアンフィールドのサポーターから許されていないようだ。敵意に満ちたブーイングが飛び交う中、ゲヒは冷静さを保ち、シティが混沌とした試合を乗り切って勝ち点3を奪うのに貢献した。
試合後、ゲヒはブーイングに困惑しつつも、自身の焦点は試合のみにあったと語った。「正直、理由はわからない」とゲヒは笑いながら受け止め方を問われて答えた。「でもサポーターの考えはコントロールできない。試合を通して支えてくれた我々のサポーターには感謝している」
リバプールの執拗なハイプレスに対し、自陣からボールを繋ぐ役割を担ったゲヒは、ボール保持時に並外れた勇気を見せた。「簡単じゃない。ファンがすぐそばにいるからね」と彼は認めた。「ハイプレスを仕掛けてくるチームと対戦する時は、常に次のプレーが重要だ。ミスをしても、次のプレーに集中する。常に次のプレーと、どうチームメイトを助けられるかに集中しているんだ」
23年にわたる不運の連鎖を断ち切る
この勝利はタイトル争いだけでなく、歴史的にも意義深いものだった。2003年以来、サポーターが観戦する中でシティがアンフィールドで勝利したのは初めてであり、シェイク・マンスール時代以前の記録にさかのぼる。2021年にシティが同地で勝利した際はパンデミック下での無観客試合だったため、日曜日の勝利は遠征したサポーターにとって解放感に満ちた瞬間となった。
驚くべきことに、ゲヒは試合終了のホイッスルが鳴るまで、自らの肩に歴史の重みがのしかかっていることに気づいていなかった。「2003年の統計については全く知らなかった」と彼は告白した。「だからファンがそれを目の当たりにし、体験できたのは素晴らしいことだと思う。厳しい試合の中で皆が示した粘り強さに敬意を表したい」
「兄弟愛」の上に築かれた勝利
シティはここ数週間、守備の堅さについて疑問を呈されてきた。しかしアンフィールドでは、圧倒的なプレッシャーの中でも揺るがなかった。ゲヒは守備の粘り強さを、グアルディオラがチームに植え付けた集団精神に帰し、このような聖地で勝利するために必要な努力を「チームメイトへの義務」と表現した。
「試合に勝つためにはそれが基準だ」とゲヒは説明した。「特にリヴァプールのような強敵相手ならなおさらだ。隣にいる兄弟のために、一人ひとりが全エネルギーと努力を注がねばならない。今日は全員がそれを実践したと思う」
この「兄弟愛」は、リバプールが同点弾を求めて猛攻を仕掛けた際に極限まで試されたが、ゲヒが指揮するシティの守備陣は決して崩れなかった。この結果は、王者チームの闘志を疑っていた批判者たちへの力強い回答となった。「我々はそうした局面で成長する必要があることは承知している」と彼は付け加えた。「しかし今日もまた、我々のプレーの別の側面を示せた。 強い粘り強さと結束力だ」
ドンナルンマとハーランドが勝負を決める瞬間を演出
ゲヒと守備陣が基盤を築いた一方、試合の勝敗はピッチの両端で光った個人の輝きによって決まった。アーリング・ハーランドが再びPKで決勝点を叩き込んだが、同等の称賛はGKジャンルイジ・ドンナルンマにも向けられた。イタリア人守護神は終盤に奇跡的なセーブを見せ、リードを守り抜いた。
「試合の流れを変えた選手が2人いた」とゲヒは指摘した。「ピッチの一端ではエルリングと今日の主将（キャプテン）、そしてもう一端ではジージョ（ドンナルンマ）の素晴らしいセーブだ。今日は全員が素晴らしかったと思う」
この勝利はシーズン全体を見据えた上で大きな意味を持つと評価されているが、ゲヒは期待を過度に膨らませないよう注意を促した。「我々は先走って考えるべきではないと思う」と彼は結論づけた。「たった3ポイントに過ぎないが、様々な方法で勝利できることを示した。そして最後まで戦い抜くことを証明したのだ」
