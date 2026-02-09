「なぜなのかわからない！」―マンチェスター・シティの新戦力マルク・ゲヒ、夏のアンフィールド移籍失敗後にリバプールファンから浴びせられたブーイングに困惑

グエイは、シティがアンフィールドで勝利した試合中、リヴァプールサポーターから罵声を浴びせられた。1月に巨額移籍金でペップ・グアルディオラ監督率いるチームに加入したイングランド代表選手は、日曜日の試合でボールに触れるたびにブーイングの的となった。

このセンターバックはエティハド移籍を決める前、リヴァプール移籍が強く噂されていた。その決断は明らかにアンフィールドのサポーターから許されていないようだ。敵意に満ちたブーイングが飛び交う中、ゲヒは冷静さを保ち、シティが混沌とした試合を乗り切って勝ち点3を奪うのに貢献した。

試合後、ゲヒはブーイングに困惑しつつも、自身の焦点は試合のみにあったと語った。「正直、理由はわからない」とゲヒは笑いながら受け止め方を問われて答えた。「でもサポーターの考えはコントロールできない。試合を通して支えてくれた我々のサポーターには感謝している」

リバプールの執拗なハイプレスに対し、自陣からボールを繋ぐ役割を担ったゲヒは、ボール保持時に並外れた勇気を見せた。「簡単じゃない。ファンがすぐそばにいるからね」と彼は認めた。「ハイプレスを仕掛けてくるチームと対戦する時は、常に次のプレーが重要だ。ミスをしても、次のプレーに集中する。常に次のプレーと、どうチームメイトを助けられるかに集中しているんだ」