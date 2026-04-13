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「なぜできない？」――ハリー・ケインは40代まで現役を続け、クリスティアーノ・ロナウドに続き、イングランド代表に大きな活力をもたらすと期待されている。
ケインは、史上最高の選手とされるロナウドとメッシを追随しようとしている。
バロンドール5度受賞のロナウドは、サウジ・プロリーグのアル・ナスルで41歳となった今もクラブと代表で活躍し、スポーツ界の長寿記録を更新し続けている。
39歳目前のリオネル・メッシもMLSカップ制覇と2年連続MVPで常識を覆す。2人のGOATは、才能とプロ意識で何ができるかをケインに示している。
7月に33歳になるケインは、ブンデスリーガ王者バイエルンで2025-26シーズン通算50ゴールまであと1と迫り、トッテナムとイングランド代表の歴代最多得点者でもある。
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ケインは40代になってもトップレベルでプレーできるか？
謙虚なエースはイングランド代表の主将であり、2026年W杯でも不可欠だ。背番号9の後継者がまだいない中、バリーは独占インタビューで「なぜできない？」と語った。 ハリー・ケインがどんな人間で、どんなプロ選手かは皆知っている。彼は目立たず、自分自身の世界に没頭し、スキャンダルもなく、自己管理も徹底している。40代になってもプレーできると思う。あのレベルを維持できるはずだ。
「つまり、ケインが健康なら周囲の層は心配ない。戦術の幅のため1、2人はオプションが必要だが、彼なら40歳までやれる。スポーツ科学の進歩で長寿化は以前より容易だ。ケインは走り続けられる。」
彼のプレーはスピードや加齢で衰えやすい身体能力に依存しない。バリーは「彼のスタイルはスピードに頼っていない。
彼は純粋なゴールゲッターであり、タイミングが全てだ。パスも出せるし、得点以外の要素もチームに提供する。だから40歳まで最高レベルでプレーできると見ており、それはイングランドにとっても朗報だ」
ケインは歴代の偉大な選手たちにインスピレーションを求めている
イングランド代表経験のあるエミール・ヘスキーは、GOALの取材にこう語った。ケインがいつまでプレーできるかについて、「ロナウドを見ればわかる。彼はプレースタイルを変えたが、ハリーも同じだ。
アラン・シアラーも同じだった。年齢を重ねても、スピードが落ちても得点は取れる。それが重要だ。監督次第だが、36歳まで代表でプレーできると思う。背後に誰がいるかもポイントだ」
自身もメッシやCR7から刺激を受けている。「彼らは30代でも20代と同じレベルでプレーしている。体を整え、メンタルを保てば、望む限り最高レベルで続けられる。それが楽しみだ。
彼らやほかの何人かが基準を示した。それは大きなモチベーションになる。最高の選手たちが今も活躍している姿を見るのは素晴らしい。今はキャリアの後半だ。前半は順調だった。後半もさらに良くしたい。」
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慎重に扱うべき存在：バイエルンとイングランド代表にとって不可欠なケイン
ケインは軽傷のため現在休養中。バイエルンはCL優先で国内リーグでは起用を控えている。準々決勝レアル戦は2-1でリードし、水曜にアリアンツ・アレーナで第2戦を迎える。
3月下旬のウルグアイ、日本との親善試合では代表戦に出場しなかったが、今夏北米で開催される大会では、ロナウドやメッシと対戦するイングランド代表でトゥヘル監督の戦術において重要な役割が期待される。