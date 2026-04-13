「なぜできない？」――ハリー・ケインは40代まで現役を続け、クリスティアーノ・ロナウドに続き、イングランド代表に大きな活力をもたらすと期待されている。

謙虚なエースはイングランド代表の主将であり、2026年W杯でも不可欠だ。背番号9の後継者がまだいない中、バリーは独占インタビューで「なぜできない？」と語った。 ハリー・ケインがどんな人間で、どんなプロ選手かは皆知っている。彼は目立たず、自分自身の世界に没頭し、スキャンダルもなく、自己管理も徹底している。40代になってもプレーできると思う。あのレベルを維持できるはずだ。

「つまり、ケインが健康なら周囲の層は心配ない。戦術の幅のため1、2人はオプションが必要だが、彼なら40歳までやれる。スポーツ科学の進歩で長寿化は以前より容易だ。ケインは走り続けられる。」

彼のプレーはスピードや加齢で衰えやすい身体能力に依存しない。バリーは「彼のスタイルはスピードに頼っていない。

彼は純粋なゴールゲッターであり、タイミングが全てだ。パスも出せるし、得点以外の要素もチームに提供する。だから40歳まで最高レベルでプレーできると見ており、それはイングランドにとっても朗報だ」