シアトル発――米国男子代表のワールドカップが終了した直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は自身の去就を問われた。彼は「今は話す時期ではない」と答え、その言葉は正しかった。ベルギーに4対1で大敗した直後であり、特にその責任を負う監督が自分である以上、将来を語るべきではなかった。

将来を語る余地がない今、残るのは「現在」と、そう遠くない「過去」だけだ。ポチェッティーノ時代は終わったのか、まだなのか。米国サッカー協会は契約延長を模索しているが、このワールドカップは終わった。大会が幕を閉じる今、何が起きたかを理解するには、ポチェッティーノの役割と向き合わねばならない。

米国サポーターは、この瞬間をどう記憶するだろう。ゴールの歓喜や大合唱、そしてポチェッティーノが熱心にファンに声援を求め、観客を盛り上げる姿だろうか。それとも、ミスが連鎖し、チームとともに制御を失った彼が、水ボトルを蹴り飛ばした最後の姿だろうか。

大会前半、ポチェッティーノはすべてを掌握しているように見えた。 観客の後押しを受け、国中が活気づき、選手たちは全力で駆け回っていた。しかしその疾走は月曜日に止まった。誰もが望んだより早く、歩みは止まった。ベスト16での敗退により、ポチェッティーノの成績はユルゲン・クリンスマン、ボブ・ブラッドリー、グレッグ・バーハルターと同等となった。彼は「状況は大きく変わった」と主張できるが、実際には何も変わっていないように見える。

ではポチェッティーノをどう評価すべきか。ニュアンスも大切だが、結果も重要だ。アメリカサッカーは変化し、結果もついてくると約束された。いくつかの成果はあったが、決定的な勝利はなかった。 米国代表は世界16位として臨んだが、前任者たちと同じくベスト16で敗退した。「黄金世代」「名将」「ホームアドバンテージ」も無意味だった。レベルは変わらず、米国代表の壁は残った。

ポチェッティーノも選手たちとともにアメリカサッカーを良くしたかったはずだ。だが、この時代は「なぜできなかったのか」と「もしできていたら」という“もしも”の疑問で語られるだろう。