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Ryan Tolmich

翻訳者：

「なぜできない？」から「もしも？」へ――マウリシオ・ポチェッティーノ監督の米国代表初WCサイクルは、逃したチャンスと不透明な未来とともに幕を閉じた。

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M. Pochettino
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アメリカ合衆国 対 ベルギー
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その監督はチーム風土を変えるために招かれた。おそらくそれは成功したかもしれないが、結局結果は変わらなかった。

シアトル発――米国男子代表のワールドカップが終了した直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は自身の去就を問われた。彼は「今は話す時期ではない」と答え、その言葉は正しかった。ベルギーに4対1で大敗した直後であり、特にその責任を負う監督が自分である以上、将来を語るべきではなかった。

将来を語る余地がない今、残るのは「現在」と、そう遠くない「過去」だけだ。ポチェッティーノ時代は終わったのか、まだなのか。米国サッカー協会は契約延長を模索しているが、このワールドカップは終わった。大会が幕を閉じる今、何が起きたかを理解するには、ポチェッティーノの役割と向き合わねばならない。

米国サポーターは、この瞬間をどう記憶するだろう。ゴールの歓喜や大合唱、そしてポチェッティーノが熱心にファンに声援を求め、観客を盛り上げる姿だろうか。それとも、ミスが連鎖し、チームとともに制御を失った彼が、水ボトルを蹴り飛ばした最後の姿だろうか。

大会前半、ポチェッティーノはすべてを掌握しているように見えた。 観客の後押しを受け、国中が活気づき、選手たちは全力で駆け回っていた。しかしその疾走は月曜日に止まった。誰もが望んだより早く、歩みは止まった。ベスト16での敗退により、ポチェッティーノの成績はユルゲン・クリンスマン、ボブ・ブラッドリー、グレッグ・バーハルターと同等となった。彼は「状況は大きく変わった」と主張できるが、実際には何も変わっていないように見える。

ではポチェッティーノをどう評価すべきか。ニュアンスも大切だが、結果も重要だ。アメリカサッカーは変化し、結果もついてくると約束された。いくつかの成果はあったが、決定的な勝利はなかった。 米国代表は世界16位として臨んだが、前任者たちと同じくベスト16で敗退した。「黄金世代」「名将」「ホームアドバンテージ」も無意味だった。レベルは変わらず、米国代表の壁は残った。

ポチェッティーノも選手たちとともにアメリカサッカーを良くしたかったはずだ。だが、この時代は「なぜできなかったのか」と「もしできていたら」という“もしも”の疑問で語られるだろう。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    その経緯

    夏の間、ポチェッティーノは繰り返し問いかけた。「なぜ俺たちじゃないんだ？」

    それはチームを鼓舞する合言葉となった。自国開催のワールドカップでさえ国民がチームを後押しできないなら、いつ後押しできるというのか。選手たちがこうした瞬間に自分自身を信じられなければ、いつ信じられるというのか。夏が進むにつれ、その掛け声はますます大きくなった。もしかすると、ポチェッティーノの考えには一理あったのかもしれない。

    選手選考には批判もあったが、米国代表はセネガル、ドイツ戦で堅実な立ち上がりを見せ、パラグアイとの開幕戦では圧勝。オーストラリア戦では熱狂がスタジアムを包み、トルコに敗れた後も勢いは衰えなかった。10人でのボスニア・ヘルツェゴビナ戦勝利は、チームが次の段階へ進んだ証拠だった。

    その過程は華々しかった。彼らはアグレッシブでハイペースな攻撃サッカーを展開した。相手を徹底的に封じ込め、息をつこうとする隙を逃さず容赦なく突き放した。アメリカサッカーのトップスターたちが、ワールドカップのピッチで初めて華麗に舞い踊った。彼らは才能に溢れ、アグレッシブだった。何よりも、彼らのプレーを追うのは実に楽しかった。

    長年の願いだった「本物のW杯でのアメリカ代表」を、彼らは最初の4試合で実現した。

    しかし第5戦のベルギー戦では、それまでの輝きは消え失せた。責任は選手たちにある。誇りを持ってピッチを去れる者はいない。ポチェッティーノにも責任がある。彼は期待の重圧に耐えかねたチームが崩壊するのを、ただ見守るしかなかった。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポチェッティーノ監督はチームに余裕を持ってプレーすることを求めた。「リラックスしてこそ集中力が生まれる」と、アルゼンチン代表としてW杯を制したホルヘ・バルダーノの言葉を引用した。米国代表が冷静さと自信を保てば、すべてうまくいくと信じていた。

    しかしベルギー戦では、その要素がまったく見られなかった。彼らは緊張し、臆病になり、後手に回った。チャンスを掴むよりミスを避けるプレーに終始した。序盤の快進撃を支えた喜びや自由は、そもそも存在していなかったのだ。

    だからこそ、この敗戦は大きな失望をもたらした。ポチェッティーノが築こうとしていた、リラックスしながらも容赦ないチームは、レベルの高い試合では消え去った。そして、不快な疑問が残る。あの米国代表は実在したのか。それとも、格下相手に勢いがあっただけで、強豪に弱点を暴かれただけなのか。

    「説明は実に単純かもしれない。質的にも個人としても、今日は我々の日ではなかったのだ」とポチェッティーノ監督は語った。「もちろん、第一の責任は私にある。我々のプレーは普段のパフォーマンスやスタイルとはかけ離れていたため、何が問題だったのかを分析し、検証する必要がある。」

    「我々は本来のレベルに達していなかった。立ち上がりが悪く、流れをつかめなかった。得点してもすぐに失点した。言い訳は不要だ」

    ポチェッティーノの言う通り、言い訳は通用しない。試合前、ソーシャルメディアで「月に触れる」と話題になったが、ベルギーには全く歯が立たず、あらゆる面で圧倒された。

    とはいえ、ベルギー戦に向けた準備期間には何かが違っていた。夏の間は愛すべき才能ある「アンダードッグ」だったチームは、突如として大会の「悪役」と呼ばれた。世間の見方は急速に変わり、かつて自由奔放にプレーしたチームは、突然、大きな重圧を背負った。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    雰囲気を失う

    率直に言って、USMNTの雰囲気の変化はポチェッティーノや選手たちの責任ではなかった。彼らもまた、事態が制御不能に陥るのをただ見守るしかなかった。 試合を数時間後に控えた月曜日、ドナルド・トランプ大統領はテレビでFIFAがレッドカードを取り消したことを自慢げに語った。フォラリン・バログンのレッドカードが取り消された瞬間から、チームの雰囲気は一変し、決して良い方向ではなかった。

    日曜の練習では当初明るいムードだったが、午後に状況が悪化した。大統領の関与が明らかになるにつれ、外部もその話に飛びついた。 かつては威風堂々とした態度と実力で中立のファンをも魅了したUSMNTは、いまや嫌われる存在となっていた。グループステージでは希望と信念、そして楽しさを体現していたチームが、試合を前にして世界から「腐敗」の象徴と見なされるまでに転落した。

    それが公平かは議論の余地があるが、現実だ。確実なのは、USMNTがイメージの転換を快く思わなかったこと、それがピッチでの崩壊を招いた要因の一つかもしれないということだ。

    ポチェッティーノは「FIFAの規律委員会が許可したならバログンが出場しても問題ない」と述べた。「だが多くの人が政治や操作、倫理を口にするのに失望している。パフォーマンスが振るわなかったのは、そのせいではない」

    たとえパフォーマンスには響かなかったとしても、チームの歴史には確実に影を落とした。外部には「政治に魂を売り敗れたチーム」という物語が定着し、一般のアメリカ人にも「好機を無駄にした集団」と映っている。

    これらの出来事は少なくともこの夏に暗い影を落とした。大会は、それまでの1か月間よりも、バログンの発表から試合終了までの36時間の騒動として記憶されるだろう。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    未来？

    公正か不公正かは別として、これらすべてがポチェッティーノの遺産となる。彼は米国代表を率い、ワールドカップで最高レベルのサッカーを披露させた。その一方で、米国サッカー史上最大のチャンスを逃した瞬間も彼が指揮していた。どちらがより長く記憶に残るかは想像に難くない。

    米国サッカーの将来は最終目標こそ明確ながら、依然として不透明だ。次期監督やスポーツディレクター、組織改革など議論は尽きないが、状況は改善されなければならない。今回の結果は十分ではなく、必要な前進も得られなかった。結局、米国代表は遠回りをして familiar な場所に戻った。期待は大きかっただけに、出口でのつまずきはより痛ましい。

    それでも米国サッカー協会がポチェッティーノを再招聘するかどうかは不明だ。月曜の声明では、協会は少なくともその可能性に門戸を開いている。

    米国サッカー連盟は「ワールドカップ後に休息と振り返りの時間を経て、引き続き話し合うことで合意した。マウリシオ、彼のスタッフ、プログラムに関わるすべての人に多大な敬意と感謝を抱いている」と述べた。連盟は「我々は可能性に期待しつつ、野望を達成するためにあらゆるレベルでまだ多くの作業が必要だと共通認識を持っている」と続けた。

    より大きな問題は、ポチェッティーノ氏が再任を望んでいるかだ。大会前には契約オファーがあったと報じられたが、現在の進捗は当事者しか知らない。

    「この旅は素晴らしいものでした」とポチェッティーノは語った。「連盟での在籍期間はまだ2年にも満たない。1サイクルは4年です。今日、選手評価という一章を閉じました。今や、多くの選手について包括的な評価が得られています。将来もここに残ることを決意するなら、明確なビジョンがあります」

    「今は休んで考えを整理し、話し合いの結果を見極める段階だ。嬉しいし良い関係を築いてきたが、今は語る時ではない」

    これから数日は話し合う時間がある。大会後に振り返り、評価し、次の進路を決めるのが常だ。

    先行きは依然として不明だ。もしこれがポチェッティーノ体制の終わりなら、苦味と「もし」の残る幕切れとなる。米国代表は大会中「なぜできない？」と問い続けたが、残ったのは「もしあの時…」という後悔だけだった。

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