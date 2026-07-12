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翻訳者：
「どんな手段を使ってもいいから！」――ラミン・ヤマルの恋人イネス・ガルシアが、スペイン代表兼バルセロナのスーパースターに、ジャスティン・ビーバーをモチーフにしたワールドカップへの呼びかけを行った。
SNSに投稿された、笑えるお願い
準決勝進出を決めたスペイン代表の活躍に国民が熱狂する中、ヤマルのパートナーはさらに大きなプレッシャーを感じている。FIFAが発表した決勝戦のエンターテイメント・ラインナップを受け、彼女は7月19日にメットライフ・スタジアムへ行くつもりだと明かした。
セビリア出身の彼女はヤマルに「愛しい人、決勝に進むためならどんな手段でも使って。聞こえてる？ どんな手段でもね！」と投稿し、そのメッセージは瞬く間に拡散した。
ビーバー効果
ガルシアがこう主張する理由はシンプルだ。彼女は自らを「ビーリーバー」と公言する熱狂的ファンだからだ。大会初となるスーパーボウル形式のハーフタイムショーに、このカナダのポップアイコンの出演が決定。ガルシアはスポーツ最大の舞台でアイドルがパフォーマンスする姿を見たいと切望している。
『Baby』や『Sorry』、『Love Yourself』などのヒットで知られる彼は、今も若者から高い支持を得るアーティストだ。この発表で大会への注目はさらに高まり、ヤマルにとってはスペイン代表を決勝へ導く追加のモチベーションとなっている。
歴史に残るハーフタイムショー
FIFAは2026年決勝戦をニュージャージーで開催し、スター集結の音楽ショーで新境地を開拓する。NFLの恒例ショーに匹敵する11分間のパフォーマンスで、多彩な国際アーティストを起用する。
出演者はジャスティン・ビーバー、シャキーラ、マドンナ、BTS、バーナ・ボーイ、クリス・マーティン（コールドプレイ）、PS22コーラス、指揮者グスタボ・ドゥダメルと豪華だ。
- Getty Images Sport
ニュージャージーで目標を見据えて
ヤマルは2010年以来となる優勝トロフィーをスペインに持ち帰りたい。その前に、スペインは準決勝でフランスを倒さねばならない。この試合は18歳のヤマルにとって特別な意味を持つ。
ユーロ2024準決勝でヤマルはフランス相手に鮮やかなゴールを決め、スペインは決勝でイングランドを破って優勝した。この記憶は、国際舞台で彗星のごとく台頭し、デ・ラ・フエンテ監督率いる攻撃陣の要として新たなタイトルを目指すバルセロナの若きスターにとって、好ましい前兆だ。
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