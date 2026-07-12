「どんな手段を使ってもいいから！」――ラミン・ヤマルの恋人イネス・ガルシアが、スペイン代表兼バルセロナのスーパースターに、ジャスティン・ビーバーをモチーフにしたワールドカップへの呼びかけを行った。

準決勝進出を決めたスペイン代表の活躍に国民が熱狂する中、ヤマルのパートナーはさらに大きなプレッシャーを感じている。FIFAが発表した決勝戦のエンターテイメント・ラインナップを受け、彼女は7月19日にメットライフ・スタジアムへ行くつもりだと明かした。

セビリア出身の彼女はヤマルに「愛しい人、決勝に進むためならどんな手段でも使って。聞こえてる？ どんな手段でもね！」と投稿し、そのメッセージは瞬く間に拡散した。