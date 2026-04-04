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「どんな仕事と同じだ」――ナポリに所属する元マンチェスター・シティのスター、ケヴィン・デ・ブライネが、「30年経って」サッカーへの情熱が冷めたことをほのめかした
そのゲームに飽きてしまった
デ・ブルイネは、サッカーとの関わり方の変化について率直に語り、少年時代に感じた最初の情熱が、必然的に薄れてきたことを示唆した。マンチェスター・シティで欧州サッカーの頂点に長年君臨した後、イタリアへ移籍したこのミッドフィルダーは、キャリアの終盤に差し掛かるにつれ、情熱が変化していくのは当然のことだと考えている。現在はセリエAのナポリでチームを牽引するこのベルギー人選手は、プロサッカー選手という職業を、時間の経過とともに興味が変動しうる他の職業と比較した。
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「もうサッカーが好きじゃないんだと思う」
「今でも始めた頃と同じくらいこのスポーツを愛しているか」と尋ねられると、デ・ブルイネは現在のモチベーションについて驚くほど率直な見解を述べた。「今でもサッカーを、始めた頃と同じくらい愛しているとは思わない」とデ・ブルイネは『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に語った。「でも、30年も経てばそれは普通のことだろう。どんな仕事でもそうだろうけど、時々、少し興味が薄れてしまうこともあるんだ。 また、現役引退後に何をするかもまだ分からない。まずは家族との時間を楽しみたい。彼らは多くの犠牲を払ってくれたからな。」
ナポリにおけるコンテ監督の下での生活
このベテランMFは、アントニオ・コンテ監督の下でプレーすることの肉体的な負担についても言及した。ナポリに移籍して以来、デ・ブライネは、このイタリア人監督の過酷で知られるトレーニングセッションや戦術的な規律に適応しなければならなかった。その過酷さにもかかわらず、デ・ブライネは、プレミアリーグでの10年にわたるキャリアを経て、南イタリアでの生活にもうまく順応できたと強調した。 「高いレベルでプレーを続けたいと思っていましたし、ナポリにはその可能性がありました。ですから、これは誰にとっても最良の選択でした。仕事でも私生活でも、幸せでいられるよう努めなければなりません。マンチェスターで10年間過ごした後、環境を変えるのは簡単ではありませんでしたが、今では順応し、順調です。そして、私たちは皆、幸せです」と彼は語った。
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今後の計画と退職
サッカーへの情熱がプロとしての義務へと変わりつつあるかもしれないが、デ・ブルイネはまだ引退するつもりはない。彼はディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの契約を全うする決意を固めているが、現役引退後のキャリアについてはまだ白紙の状態だと認めている。「ナポリが最後のチームになるか？ それは分からないし、今はそんなことは考えていない。 あと数年はプレーできると思うし、体が『もうやめろ』と言ってきたら、そうするつもりだ。でも今のところは、体調は良いよ。」