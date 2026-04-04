「どんな仕事と同じだ」――ナポリに所属する元マンチェスター・シティのスター、ケヴィン・デ・ブライネが、「30年経って」サッカーへの情熱が冷めたことをほのめかした

このベテランMFは、アントニオ・コンテ監督の下でプレーすることの肉体的な負担についても言及した。ナポリに移籍して以来、デ・ブライネは、このイタリア人監督の過酷で知られるトレーニングセッションや戦術的な規律に適応しなければならなかった。その過酷さにもかかわらず、デ・ブライネは、プレミアリーグでの10年にわたるキャリアを経て、南イタリアでの生活にもうまく順応できたと強調した。 「高いレベルでプレーを続けたいと思っていましたし、ナポリにはその可能性がありました。ですから、これは誰にとっても最良の選択でした。仕事でも私生活でも、幸せでいられるよう努めなければなりません。マンチェスターで10年間過ごした後、環境を変えるのは簡単ではありませんでしたが、今では順応し、順調です。そして、私たちは皆、幸せです」と彼は語った。