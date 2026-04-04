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Donny Afroni

翻訳者：

「どんな仕事と同じだ」――ナポリに所属する元マンチェスター・シティのスター、ケヴィン・デ・ブライネが、「30年経って」サッカーへの情熱が冷めたことをほのめかした

ケヴィン・デ・ブライネ
ナポリ
セリエ A

元マンチェスター・シティのスター選手、ケヴィン・デ・ブライネは、サッカーに対する自分の考え方が大きく変わったことを認めた。34歳の彼は、30年にわたるサッカー人生を経て、このスポーツへの情熱が薄れてきたと驚くべき発言をした。率直なインタビューの中で、ナポリのMFは、サッカーという「美しいゲーム」を、時間の経過とともに自然と興味が薄れていく一般的な職業に例えた。

  • そのゲームに飽きてしまった

    デ・ブルイネは、サッカーとの関わり方の変化について率直に語り、少年時代に感じた最初の情熱が、必然的に薄れてきたことを示唆した。マンチェスター・シティで欧州サッカーの頂点に長年君臨した後、イタリアへ移籍したこのミッドフィルダーは、キャリアの終盤に差し掛かるにつれ、情熱が変化していくのは当然のことだと考えている。現在はセリエAのナポリでチームを牽引するこのベルギー人選手は、プロサッカー選手という職業を、時間の経過とともに興味が変動しうる他の職業と比較した。

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  • Kevin De BruyneGetty Images

    「もうサッカーが好きじゃないんだと思う」

    「今でも始めた頃と同じくらいこのスポーツを愛しているか」と尋ねられると、デ・ブルイネは現在のモチベーションについて驚くほど率直な見解を述べた。「今でもサッカーを、始めた頃と同じくらい愛しているとは思わない」とデ・ブルイネは『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に語った。「でも、30年も経てばそれは普通のことだろう。どんな仕事でもそうだろうけど、時々、少し興味が薄れてしまうこともあるんだ。 また、現役引退後に何をするかもまだ分からない。まずは家族との時間を楽しみたい。彼らは多くの犠牲を払ってくれたからな。」

  • ナポリにおけるコンテ監督の下での生活

    このベテランMFは、アントニオ・コンテ監督の下でプレーすることの肉体的な負担についても言及した。ナポリに移籍して以来、デ・ブライネは、このイタリア人監督の過酷で知られるトレーニングセッションや戦術的な規律に適応しなければならなかった。その過酷さにもかかわらず、デ・ブライネは、プレミアリーグでの10年にわたるキャリアを経て、南イタリアでの生活にもうまく順応できたと強調した。 「高いレベルでプレーを続けたいと思っていましたし、ナポリにはその可能性がありました。ですから、これは誰にとっても最良の選択でした。仕事でも私生活でも、幸せでいられるよう努めなければなりません。マンチェスターで10年間過ごした後、環境を変えるのは簡単ではありませんでしたが、今では順応し、順調です。そして、私たちは皆、幸せです」と彼は語った。

  • Neres De Bruyne McTominay NapoliGetty

    今後の計画と退職

    サッカーへの情熱がプロとしての義務へと変わりつつあるかもしれないが、デ・ブルイネはまだ引退するつもりはない。彼はディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの契約を全うする決意を固めているが、現役引退後のキャリアについてはまだ白紙の状態だと認めている。「ナポリが最後のチームになるか？ それは分からないし、今はそんなことは考えていない。 あと数年はプレーできると思うし、体が『もうやめろ』と言ってきたら、そうするつもりだ。でも今のところは、体調は良いよ。」

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