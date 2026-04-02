「どんなことにも解決策はある」――チェルシーのスター選手エンツォ・フェルナンデスが、メンタルヘルスのサポートが「人生を変えた」と明かし、若者たちにアドバイスを送る

フェルナンデスは、心の平穏への道のりが、最初は共同作業の環境から始まり、その後、より集中したマンツーマンの練習へと発展したと説明した。この過程は、世界的な舞台でキャリアが加速するにつれ、彼に深い自己認識を育む助けとなった。

「ワールドカップの3ヶ月前から心理カウンセラーに通い始めました。それが私の人生を変えました」とフェルナンデスは打ち明けた。「自分自身を表現し始め、自分に何が起きているのか、何を感じているのか、日々の生活で何をしているのか、そしてそういう気分になった時に自分に何が起こるのかを誰かに話すようになるんです」

「最初はグループセッションでのカウンセリングから始め、その後、個人セッションを行うようになりました。それは自己認識を深める上で大いに役立ちました。時間が経つにつれて気分がずっと良くなり、今ではもう手放せません」