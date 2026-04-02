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「どんなことにも解決策はある」――チェルシーのスター選手エンツォ・フェルナンデスが、メンタルヘルスのサポートが「人生を変えた」と明かし、若者たちにアドバイスを送る
視点の根本的な転換
ルズTVとの稀有で率直なインタビューで、フェルナンデスは普段の控えめな姿勢を崩し、セラピーがもたらした多大な影響について語った。元ベンフィカのスター選手は、アルゼンチンが2022年ワールドカップで歴史的な優勝を遂げるわずか3ヶ月前に、専門的なメンタルヘルスケアを受け始めたことを明かした。彼は、この決断がピッチ内外における自身の見方を一変させた要因だと述べている。 このプロセスにより、このミッドフィルダーはトップレベルサッカーに伴う多大なプレッシャーを乗り越えることができた。自己内省の習慣を身につけることで、アルビセレステ（アルゼンチン代表）とプレミアリーグの両方でプレーすることに伴う大きな期待に対処する方法を見出したのだ。
- AFP
自己成長の旅
フェルナンデスは、心の平穏への道のりが、最初は共同作業の環境から始まり、その後、より集中したマンツーマンの練習へと発展したと説明した。この過程は、世界的な舞台でキャリアが加速するにつれ、彼に深い自己認識を育む助けとなった。
「ワールドカップの3ヶ月前から心理カウンセラーに通い始めました。それが私の人生を変えました」とフェルナンデスは打ち明けた。「自分自身を表現し始め、自分に何が起きているのか、何を感じているのか、日々の生活で何をしているのか、そしてそういう気分になった時に自分に何が起こるのかを誰かに話すようになるんです」
「最初はグループセッションでのカウンセリングから始め、その後、個人セッションを行うようになりました。それは自己認識を深める上で大いに役立ちました。時間が経つにつれて気分がずっと良くなり、今ではもう手放せません」
次世代のために偏見を打ち破る
プレミアリーグのスター選手という立場を活かし、このアルゼンチン人選手は若いサポーターたちにメッセージを送りたいと強く願っていた。彼は、セラピーに対する偏見を打ち破ることの重要性について語り、感情の悩みを抱えている人たちに、黙って苦しむのではなく、専門家の助けを求めるよう強く促した。
「この機会を利用して、子供たちに『どんなことにも解決策はある』ということ、そして専門家に相談できるということを知ってほしい」と彼は付け加えた。「恐怖や不安が、自分を十分に表現することを妨げてしまうことはよくある。 これは単に幸せになるためだけでなく、人生を楽しむ上でも非常に重要なことだと思います。私自身も多くの恐怖を抱えていましたし、神を深く信じる者でもあります。しかし今では、ピッチの上でも外でも、自分自身を表現する準備がずっと整っていると感じています。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
今シーズン、25歳の彼は引き続きチェルシーの主力選手として活躍し、全大会通算46試合に出場して12ゴール、6アシストを記録している。 現在、彼の焦点は来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けられている。チェルシーは現在プレミアリーグで6位につけており、トップ4とは6ポイント差がついている。彼は代表戦の中断期間を利用してレアル・マドリードへの移籍をほのめかしており、チームメイトたちは彼に対して苛立ちを募らせていると言われている。来週のリーグ戦でのマンチェスター・シティ戦に先立ち、チェルシーはまず土曜日にFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦する。