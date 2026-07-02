(C)Getty Images
翻訳者：
「どんなことがあっても挑戦していたはずだ」――カイル・ウォーカーは、ウェイン・ルーニーのワールドカップでの支援を受け、イングランド代表からの引退を撤回した。
イングランドの守備陣の危機が深刻化
大会中もイングランド代表の右サイドバックは欠員が相次ぎ、選考が難航している。それでもウォーカーは代表引退の意思を改めて表明した。ウォーカーは『ザ・サン』の取材で、水曜日にBBCスポーツでルーニーが発言した内容に触れた。
ルーニーは、ティノ・リブラメントが負傷離脱した際、トゥヘル監督がウォーカーにすぐ連絡すべきだったと主張した。リース・ジェームズも負傷したため、イングランド代表はデクラン・ライスやエズリ・コンサなど5人の異なる選手を右サイドバックに起用している。
ルーニーはこの状況を「懸念すべき」と述べたが、ウォーカーは3月に96キャップで終えた代表キャリアが完全に終わったという姿勢を崩していない。
- (C)Getty Images
ルーニー、トゥヘル監督にウォーカー起用を勧める
コンゴ民主共和国とのラウンド・オブ・32の勝利を分析したルーニーは、トゥヘル監督の守備オプションに深い懸念を表明した。
ルーニーは「以前も見たように、選手が現役復帰することはある。 リヴラメントが負傷した瞬間、トゥヘル監督はカイル・ウォーカーにすぐ電話すべきだった。カイルは今も代表でプレーできる力がある。私なら「君が必要だ。戻ってくれないか？」と頼んだ。右サイドバックの穴は大きく、心配だ」
ウォーカー氏は最終決定を説明している。
元チームメイトの発言を受け、ウォーカーはこう語った。「私はいつも国のためにプレーしたいと思っていた。でも私の時代は終わった。引退したのには理由がある。トレント・アレクサンダー＝アーノルドやリース・ジェームズのような若い選手たちにチャンスを譲るべきだと感じたんだ。 多くの右サイドバックが相次いで負傷しているのはまさに『不運の法則』だ。しかし人生に後悔はない。一度下した決断は貫く。リース・ジェームズとティノが同時に負傷すると予想できたか？ 彼らの不調があれば自分にもわずかなチャンスがあったかもしれない。だが、トレンツという優れた右サイドバックがこれまで見過ごされてきたことも事実だ。」
- AFP
イングランドの次はどうなるのか？
右サイドバックの深刻な危機に直面するイングランドは、メキシコシティでのメキシコ戦（ベスト16）へ臨時の布陣で挑む。
トゥヘル監督は大会での望みを繋ぐため、急ぎ守備を安定させる必要がある。一方、ウォーカーは母国の戦いを遠くから見守り、新シーズンが始まればチャンピオンシップのバーンリーでクラブ活動に集中する。