「どんなことがあっても挑戦していたはずだ」――カイル・ウォーカーは、ウェイン・ルーニーのワールドカップでの支援を受け、イングランド代表からの引退を撤回した。

大会中もイングランド代表の右サイドバックは欠員が相次ぎ、選考が難航している。それでもウォーカーは代表引退の意思を改めて表明した。ウォーカーは『ザ・サン』の取材で、水曜日にBBCスポーツでルーニーが発言した内容に触れた。

ルーニーは、ティノ・リブラメントが負傷離脱した際、トゥヘル監督がウォーカーにすぐ連絡すべきだったと主張した。リース・ジェームズも負傷したため、イングランド代表はデクラン・ライスやエズリ・コンサなど5人の異なる選手を右サイドバックに起用している。

ルーニーはこの状況を「懸念すべき」と述べたが、ウォーカーは3月に96キャップで終えた代表キャリアが完全に終わったという姿勢を崩していない。