ネイマール・ジュニオール財団のオークションに出席した際、自身のYouTubeチャンネルで語ったブラジルのスーパースターは、自身の考えを明かした。引退に関する最終的な決断を下す前に、まずは目の前の責務に完全に集中していると強調した。

「どれくらい長く［プレーを続けるか］は分からない。辞めることは考えていないし、どれくらい続けるかも分からない」とネイマールは説明した。「サントスと12月まで契約している。

「その契約を全うし、できる限り最高の形でサントスのユニフォームに敬意を示したい。その後、契約が終わった時に考えるつもりだ。サントスに残るのか、去るのか、次に進むのか、プレーをやめるのか、それとも続けるのか。本当に自分が何をするのか分からない。12月まではまだ長い道のりがあるので、一歩ずつ進んでいこう」