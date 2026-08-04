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「どれくらい続けるか分からない」 ネイマールがサントスでの今後をめぐり、引退を強く示唆
ネイマール、クラブでの将来に不透明感示す
ネイマールがクラブレベルでの長期的な将来について大きな疑問を投げかけた。現在のサントスとの契約が12月に満了した際、引退する可能性があると認めたためだ。34歳のネイマールは最近、ブラジルのワールドカップ敗退を受け、代表からの引退を発表していた。ベテランFWは大会後に古巣クラブへ復帰して以降、サントスでプレーしている。しかし、サントスとの現行契約が終了した後の次のキャリアの一手については、依然としてまったく決めていない。
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現行契約を順守する決意のFW
ネイマール・ジュニオール財団のオークションに出席した際、自身のYouTubeチャンネルで語ったブラジルのスーパースターは、自身の考えを明かした。引退に関する最終的な決断を下す前に、まずは目の前の責務に完全に集中していると強調した。
「どれくらい長く［プレーを続けるか］は分からない。辞めることは考えていないし、どれくらい続けるかも分からない」とネイマールは説明した。「サントスと12月まで契約している。
「その契約を全うし、できる限り最高の形でサントスのユニフォームに敬意を示したい。その後、契約が終わった時に考えるつもりだ。サントスに残るのか、去るのか、次に進むのか、プレーをやめるのか、それとも続けるのか。本当に自分が何をするのか分からない。12月まではまだ長い道のりがあるので、一歩ずつ進んでいこう」
ワールドカップでの悔しさにもかかわらず感謝している
このFWは最近、フラストレーションの残るワールドカップを経て、代表キャリアに終止符を打った。筋肉系の負傷によって影響力は大きく制限され、大会でのブラジルの戦いでは出場はわずか2試合にとどまった。それでも、そうした身体的な問題を抱えながらも、同国の歴代最多得点者は現在のコンディションが非常に良好だと強調している。
ネイマールは「フィジカル面は良い状態だし、ピッチに立つ中でますます良くなっている。それが重要なんだ。キャリアの終盤にあっても、常に向上したいと思っている。これまで経験してきたことを経験できたことをとても幸せに思う。神が与えてくれたものにとても感謝している。自分のキャリアについて不満は何もない」と述べた。
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一歩ずつ進む
ネイマールは2025年1月、コンディションを取り戻すため、まずは少年時代を過ごした古巣へ復帰した。加入以前には、サウジアラビアのアル・ヒラルで度重なる負傷に苦しむ時期を過ごしていた。かつてバルセロナとパリ・サンジェルマンでプレーしたこのスターは復帰後に成功を収め、サントスの残留に貢献。その後、契約を今年末まで延長した。現時点では、このブラジル人は南米の名門で残る試合に集中し、その後で今後のキャリアにおける次の動きを決断することになる。
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