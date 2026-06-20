データ分析会社オプタ（Opta）によると、ガラタサライのセンターバックは南米のチーム相手に98本中98本のパスを成功させ、パス成功率100％を達成した。

さらに、この31歳はパス成功率100％を記録した選手の中で最も多くのパスを成功させた。これは1966年イングランドW杯以来の最高記録だ。

この記録は、アメリカ代表クリス・リチャーズが持っていた最多パス本数（84本）に並んだ。リチャーズはかつてバイエルン・ミュンヘンに所属し、現在はクリスタル・パレスでプレー。米代表のグループリーグ初戦パラグアイ戦（4－1）で84本中84本のパスを成功させていた。



