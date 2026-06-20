トルコはパラグアイに0－1で敗れ、2026年ワールドカップから早期に敗退。悲しみの声が上がる中、DFアブドゥルケリム・バルダクチは大会新記録を達成した。
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どの選手も成し遂げたことがない！トルコのスターはW杯敗退にもかかわらず驚異的な記録を樹立し、元バイエルン選手を抜き去った。
データ分析会社オプタ（Opta）によると、ガラタサライのセンターバックは南米のチーム相手に98本中98本のパスを成功させ、パス成功率100％を達成した。
さらに、この31歳はパス成功率100％を記録した選手の中で最も多くのパスを成功させた。これは1966年イングランドW杯以来の最高記録だ。
この記録は、アメリカ代表クリス・リチャーズが持っていた最多パス本数（84本）に並んだ。リチャーズはかつてバイエルン・ミュンヘンに所属し、現在はクリスタル・パレスでプレー。米代表のグループリーグ初戦パラグアイ戦（4－1）で84本中84本のパスを成功させていた。
2026年ワールドカップ：トルコ敗退、米国がグループ1位
オーストラリア戦（0-2）で負けたため、トルコの決勝トーナメント進出はなくなった。勝ち点が並んだ場合、ワールドカップでは得失点差より直接対決の結果が優先される。
トルコはパラグアイとオーストラリアに直接対決で敗れ、3ポイント差をつけられている。一方、米国は6ポイントでグループ首位が確定している。