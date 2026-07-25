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翻訳者：
「どの監督もロドリを欲しがっている」――背中の手術を控える中盤の選手について、エンツォ・マレスカがレアル・マドリード移籍の噂に言及。
マレスカ、ロドリの噂に言及
ニュー・シティの新監督マレスカは、ロドリをレアル・マドリードへ移籍させない意向だと強調した。W杯でスペインを率いて優勝したばかりの30歳MFは、来週背中の軽微な手術を受ける。契約最終年に入り、延長合意には至っておらず、エティハドでの将来は依然不透明だ。
- Getty Images Sport
クラブの指揮官、憶測に動じず
マレスカ監督は移籍の噂を気にしていないと強調し、スターMFの手術後の回復を最優先するとした。レアル・マドリードからの関心とリハビリ計画について『マンチェスター・イブニング・ニュース』の取材に答えたイタリア人指揮官は「大物選手には常に憶測がつく」と語った。 心配していない。当然だ。彼らはワールドカップで優勝し、彼は最高の選手の一人だった。どの監督もロドリを獲得したいだろうが、今は手術直後だ。休息と回復が必要で、その後ここに戻って我々と共にプレーするだろう。」
ミッドフィルダーを悩ませる体調不良
2024年バロンドール受賞者は、2024年9月に前十字靭帯（ACL）を断裂し、2024-25シーズンのほとんどを欠場した。 スペイン紙ASは、ロドリがラ・リーガ復帰を望んでいると伝えているが、本人は公の場でプロフェッショナルな姿勢を崩さない。一方、マンチェスター・シティは契約延長がなければ約6000万ユーロ（5100万ポンド）で放出する構えだ。
- Getty Images
シティ、コンディション調整の駆け引きに直面
ロドリは手術後、リハビリに専念する。復帰時期は未定で、プレシーズン参加は遅れ、プレミアリーグ開幕戦も欠場する可能性がある。マレスカ監督らは、彼不在でもシーズン序盤を乗り切るため、中盤の代替布陣を急ぐ。
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