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「どの決断も正しかった！」――トーマス・トゥヘル監督はアルゼンチン戦の選手交代を擁護。イングランドのレジェンドも、ドイツ人監督への批判は不当だと指摘した。
バーンズ、トゥヘル監督の試合運びを支持
イングランドは準決勝で1-0から逆転され、1966年以来のW杯決勝進出を逃した。終盤にエンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスのゴールでアルゼンチンが2-1で勝利した。バーンズ氏は、トゥヘル監督の采配は正しかったと評価した。
バーンズは「イングランドがボール支配率で上回ったりアルゼンチンを圧倒することは期待されていなかった」と主張。リードを守り抜くほうが攻撃的な交代より妥当だったと述べた。また、イングランドへの期待は世界ランキングに基づくべきで、今回の大会結果は現在のチームレベルを反映していると強調した。
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バーンズ、トゥヘルへの批判を一蹴
バーンズは、イングランドがリードを許した後、トゥヘル監督の保守的な戦術を批判した元イングランド代表選手たちに応え、同監督の采配を擁護した。
「この大会で相手にボール支配率や内容で勝つことはできない。1－0でリードしていたのだから、なぜ攻撃的な交代をしなければならないのか。もし交代して負けたら、人々は『なぜそうしたのか』と批判するだろう。彼は正しい判断をした」
「失敗ではない。我々は世界4位だから3位か4位で終わるべきで、実際その順位になる。なぜ違う結果を期待したのか分からない」
さらにバーンズは、トゥヘル監督の戦術をこう称えた。「トーマス・トゥヘルのような監督なら、実用性、強さ、規律、粘り強さが得られるのは明白だ。 相手を圧倒して勝つのではなく、我々の強さでねじ伏せる。アルゼンチン戦で1－0で勝てたのは、トゥヘルが下した全ての判断が正しかったからだ。彼は目の前の状況に的確に対応した」
イングランドの取り組みを巡る議論は続いている。
バーンズの意見は、トゥヘル監督の守備的交代がイングランドにパニックをもたらしたと批判したルーニーとは対照的だ。リネカーもメッシ擁するアルゼンチン戦でイングランドが低ブロックを採用した判断に疑問を呈した。
ニコ・オライリーとダン・バーンの投入は試合後に大きな話題となった。しかしアンドロス・タウンゼンドは、オライリー投入が終盤にメッシの深い位置での影響力を抑える賢明な采配だったとバーンズに賛同した。
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トゥヘルへのプレッシャーが高まっている
この敗戦で、イングランド代表監督トゥヘル氏の去就に再び注目が集まっている。元マンチェスター・ユナイテッドMFニッキー・バット氏は辞任を要求。後任候補にはエディ・ハウ氏やペップ・グアルディオラ氏の名が挙がっている。しかしトゥヘル氏は辞任を否定し、FAも依然として信頼していると報じられている。
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