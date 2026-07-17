「どの決断も正しかった！」――トーマス・トゥヘル監督はアルゼンチン戦の選手交代を擁護。イングランドのレジェンドも、ドイツ人監督への批判は不当だと指摘した。

バーンズは、イングランドがリードを許した後、トゥヘル監督の保守的な戦術を批判した元イングランド代表選手たちに応え、同監督の采配を擁護した。

「この大会で相手にボール支配率や内容で勝つことはできない。1－0でリードしていたのだから、なぜ攻撃的な交代をしなければならないのか。もし交代して負けたら、人々は『なぜそうしたのか』と批判するだろう。彼は正しい判断をした」

「失敗ではない。我々は世界4位だから3位か4位で終わるべきで、実際その順位になる。なぜ違う結果を期待したのか分からない」

さらにバーンズは、トゥヘル監督の戦術をこう称えた。「トーマス・トゥヘルのような監督なら、実用性、強さ、規律、粘り強さが得られるのは明白だ。 相手を圧倒して勝つのではなく、我々の強さでねじ伏せる。アルゼンチン戦で1－0で勝てたのは、トゥヘルが下した全ての判断が正しかったからだ。彼は目の前の状況に的確に対応した」