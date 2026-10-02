次戦を前にした最大の注目点の一つが、バルセロナの新星ヤマルの状況だ。若きウイングは圧巻の好調ぶりを見せており、イングランド戦の勝利で得点を挙げた後、クロアチア戦では2ゴール1アシストの圧巻のパフォーマンスを披露した。2試合とも先発メンバーに名を連ねる重要な役割を担っていたものの、デ・ラ・フエンテ監督は今回も先発入りを保証することには慎重な姿勢を示した。

『ムンド・デポルティーボ』によると、同監督は「明日の試合に最も適したチームを送り出すつもりだ。頭の中では固まっているが、今夜最終的な仕上げをする」と語った。さらに、この若きウイングの具体的な役割については、「彼は試合のどの局面でも重要な存在だ。先発でも、60分からでも45分からでもね。外すことに特別な負担があるわけでも、ないわけでもない。起用するのは、チームにとって効果的だからだ。彼を見るのは喜びだし、日に日に成熟している。試合中のことも、試合外のことも含めて、あらゆる状況を理解している。素晴らしいニュースだ」と付け加えた。