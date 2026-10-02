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「どの時点でも重要」 ラミン・ヤマルの先発起用について口を閉ざすルイス・デ・ラ・フエンテ、スペインはローテーションへ প্রস্তু備
ローテーションで選手の健康を最優先にする
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、国際試合日程によって回復期間がさらに圧迫される中、選手たちにかかる身体的負担を管理していく姿勢を改めて強調した。スペインは現在のUEFAネーションズリーグ期間で、まず敵地でイングランドに3-2の劇的勝利を収め、その後はクロアチアに4-1で快勝するなど完璧な戦いを続けている。しかし、フェラン・トーレスが負傷により離脱を余儀なくされたことを受け、指揮官は過密日程がもたらす難しさをすぐに強調した。
「この形式の不利な点は、回復する時間がほとんどないことだ。われわれは選手の健康を最優先し、万全の状態にある選手を起用したい」と、スペインがチェコ代表戦に向けて準備を進め、10月6日のクロアチア遠征で今回の代表ウインドーを締めくくろうとしている中、デ・ラ・フエンテ監督は直近の会見で説明した。
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ラミン・ヤマルの招集を巡るジレンマ
次戦を前にした最大の注目点の一つが、バルセロナの新星ヤマルの状況だ。若きウイングは圧巻の好調ぶりを見せており、イングランド戦の勝利で得点を挙げた後、クロアチア戦では2ゴール1アシストの圧巻のパフォーマンスを披露した。2試合とも先発メンバーに名を連ねる重要な役割を担っていたものの、デ・ラ・フエンテ監督は今回も先発入りを保証することには慎重な姿勢を示した。
『ムンド・デポルティーボ』によると、同監督は「明日の試合に最も適したチームを送り出すつもりだ。頭の中では固まっているが、今夜最終的な仕上げをする」と語った。さらに、この若きウイングの具体的な役割については、「彼は試合のどの局面でも重要な存在だ。先発でも、60分からでも45分からでもね。外すことに特別な負担があるわけでも、ないわけでもない。起用するのは、チームにとって効果的だからだ。彼を見るのは喜びだし、日に日に成熟している。試合中のことも、試合外のことも含めて、あらゆる状況を理解している。素晴らしいニュースだ」と付け加えた。
ピッチ全体での完全な柔軟性
スペインは勝ち点6の満点でグループ首位に立っており、勝ち点3で並ぶイングランドとクロアチア、そして勝ち点0で最下位のチェコを上回っている。その中でデ・ラ・フエンテ監督は、通常は先発11人の中でも最も固定されやすいポジションであるGKを含め、どのポジションもローテーションの対象外ではないと強調した。
「ローテーションについて話す時は、その試合にとってベストな選手を選ぶということを意味している。すべてのポジションでだ」と指揮官は指摘した。この哲学は、守備の安定感と攻撃の創造性の適切なバランスを探る中で、チーム全体の戦術的枠組みにも及んでいる。GKの変更の可能性について具体的に問われると、指揮官は含みを持たせたまま、報道陣にこう語った。「どのポジションでも変更はあり得る」
- AFP
おなじみの相手に対する落とし穴を避ける
スペインの次戦の相手には、スペイン代表の内部事情を熟知するサンティ・デニア氏とパブロ・アモ氏がコーチングスタッフとして名を連ねている。デ・ラ・フエンテ監督は、両者と歴史を共有し、自身のやり方を深く理解されていることを認めつつも、最終的な結果を左右するのはベンチ同士の戦術的な理解ではなく、ピッチ上の選手たちだと強調した。
同監督は「我々はお互いを非常によく知っている」と認めた一方で、「試合を変えるのは選手たちであり、違った空気をもたらすのも彼らだ」と説明。さらに「私が知っていることをすべて彼らに話したわけではない」と冗談も飛ばした。和やかな雰囲気がありながらも、デ・ラ・フエンテ監督は慢心こそがスペインにとって最大の敵になり得ると警告した。「毎試合で最高の状態になければならない。非常に難しく、非常に要求も高い。彼らを知らない者にとっては罠になり得る。我々は驚かされることはない。前回の試合でやったことでは足りないのだから、我々はもっと良くならなければならない」
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