「ユルゲンはドイツを愛している」とヴァツケ氏はZDFのインタビューで述べ、彼の現所属クラブを指して強調した。「『ユルゲン・クロップの献身を阻んだ』という文言を、自社のイメージの象徴として掲げたい企業があるだろうか？」
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翻訳者：
「どの企業がそんなことを望むだろうか？」レッドブルはユルゲン・クロップを巡り圧力にさらされている。歴史的な出来事は阻止されるのか？
クロップはW杯敗退後に辞任したナーゲルスマンの後任となる見込みだが、「グローバル・サッカー部門責任者」として2029年まで飲料大手と契約している。 ヴァツケ氏はドイツサッカー連盟（DFB）が初めて監督の移籍金を支払う事態を「回避するよう努めるべきだ」と強調した。彼は基本的に悲観主義者だが、この人事に関しては自信を示し、「我々ならそれもやり遂げられる」と語った。
ヴァツケ氏は「この仕事を始めたのは1、2年前ではない」と長年のビジネス経験を強調した。ベルント・ノイエンドルフ会長率いるDFB、クロップ氏、RBライプツィヒの交渉目標は「誰も喜ぶこともなく、落ち込むこともない」妥協点を見出すことだ。クロップ氏の年俸数百万ユーロについても、彼は大きな壁とは見ていない。 ナゲルスマンの例が示すように、「我々はわずかな報酬しか支払っていないわけではなく、すでに競争力のある条件を提示している」と述べた。
- AFP
ヴァツケ、クロップ招聘のスケジュールを提示
とはいえ、協会はクロップ氏を「最高峰の人材」と位置づけ、獲得を目指している。ドルトムントとリヴァプールで優勝を導いた同氏は、ペップ・グアルディオラ監督と同格と見なされている。まずは、彼が組織体制にどの程度発言権を望むかを明確にする必要がある。
ヴァツケ氏は、9月24日にオランダで始まるネーションズリーグまでに「監督を決めておきたい」と語り、交渉期間は「長くても4週間程度だろう」と続けた。
ただし、クロップに奇跡を期待すべきではない。彼は選手に大きな影響力を持つが、「やるべきことが山積みで、少しの忍耐も必要だ」と語った。
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