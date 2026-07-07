クロップはW杯敗退後に辞任したナーゲルスマンの後任となる見込みだが、「グローバル・サッカー部門責任者」として2029年まで飲料大手と契約している。 ヴァツケ氏はドイツサッカー連盟（DFB）が初めて監督の移籍金を支払う事態を「回避するよう努めるべきだ」と強調した。彼は基本的に悲観主義者だが、この人事に関しては自信を示し、「我々ならそれもやり遂げられる」と語った。

ヴァツケ氏は「この仕事を始めたのは1、2年前ではない」と長年のビジネス経験を強調した。ベルント・ノイエンドルフ会長率いるDFB、クロップ氏、RBライプツィヒの交渉目標は「誰も喜ぶこともなく、落ち込むこともない」妥協点を見出すことだ。クロップ氏の年俸数百万ユーロについても、彼は大きな壁とは見ていない。 ナゲルスマンの例が示すように、「我々はわずかな報酬しか支払っていないわけではなく、すでに競争力のある条件を提示している」と述べた。