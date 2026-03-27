ワールドカップ最多優勝国であるブラジルは、ワールドカップ開催年の初となる親善試合でフランスに1対2で敗れた。カルロ・アンチェロッティ監督は、米国ボストンでの試合内容が精彩を欠いたにもかかわらず、自信を見せた。一方、多くのファンはスーパースター、ネイマールの復帰を望んでいる。
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「どの代表チームも彼なしでは成り立たない」：ブラジルでは、まさにカルロ・アンチェロッティが避けたいと思っていた議論が巻き起こっている
試合開始から約1時間が経過し、リヴァプールのFWウーゴ・エキティケに0-2とリードを許した直後、フォックスボロのスタジアムでは、ブラジルサポーターたちが長時間にわたり、はっきりと聞こえるほどネイマールの名前を歌い続けた。 しかし、FCサントスのスターストライカーは、アンチェロッティ監督の招集メンバーには含まれていなかった。監督が彼を招集しなかったことは、ブラジル代表の歴代最多得点者である彼に不満を抱かせ、一部のファンには驚きをもたらした。
試合後、アンチェロッティ監督はチャントに関する質問に対し、「ここに来てプレーし、全力を尽くしてくれた選手たちについて話すべきだ。犠牲を払い、懸命に努力してくれた選手たちだ。私は満足している」と一蹴した。また、自身のチームには「激しい競争」があることも指摘した。
しかし、この堅実ながらも精彩を欠いたプレーは、母国でのネイマールを巡る議論にさらに拍車をかけることになるだろう。特に、FCバルセロナの攻撃的選手ラフィーニャが負傷し、筋肉の怪我のため45分で交代を余儀なくされたことも、その要因となっている。
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カゼミーロ、ネイマールについて：「彼なしではどの代表チームも成り立たない」
ベテランMFのカゼミーロは外交的な発言を心がけたが、あまりうまくいかなかったようだ。「我々はネイマールの実力を知っている。どの代表チームも彼なしでは成り立たない。特に彼が好調な時はなおさらだ。私にとって、彼は同世代の選手の中でトップ3に入る。クリスティアーノ、メッシ、そしてネイマールだ。」
さらにカゼミーロはこう付け加えた。「彼とは仲が良い。誰が代表入りするかを決めるのは、私の役目ではない。」
しかしアンチェロッティは、攻撃面において大きな欠点は見られなかったと考えている。何しろ、試合終盤にはディフェンダーのブレメルがゴールを決めて1-2と1点差に詰め寄っていたからだ。とはいえ、ダヨ・ウパメカノの退場後、ブラジルは35分間も数的優位でプレーしていた。 「我々は多くのチャンスを作り、ボールを持っていない時の動きも良かった」とアンチェロッティは語った。「今日の試合は、我々が世界最高のチームと互角に戦えることをはっきりと示してくれた。その点については疑いようがない。」
ブラジルは、この国際試合期間中の2試合目となる火曜日のフロリダ州オーランドでの親善試合でクロアチアと対戦する。米国、メキシコ、カナダで開催されるW杯本大会では、アンチェロッティ率いるチームはグループリーグでハイチ、モロッコ、スコットランドと対戦する。
ネイマール、代表落選に「失望し、悲しい」
現在34歳となったネイマールは、2023年10月のウルグアイとのワールドカップ予選で前十字靭帯断裂の怪我を負い、これが最後の代表戦となった。それ以来、彼は度重なる怪我に悩まされており、直近では今年初めに再び膝の手術を受けたことで戦線離脱を余儀なくされた。 しかし今シーズン、このストライカーは好調を維持しており、サントスでの5試合出場で早くも5得点（3ゴール、2アシスト）を記録している。
ネイマールはこれまでに128試合の代表戦に出場し、79ゴールを記録している。さらに、元バルサおよびPSGのスター選手は59アシストも記録している。代表招集外となったことを受け、彼は先週次のように語った。「これについては言及せざるを得ない。黙って見過ごすことはできないからだ。もちろん、代表に選ばれなかったことは失望し、悲しい。 しかし、日々のトレーニング、試合ごとに集中し続ける。我々は集中力を切らさない。目標を達成する。最終的な選出はまだ決まっていない。」アンチェロッティ監督は、ネイマールが現在「100％のコンディションではない」と説明した。「我々は最高の状態にある選手を必要としている。ネイマールは引き続き懸命に努力し、プレーし、自身の能力を証明し、良好な身体状態を見せなければならない。」
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セレソンにおけるネイマールの成績データ
国際試合 128 ゴール 79 アシスト 59 イエローカード 32 レッドカード 1 タイトル 1