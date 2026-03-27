試合開始から約1時間が経過し、リヴァプールのFWウーゴ・エキティケに0-2とリードを許した直後、フォックスボロのスタジアムでは、ブラジルサポーターたちが長時間にわたり、はっきりと聞こえるほどネイマールの名前を歌い続けた。 しかし、FCサントスのスターストライカーは、アンチェロッティ監督の招集メンバーには含まれていなかった。監督が彼を招集しなかったことは、ブラジル代表の歴代最多得点者である彼に不満を抱かせ、一部のファンには驚きをもたらした。

試合後、アンチェロッティ監督はチャントに関する質問に対し、「ここに来てプレーし、全力を尽くしてくれた選手たちについて話すべきだ。犠牲を払い、懸命に努力してくれた選手たちだ。私は満足している」と一蹴した。また、自身のチームには「激しい競争」があることも指摘した。

しかし、この堅実ながらも精彩を欠いたプレーは、母国でのネイマールを巡る議論にさらに拍車をかけることになるだろう。特に、FCバルセロナの攻撃的選手ラフィーニャが負傷し、筋肉の怪我のため45分で交代を余儀なくされたことも、その要因となっている。