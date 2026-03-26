どのリーグにも…フィオレンティーナのようなチームは存在する：トッテナム、セビージャ、ヴォルフスブルク、ニースが降格の危機に瀕している

ドイツではヴォルフスブルクが信じられないほどの失速の危機に瀕している。実際、ここ数シーズン、同クラブは欧州カップ戦出場圏内に入ることができておらず、より正確には、現在のクリスタル・パレス監督であるオリバー・グラスナーが指揮を執っていた2020/21シーズン以降のことだ。
ブンデスリーガ全体で5番目に高い年俸総額を誇るこのチームは、夏の移籍市場で7000万ユーロ近くを投じた。チームにはアーノルド、エルキセン、マイヤー、ヴィマー、グラバラ、クーリエラキス、アムーラといった、いずれも代表チームでも主力として活躍する大物選手が名を連ねている。しかしヴォルフスブルクは現在19位と最下位から2番目の位置にあり、24位のザンクト・パウリが位置するプレーオフ圏から実に3ポイントも離されている。
クラブ首脳陣は、この惨憺たるシーズンを立て直すため、ベテランのディーター・ヘッキングを招聘した。彼はシモニス、バウアーに続き、今シーズン3人目の監督となる。ヘッキングは10年以上前にもすでにヴォルフスブルクを指揮した経験がある。 2012年にクラブの指揮を執り、2015年にはドイツカップ優勝に導き、翌年にはチャンピオンズリーグのベスト16に進出したが、レアル・マドリードに逆転負けを喫した。 あのチームは（2009年の優勝チームを除けば）ヴォルフスブルク史上最高のチームであり、ペリシッチ、シュールレ、ルイス・グスタボ、ナルド、マックス・クルゼといった才能ある選手たちに加え、とりわけ若きケヴィン・デ・ブライネが在籍していた。ヘッキングの復帰だけで、29年間続いてきた降格回避の記録を守り切ることができるだろうか？