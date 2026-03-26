どのリーグにも…フィオレンティーナのようなチームは存在する：トッテナム、セビージャ、ヴォルフスブルク、ニースが降格の危機に瀕している

トッテナムは物議を醸したシーズンを終えたばかりだった。そのシーズンはヨーロッパリーグ優勝（2008年以来初のタイトル）で締めくくられたものの、プレミアリーグ残留をかけた順位では17位という、最下位から2番目の悲惨な結果に終わっていた。クラブ首脳陣（現在はフィオレンティーナに在籍するパラティチ氏ら）は、ブレントフォードで輝かしい実績を残したトーマス・フランク監督を起用することを決断した。

夏の移籍市場は、シャビ・シモンズ、クドゥス、パルヒニャ、コロ・ムアニといった実力派選手を獲得するなど、注目を集めるものだった。しかしフランクは最初からチームに馴染めず、2026年の幕開けを迎えてもチームには確固たる基盤が欠けていた。 ここ数年、コンテ、モウリーニョ、エスピリト・サント、そしてポステコグルーといった名将たちも苦戦を強いられてきた。新年に入っても勝利から遠ざかっていたスパーズは、ユヴェントスから解任されたばかりのイゴール・トゥドールを新監督に迎えた。 その結果は？ほぼ連敗続き。キンスキーが17分でヴィカリオと交代させられた衝撃的な出来事、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームでのアトレティコ・マドリード戦での5-2の惨敗における2つのミス、そして中断前の最終節の直接対決でノッティンガム・フォレストに喫した痛恨の0-3敗北。

それだけではなかった。トゥドルは父を亡くすという悲劇にも直面した。3位から下から3番目のウェストハムとは勝ち点1差（30対29）に迫っており、スパーズ内の不安はますます高まっている。トゥドルの将来はすでに危うく、英版バラルディーニとも言えるショーン・ダイチがすでに接触を受けたと報じられている。