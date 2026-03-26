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どのリーグにも…フィオレンティーナのようなチームは存在する：トッテナム、セビージャ、ヴォルフスブルク、ニースが降格の危機に瀕している

フィオレンティーナ
ヴォルフスブルク
ニース
トッテナム
セビージャ
セリエ A
プレミアリーグ
リーグ・アン
ラ・リーガ
ブンデスリーガ

イタリアでは、フィオレンティーナと同様に大きなリスクを負っている4つの強豪チームがある

（潜在的な）不運は決して単独で訪れないというなら、2025/26シーズンは、欧州主要5リーグの5つの名門クラブが、少なくとも降格の危機に瀕したシーズンとして記憶されることになるかもしれない。

実際、フィオレンティーナは、ピオリ監督の解任やヴァノーリ監督による「治療的」とも言える指導など、数ヶ月にわたる劇的な展開を経て、シーズン終了まで残り8節という時点で降格圏までわずか2ポイント差という状況にある。それだけでなく、他の4つのトップリーグにおいても、通常は欧州カップ戦出場を期待されるチームが、極めて厳しい状況に置かれている。

  • トッテナム

    トッテナムは物議を醸したシーズンを終えたばかりだった。そのシーズンはヨーロッパリーグ優勝（2008年以来初のタイトル）で締めくくられたものの、プレミアリーグ残留をかけた順位では17位という、最下位から2番目の悲惨な結果に終わっていた。クラブ首脳陣（現在はフィオレンティーナに在籍するパラティチ氏ら）は、ブレントフォードで輝かしい実績を残したトーマス・フランク監督を起用することを決断した。

    夏の移籍市場は、シャビ・シモンズ、クドゥス、パルヒニャ、コロ・ムアニといった実力派選手を獲得するなど、注目を集めるものだった。しかしフランクは最初からチームに馴染めず、2026年の幕開けを迎えてもチームには確固たる基盤が欠けていた。 ここ数年、コンテ、モウリーニョ、エスピリト・サント、そしてポステコグルーといった名将たちも苦戦を強いられてきた。新年に入っても勝利から遠ざかっていたスパーズは、ユヴェントスから解任されたばかりのイゴール・トゥドールを新監督に迎えた。 その結果は？ほぼ連敗続き。キンスキーが17分でヴィカリオと交代させられた衝撃的な出来事、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームでのアトレティコ・マドリード戦での5-2の惨敗における2つのミス、そして中断前の最終節の直接対決でノッティンガム・フォレストに喫した痛恨の0-3敗北。

    それだけではなかった。トゥドルは父を亡くすという悲劇にも直面した。3位から下から3番目のウェストハムとは勝ち点1差（30対29に迫っており、スパーズ内の不安はますます高まっている。トゥドルの将来はすでに危うく、英版バラルディーニとも言えるショーン・ダイチがすでに接触を受けたと報じられている。

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  • セビリア

    降格圏からわずか3ポイント上という位置にあり、クラブの売却を求めて抗議活動が激化している。その声の先頭には、ージャでキャリアをスタートさせ、同地で引退したクラブのレジェンド、セルヒオ・ラモスの姿がある。3位から下から3番目のマヨルカが危険なほど接近しているアンダルシアのチームは、残留争いの渦中にあり、最近アルメイダ監督を解任した。

    元インテル所属のアゴメとアレクシス・サンチェスは、チームをリーグ残留へと導くには力不足のようだ。直近の決断として、ベンチをルイス・ガルシア・プラサに託すことが決定した。彼はセビージャと共に降格回避を争うマヨルカとアラベスの両チームを指揮した経験を持つが、ここ2年近くは指揮を執っていなかった。

  • ヴォルフスブルク

    ドイツではヴォルフスブルクが信じられないほどの失速の危機に瀕している。実際、ここ数シーズン、同クラブは欧州カップ戦出場圏内に入ることができておらず、より正確には、現在のクリスタル・パレス監督であるオリバー・グラスナーが指揮を執っていた2020/21シーズン以降のことだ。

    ブンデスリーガ全体で5番目に高い年俸総額を誇るこのチームは、夏の移籍市場で7000万ユーロ近くを投じた。チームにはアーノルド、エルキセン、マイヤー、ヴィマー、グラバラ、クーリエラキス、アムーラといった、いずれも代表チームでも主力として活躍する大物選手が名を連ねている。しかしヴォルフスブルクは現在19位と最下位から2番目の位置にあり、24位のザンクト・パウリが位置するプレーオフ圏から実に3ポイントも離されている。

    クラブ首脳陣は、この惨憺たるシーズンを立て直すため、ベテランのディーター・ヘッキングを招聘した。彼はシモニス、バウアーに続き、今シーズン3人目の監督となる。ヘッキングは10年以上前にもすでにヴォルフスブルクを指揮した経験がある。 2012年にクラブの指揮を執り、2015年にはドイツカップ優勝に導き、翌年にはチャンピオンズリーグのベスト16に進出したが、レアル・マドリードに逆転負けを喫した。 あのチームは（2009年の優勝チームを除けば）ヴォルフスブルク史上最高のチームであり、ペリシッチ、シュールレ、ルイス・グスタボ、ナルド、マックス・クルゼといった才能ある選手たちに加え、とりわけ若きケヴィン・デ・ブライネが在籍していた。ヘッキングの復帰だけで、29年間続いてきた降格回避の記録を守り切ることができるだろうか？

  • ニース

    前述のチームと比べると、ニースは若干マシな状況にあるものの、依然として降格の危機に瀕している。現在15位で勝ち点27、プレーオフ圏（勝ち点22のオセールが位置する）とは5ポイント差だ。

    ニースはここ数年、リーグ・アンの首位を狙ってきた。これは、ジム・ラトクリフ（マンチェスター・ユナイテッドの株主）率いる巨大企業INEOSによる買収をきっかけに始まった野心的なプロジェクトだった。しかし、巨額の投資は大きな成果には結びつかなかった。 ヨーロッパリーグでは、元ナポリのンドンベレやワヒを擁するニースは期待外れの結果に終わり、グループステージで33位に沈み、ローマにも敗れた。

    さらに、クラブ内の雰囲気は険悪で、組織的なサポーターグループが経営陣やチームに対して激しい抗議活動を展開している。数ヶ月前にはサポーターがトレーニングセンターに押しかけ、ボガやモッフィといった選手たちに暴行を加えた。ボガは被害届を提出し、1月にニースを退団してユヴェントスへ移籍した。ハイゼ監督の解任後、プエルが新監督に就任した。 ニースの勢いは明らかに下降線をたどっているが、今シーズンの南フランスにおいて、残留は結局のところそれほど遠い目標ではないようだ。