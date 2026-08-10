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翻訳者：
「どのチームよりも強い」 ワールドカップ優勝経験者フランク・ルブーフ氏、アーセナルのプレミアリーグ連覇を支持
アーセナル、タイトル防衛へ照準
アーセナルは新シーズンに向けて引き続き戦力強化を進めており、前季に獲得したプレミアリーグ王座の防衛を目指している。アーセナル首脳陣は移籍市場で積極的に動いており、エミレーツ・スタジアムでブルーノ・ギマランイス、クリストス・ツォリス、イラン・メリエの獲得を成立させた。さらに、『La Stampa』によれば、ビニシウス・ジュニオールへの移籍の可能性が消滅した後も、クラブはユベントスFWケナン・ユルディズのような攻撃面の補強を引き続き追求しているという。
- Getty Images
ルブーフがチームの選手層の厚さを強調
ルブーフは、ミケル・アルテタ体制の下でアーセナルには、現在の主なライバルたちに欠けている明確さと安定感があるとして、新シーズン開幕を前に同クラブを圧倒的な優勝候補とみている。
その理由を『ESPN』で説明したルブーフは、次のように語った。「理由は明らかだ。他のクラブは、自分たちがどこへ向かうのか分かっていないからだ。アーセナルにはある種の確信があり、今のチームで誰よりも優れた存在になれると分かっている。ブルーノ・ギマランイスが何をもたらすのか、デクラン・ライスと並んでプレーするのかどうか、あるいはそれがミケル・アルテタのどういう決断になるのか、我々には分からない」
「誰よりも強い」
その元DFは、アーセナルの体制におけるウィリアン・サリバの重要性を強調した。最近加わった守備陣の補強は貴重な層の厚みをもたらす一方で、フランス人DFとガブリエウ・マガリャンイスのコンビこそが、チームの優勝争いの資格を支える代えの利かない礎だと指摘している。「最大の問題はウィリアン・サリバだ。ピエロ・インカピエが契約を結び、クリスティアン・モスケラもそのポジションでプレーできるのは良いことだが、誰もサリバの代わりにはなれない。
「ガブリエウ・マガリャンイスとサリバがいれば強いし、自分たちは誰よりも強いと分かるものだ。そういうことだ。もし私がアーセナルのファンなら心配はしない。彼らは今、プレミアリーグを連覇できるのか？ できる。私にとっては本命だ。ただ、それを示さなければならない」
- Getty Images Sport
コヴェントリーとの初戦が試練として待ち受ける
アーセナルは2026-27シーズンのプレミアリーグ連覇に向けた戦いを、8月21日金曜日にエミレーツ・スタジアムで新昇格のコヴェントリー・シティを迎えて正式にスタートさせる。開幕節から優勝候補としての立場を証明することが、アルテタ監督率いるチームには強く求められる。初戦で勝ち点3の獲得を目指すのと並行して、クラブ首脳陣は移籍期限が過ぎる前に残る補強ターゲットの獲得をまとめることにも引き続き注力している。
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