その元DFは、アーセナルの体制におけるウィリアン・サリバの重要性を強調した。最近加わった守備陣の補強は貴重な層の厚みをもたらす一方で、フランス人DFとガブリエウ・マガリャンイスのコンビこそが、チームの優勝争いの資格を支える代えの利かない礎だと指摘している。「最大の問題はウィリアン・サリバだ。ピエロ・インカピエが契約を結び、クリスティアン・モスケラもそのポジションでプレーできるのは良いことだが、誰もサリバの代わりにはなれない。

「ガブリエウ・マガリャンイスとサリバがいれば強いし、自分たちは誰よりも強いと分かるものだ。そういうことだ。もし私がアーセナルのファンなら心配はしない。彼らは今、プレミアリーグを連覇できるのか？ できる。私にとっては本命だ。ただ、それを示さなければならない」