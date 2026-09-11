圧巻の勝利によって、ケインはチームメートへの絶対的な自信を深めた。名門トロフィーを掲げる有力候補の一角として、バイエルンが見なされるべきだと強く信じている。

5得点を奪う圧勝のあと、イングランド代表キャプテンはチーム全体の力を強調することを忘れなかった。今後この大会で対戦する相手に向けて、直接的な警告も発している。

「僕たちはどのチームにとっても脅威だ」と、このベテランFWは試合後に語った。「謙虚さを保たなければならないが、ボールを持っていても持っていなくても、相手にとって難しいチームになる」