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「どのチームにとっても脅威だ！」 ハリー・ケイン、5得点のチャンピオンズリーグ大勝後にバイエルン・ミュンヘンに関する大きな警告発言
バイエルンがチャンピオンズリーグ制覇へ大きなメッセージを発信
バイエルンは最新のチャンピオンズリーグ戦を衝撃的な形でスタートさせた。ドイツの強豪は木曜夜、ボードー／グリムトに5-0の快勝を収めた。
試合終了のホイッスル後、話題の中心となったのはケインだった。33歳のストライカーは今季、ここまで全公式戦最初の5試合で3ゴールを記録している。
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ケインが欧州のライバルたちに警告を発する
圧巻の勝利によって、ケインはチームメートへの絶対的な自信を深めた。名門トロフィーを掲げる有力候補の一角として、バイエルンが見なされるべきだと強く信じている。
5得点を奪う圧勝のあと、イングランド代表キャプテンはチーム全体の力を強調することを忘れなかった。今後この大会で対戦する相手に向けて、直接的な警告も発している。
「僕たちはどのチームにとっても脅威だ」と、このベテランFWは試合後に語った。「謙虚さを保たなければならないが、ボールを持っていても持っていなくても、相手にとって難しいチームになる」
戦術的進化がバイエルンを前進させる
この自信を新たにしている背景にある重要な要因の一つは、チームの戦術面における継続的な成長である。バイエルンの選手たちは、監督の下でさらに1年を過ごしたことで、大きな恩恵を受けてきた。
コーチングスタッフとロッカールームの相乗効果は、いまやピッチ上で実を結びつつある。ケインによれば、チームは試合を支配するために必要な戦術的青写真を完全に吸収したという。ケインは「監督とさらに1年を過ごし、今では彼のアイデアを完全に理解している」と語った。
- AFP
優勝候補がチャンピオンズリーグ制覇を見据える
チャンピオンズリーグで完璧なスタートを切ったバイエルンは、早くも倒すべきチームとしての地位を確立した。ドイツのクラブは今後、国内と欧州で控える試合にこの大きな勢いを持ち込みたい考えだ。このレベルのパフォーマンスを維持できれば、大会終盤まで勝ち進むことは避けられないように見える。
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