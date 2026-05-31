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「どちらのチームも勝つに値しなかった」―ルイス・エンリケ監督は、チャンピオンズリーグ決勝でPSGがアーセナルより優れていたとの見方を否定した。
エンリケ、ブダペストでの「苦難」を振り返る
PSGが2年連続で欧州タイトルを獲得し祝福ムードが高まる中、エンリケ監督はプスカシュ・アリーナでの試合について「両チームの差はわずかだった」と早期に指摘した。アーセナルDFガブリエルが決勝PKをバーの上に外すのを目撃したスペイン人監督は、試合で自チームがプレミアリーグ王者を圧倒したとは語らなかった。
試合後、エンリケはこう語った。「PK戦？いつも通り、最もフレッシュな選手がキッカーを選んだ。僕は冷静に見守った。厳しい試合で、どちらが勝ってもおかくなかった。だがシーズンを全体で見れば、2度目の優勝は我々がふさわしい。」
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戦術的な苦戦と後半の巻き返し
決勝はチェスのような展開。アーセナルは深く守備ブロックを構築し、PSGの流動的な攻撃を封じた。エンリケ監督は「前半はアルテタの布陣を崩せなかったが、ハーフタイム後の修正は機能した」と語った。
「夢のようだ。とても嬉しい。スペースを見つけるのが難しかったが、後半は改善した。難しい相手だった。引き分けに持ち込め、連勝は信じられないほど素晴らしい。祝う時だ。休暇を取る時だ。選手たちは代表に合流する。スタッフ一同、この夏を存分に楽しむつもりだ」とPSGの監督は付け加えた。
アーセナルの守備的戦術が批判されている。
エンリケ監督が勝利を謙虚に受け止める一方、ポルトガル代表MFジョアン・ネベスはアーセナルの守備的戦術を批判し、アルテタ監督率いるチームに攻撃意欲が欠けていたと指摘した。アーセナルは試合の大半を自陣で守り、決勝戦としては過去最低の24.7%というボール支配率に終わった。ネベスはそれが試合の魅力を損なったと感じていた。
「今日は勝つべきだった。プレーしようとしていたのはPSGだけだった」と21歳のネヴェスは試合後に語り、両チームの哲学の差を浮き彫りにした。
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アルテタが「世界最高」と称賛
悔しい敗戦にもかかわらず、アーセナル監督はエンリケがPSGを圧倒的な強さに導いた手腕を絶賛した。
「PSG、特にルイスにお祝いを言いたい。彼らは世界最高だ」とアーセナル監督は語った。「ボールを持つ彼らのプレーと個人の技術は、今まで見たことがない。ボールを持たない時のエリア戦略は我々のスタイルではないが、彼らは相手をそうさせる。だからこそ選手たちを称賛したい。」 過酷なシーズンを終えた両クラブは、休息と再建を経て、欧州サッカーの次章へ備える。