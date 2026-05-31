「どちらのチームも勝つに値しなかった」―ルイス・エンリケ監督は、チャンピオンズリーグ決勝でPSGがアーセナルより優れていたとの見方を否定した。

PSGが2年連続で欧州タイトルを獲得し祝福ムードが高まる中、エンリケ監督はプスカシュ・アリーナでの試合について「両チームの差はわずかだった」と早期に指摘した。アーセナルDFガブリエルが決勝PKをバーの上に外すのを目撃したスペイン人監督は、試合で自チームがプレミアリーグ王者を圧倒したとは語らなかった。

試合後、エンリケはこう語った。「PK戦？いつも通り、最もフレッシュな選手がキッカーを選んだ。僕は冷静に見守った。厳しい試合で、どちらが勝ってもおかくなかった。だがシーズンを全体で見れば、2度目の優勝は我々がふさわしい。」