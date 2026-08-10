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「どちらか一方」 アーリング・ハーランドとキリアン・エンバペのレアル・マドリーでの“ガラクティコ”共演は実現しないとマイケル・オーウェンが見解
ムバッペ、悲願のチャンピオンズリーグ制覇とバロンドール受賞を追う
ビッグクラブへの移籍をめぐる憶測が何年も続いた末、フランス代表のエムバペはついに2024年夏、レアル・マドリーに加入した。パリ・サンジェルマンのクラブ史上最多得点者として退団し、フリーで獲得された。
スペインへの移籍によって、27歳のエムバペはこれまで手が届いていない主要タイトル争いに加わると見られていた。例えば、チャンピオンズリーグ制覇やバロンドール受賞である。ただ、エムバペはその両方でいまだ初の成功を待っている状況だ。
マドリーでは圧倒的な得点力を示しており、103試合で86ゴールを記録しているが、現所属クラブで重要タイトルはまだ手にしていない。その状況を変えるための後押しとなったのが、ヴィニシウス・ジュニオールが新契約にサインしたというニュースである。
さらに戦力補強も進む見込みで、有望なティーンエージャー、ヤン・ディオマンデが1億4000万ユーロ（1億2000万ポンド／1億6200万ドル）の移籍を完了させるとみられている。加えて、ノルウェー人FWハーランドへの関心も常に取り沙汰されている。
ハーランドはマンチェスター・シティと2034年までの10年契約を結んでいるが、父親がエティハド・スタジアムからの退団の可能性を残している。プレミアリーグの強豪で162ゴールを記録してきたこのFWにとって、ラ・リーガでの新たな挑戦は魅力的に映るかもしれない。
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エムバペとハーランドは「ガラクティコ」級の強力2トップを形成できるのか？
レアル・マドリーはハーランド獲得に関する交渉の機会があれば歓迎するだろうが、すでに攻撃陣の左にはヴィニ・ジュニオールがいて、中央ではエンバペが輝きを放っている。どうやってさらにもう1人の「ガラクティコ」を構想に組み込むのだろうか。
その問いをバロンドール受賞者のオーウェンにぶつけると、元マドリーFWである同氏は、Skinradar.ggとの提携のもと、ハーランドに関する噂についてGOALにこう語った。「エンバペがいる限り、彼らがその金額を投じるとは思えない。
「すでにヴィニ・ジュニオールとエンバペが共存できるのかという声がある。エンバペは少し左でプレーするのを好むからだ。すでにそこは疑問視されている。もしエンバペとハーランドなら、その2人をどうやって組み込むんだい？ エンバペを左で起用するのか？
「正直に言って、どちらか一方だと思う。世界最高のセンターフォワードの2人とも言えるエンバペとハーランド、その2人を同じスカッドに入れることはできないと個人的には思う。
「つまり、コストの問題があり、それを機能させようとすることになる……。それが実現するにはエンバペが退団する必要があるだろう。彼らは何年も前、私の世代で、すでにガラクティコ路線を試している。ただ偉大な選手を集めるだけが、必ずしも答えではない」
得点量産FWハーランドは、マンチェスター・シティでどれほど長くプレーするのか？
マンチェスター・シティの元DFジョレオン・レスコットは最近、ハーランドがイングランド北西部からスペインの首都へ移る可能性について問われた際、GOALにこう語った。「マンチェスター出身の選手であれ、イングランドの選手であれ、レアル・マドリーというクラブには魅力がある。
「ただ、ギャラクティコスについて言えば、彼らはそうした選手と契約することはあっても、常に買い取るわけではない。その点は一つの要素にならなければならない。アーリング・ハーランドは安くはないだろうし、マンチェスター・シティのスカッドの中でも最も重要な選手の一人と言っていい。だから、もしマンチェスター・シティが彼を売却する決断を下すなら、その点は考慮されることになる。
「彼を売るのは、ゴールを決めていないからではない。つまり彼は最高の状態にあり、世界最高のチームの一つに所属し、その彼を別のチームが獲得しようとしている。しかもチャンピオンズリーグでのライバルでもある。だから、その移籍金が小さくなることはない。
「アーリング・ハーランドについて言えば、今後しばらくは彼がこのクラブにいることになるという意味で、クラブは非常に良い立場にあると思う」
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エムバペとハーランドの契約：高額契約はいつ満了するのか？
ハーランドはシティと長期契約を結んでいる一方、ムバッペのマドリーでの契約は2029年までとなっている。レアル・マドリーに背を向け、欧州での栄光を他の場所で追い求める用意があることを示す兆候は何もない。
ムバッペはベルナベウでクリスティアーノ・ロナウドらの足跡をたどっており、当面はレアルの背番号10を背負い続ける見通しだ。つまり、プレミアリーグでの記録破りの時間に終わりが来た際、ハーランドは別の選択肢を探る必要があるかもしれない。
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