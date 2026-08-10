ビッグクラブへの移籍をめぐる憶測が何年も続いた末、フランス代表のエムバペはついに2024年夏、レアル・マドリーに加入した。パリ・サンジェルマンのクラブ史上最多得点者として退団し、フリーで獲得された。

スペインへの移籍によって、27歳のエムバペはこれまで手が届いていない主要タイトル争いに加わると見られていた。例えば、チャンピオンズリーグ制覇やバロンドール受賞である。ただ、エムバペはその両方でいまだ初の成功を待っている状況だ。

マドリーでは圧倒的な得点力を示しており、103試合で86ゴールを記録しているが、現所属クラブで重要タイトルはまだ手にしていない。その状況を変えるための後押しとなったのが、ヴィニシウス・ジュニオールが新契約にサインしたというニュースである。

さらに戦力補強も進む見込みで、有望なティーンエージャー、ヤン・ディオマンデが1億4000万ユーロ（1億2000万ポンド／1億6200万ドル）の移籍を完了させるとみられている。加えて、ノルウェー人FWハーランドへの関心も常に取り沙汰されている。

ハーランドはマンチェスター・シティと2034年までの10年契約を結んでいるが、父親がエティハド・スタジアムからの退団の可能性を残している。プレミアリーグの強豪で162ゴールを記録してきたこのFWにとって、ラ・リーガでの新たな挑戦は魅力的に映るかもしれない。