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「どこで止まるか見てみよう！」６試合連続得点でブンデスリーガの歴史に名を刻んだレヴァークーゼンFWパトリック・シックが誇りを語る
決定力抜群のストライカーが新たな基準を打ち立てる
シックは、ドイツ1部リーグの歴史に名を刻んだことへの誇りを語った。2026-27シーズンの開幕から第6節まで、全試合でゴールを挙げたためだ。30歳のFWは、それまで無敗だったフライブルクとの一戦で、若手MFイブラヒム・マザの折り返しから76分に決勝点を決め、レヴァークーゼンを2-1の勝利に導いた。開幕から6試合連続で得点したことで、2005-06シーズンのディミタール・ベルバトフと2009-10シーズンのシュテファン・キースリンクが記録したクラブ記録の5試合を上回った。
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ゴール量産のストライカー、歴史的な節目を喜ぶ
この歴史的な偉業は、今季すでに達成した別の個人的な節目に続くものだ。このFWは今季、ブンデスリーガにおけるクラブ史上最多得点を記録したドイツ人以外の選手となっていた。フライブルク戦の試合終了後、記録を更新し続ける自身の活躍について、シックは「もちろん、［記録を達成できたことは］誇らしい。6回連続というのはとてもうれしい。得点を重ねられているのは幸運だし、これからも続けていく。どこまで行けるか見てみよう！」と語った。
コンディションの回復が優勝争いを後押し
リーグ戦でキャリア最多得点となるスタートを切っていることは、度重なるケガによって過去のドイツでのシーズンを大きく妨げられてきたことを考えると、特筆に値する。今はコンディションが万全で得点を重ねており、2021-22シーズンに記録したリーグ戦24得点の自己最多記録を更新する力が十分にありそうだ。
個人の記録にとどまらず、日曜日の結果は、開幕戦でエルヴァースベルクに敗れた後のカルレス・マルティネス・ノベル監督率いるレヴァークーゼンの見事な巻き返しをさらに進めるものとなった。直近の獲得勝ち点は、最大15ポイントのうち13ポイントに達している。
4位フライブルクと勝ち点で並ぶレヴァークーゼンは、首位バイエルンとわずか1ポイント差につけ、優勝候補としての実力を確かなものにしている。
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復調した有力候補に敵地での試練が待つ
レヴァークーゼンは、第7節に敵地でホッフェンハイムと対戦する際も上昇傾向を維持したい。チームの大黒柱であるストライカーが万全のコンディションでプレーしており、リーグ戦での連続得点を7試合に伸ばす絶好の機会がある。ブンデスリーガ首位のバイエルンにプレッシャーをかけ続けるためにも、レヴァークーゼンにとって敵地での勝ち点3獲得は重要だ。
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