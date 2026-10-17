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「どこかで彼を休ませる必要がある！」マレスカ、イプスウィッチ戦を前にハーランドについて警鐘
過密日程の中、マレスカがハーランドの休養を示唆
マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、FWアーリング・ハーランドが今季素晴らしいスタートを切った一方で、出場負担を管理する必要があると認めた。ハーランドはパリ・サンジェルマン戦で2得点を挙げ、欧州の大会でクラブ歴代最多得点者となった。今季の成績は9試合で10得点に達している。
ノルウェー代表FWは、土曜日にエティハド・スタジアムで行われるイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグの試合でもメンバーに入っている。
しかし、ハーランドがノルウェー代表としてさらに4試合に出場したことを受け、マレスカ監督はチーム全体の出場負担が大きく、慎重な管理が必要だと認めた。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティ指揮官、各国代表の主力選手をローテーション起用へ
マレスカは、疲労を抱えているのはハーランドだけではないと強調し、クラブと代表の両方で多くの試合に出場する複数の主力選手に言及した。「いずれ、彼を休ませ、数日間の休みを与える必要があるだろう」とシティの指揮官は試合前の記者会見で説明した。
「これはアーリングだけについて考えていることではない。幸か不幸か、我々のチームでも代表チームでも全試合に出場している選手たちがいるからだ」
「エリオット、エンソ、マルク、アーリング、ルベン。だから、いずれ彼らを休ませる必要があるだろう」
マレスカ、フェルナンデスを擁護し、ピッチ外での人柄を称賛
マレスカ監督はエンソ・フェルナンデスを高く評価した。フェルナンデスはチェルシーからの移籍後、シティのプレミアリーグ開幕6連勝に貢献し、チームは3ポイント差で首位に立っている。指揮官はこのアルゼンチン人MFに対する世間の見方に反論し、その素顔を強調した。
「彼はいい人間だ」とマレスカ監督は背番号17について問われ、語った。「心が広く、いい人間なんだ。礼儀正しく、プロ意識も高い」
「外から見た印象が、実際の姿とはまったく違うこともある。彼は本当に素晴らしい人間で、素晴らしい家族がいる。母親も父親も、妻も子どもたちも。私は全員を知っている。だから彼がとてもいい人間だということに、何の疑いもない」
- AFP
リーグ首位チーム、イプスウィッチ戦に備える
無敗のマンチェスター・シティは土曜日、イプスウィッチ・タウンをホームに迎える。リーグ開幕からの全勝を維持し、首位での勝ち点3差を広げたいところだ。
ハーランドがプレミアリーグの得点ランキングで首位に立つなか、マレスカは選手のローテーションと勝利の勢いの維持を両立させなければならない。
イタリア人指揮官は、国内大会と欧州大会での厳しい連戦を前に、選手たちのコンディションを注意深く見極めることになる。
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