マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、FWアーリング・ハーランドが今季素晴らしいスタートを切った一方で、出場負担を管理する必要があると認めた。ハーランドはパリ・サンジェルマン戦で2得点を挙げ、欧州の大会でクラブ歴代最多得点者となった。今季の成績は9試合で10得点に達している。

ノルウェー代表FWは、土曜日にエティハド・スタジアムで行われるイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグの試合でもメンバーに入っている。

しかし、ハーランドがノルウェー代表としてさらに4試合に出場したことを受け、マレスカ監督はチーム全体の出場負担が大きく、慎重な管理が必要だと認めた。