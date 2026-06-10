1994年ワールドカップで米国代表がブラジルに敗れた日、コビ・ジョーンズは気づいた。彼らはすでに勝っていたのだ。チームは夢を終えたが、彼の夢は始まったばかりだった。7月4日の午後、8万人超のファンが詰めかけたスタジアムで周囲を見渡した彼は、未来を見た。

「向こう側にはロマーリオとベベトがいた」とジョーンズはGOALに語った。「ピッチに出ると、大歓声が響き、顔に赤・白・青のペイントをし、旗を振る大勢の米国人ファンが目に入った。ブラジル人ファンを圧倒していた。あの瞬間は特別で、一生忘れない。あの光景が、サッカーがこの国で受け入れられた証拠だった」

それから32年。ジョーンズとチームメイト14人はソルジャー・フィールドのピッチに再集結した。2026年ワールドカップ米国代表の壮行試合に先立ち、1994年のメンバーが称えられた。デニムのユニフォームは赤白のストライプに、すね当てはサングラスに、スライディングタックルは自撮りに変わった。 32年の歳月で多くのことは変わったが、新たな歴史の幕開けを告げるために再集結した彼らにとって、すべては一周して元の場所に戻ったように感じられた。

その原点は30年以上前、無名の20代選手たちが国を鼓舞したとき。当時、サッカー文化もプロリーグもなく、希望は薄かった。 その夏、彼らは一躍アイコンとなり、世界最高の選手と対戦し、90年代の有名人と会い、数えきれないサインをした。

何よりも、その夏こそがサッカーがアメリカに根付いた瞬間だった。1994年の大会を契機にメジャーリーグサッカー（MLS）が誕生し、30年後の現在、MLSにはリオネル・メッシが在籍し、クラブ価値は欧州のトップチームと肩を並べるまでになった。2026年に米国で再び開催されるワールドカップを前に、アメリカサッカーの成果はすべて、あの夏に始まっている。

「あの後、後戻りはできなかった」とアレクシ・ララスはGOALに語った。「ワールドカップは、それ以来、以前とは全く違うものになった」

これは、1994年のワールドカップを体験し、その恩恵を受け、一夜にして人生が変わった人々の物語である。