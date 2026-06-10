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Summer of 1994 GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「どう記憶に残りたいか」――熱狂ファン、バリー・サンダース、期待ゼロ。1994年W杯で米国代表が成し遂げた、アメリカサッカーを変えた快進撃の舞台裏。

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アメリカ合衆国 対 パラグアイ
パラグアイ

GOALは、サッカーを変えたあの夏を、当事者の言葉で振り返ります。

1994年ワールドカップで米国代表がブラジルに敗れた日、コビ・ジョーンズは気づいた。彼らはすでに勝っていたのだ。チームは夢を終えたが、彼の夢は始まったばかりだった。7月4日の午後、8万人超のファンが詰めかけたスタジアムで周囲を見渡した彼は、未来を見た。

「向こう側にはロマーリオとベベトがいた」とジョーンズはGOALに語った。「ピッチに出ると、大歓声が響き、顔に赤・白・青のペイントをし、旗を振る大勢の米国人ファンが目に入った。ブラジル人ファンを圧倒していた。あの瞬間は特別で、一生忘れない。あの光景が、サッカーがこの国で受け入れられた証拠だった」

それから32年。ジョーンズとチームメイト14人はソルジャー・フィールドのピッチに再集結した。2026年ワールドカップ米国代表の壮行試合に先立ち、1994年のメンバーが称えられた。デニムのユニフォームは赤白のストライプに、すね当てはサングラスに、スライディングタックルは自撮りに変わった。 32年の歳月で多くのことは変わったが、新たな歴史の幕開けを告げるために再集結した彼らにとって、すべては一周して元の場所に戻ったように感じられた。

その原点は30年以上前、無名の20代選手たちが国を鼓舞したとき。当時、サッカー文化もプロリーグもなく、希望は薄かった。 その夏、彼らは一躍アイコンとなり、世界最高の選手と対戦し、90年代の有名人と会い、数えきれないサインをした。

何よりも、その夏こそがサッカーがアメリカに根付いた瞬間だった。1994年の大会を契機にメジャーリーグサッカー（MLS）が誕生し、30年後の現在、MLSにはリオネル・メッシが在籍し、クラブ価値は欧州のトップチームと肩を並べるまでになった。2026年に米国で再び開催されるワールドカップを前に、アメリカサッカーの成果はすべて、あの夏に始まっている。

「あの後、後戻りはできなかった」とアレクシ・ララスはGOALに語った。「ワールドカップは、それ以来、以前とは全く違うものになった」

これは、1994年のワールドカップを体験し、その恩恵を受け、一夜にして人生が変わった人々の物語である。

  • IST OCT 1993: COBI JONES IN TRAINING AT MISSION VIEJO. JONES IS A MEMBER OF THE USA SOCCER TEAM FOGetty Images Sport

    「サッカーはなかった」

    若い世代には想像しづらいが、かつてアメリカでサッカーはほとんど無視されていた。社会から疎外された小さなグループだけが、このスポーツを守っていた。ジョーンズは言う。「レストランの奥の隅に追いやられ、誰も見ようとしなかった試合を観戦していた」。

    「メキシコ料理店に入るのに5ドル払ったものだ」とジョーンズはGOALに語る。「裏の部屋に押し込まれ、受信状態の悪い衛星放送が映り、画面にはノイズの波線が入っていた。みんなテレビの周りにぎゅうぎゅう詰めになって試合を見ようとしていた。それだけだった。そんな感じだった。サッカーなんて存在しなかったんだ」

    1988年7月4日、FIFAはチューリッヒで1994年ワールドカップの開催国をアメリカに決定。プロリーグのない国での開催は初めてだったため、アメリカにリーグ創設を義務付けた。

    FIFAは米国へのW杯開催決定で関心の高まりを期待した。当時ほぼゼロだったため、効果は確実視された。

    米国代表（USMNT）も40年ぶりに出場した1990年大会で3連敗し、早々に敗退。1994年大会へ向け、米国サッカー連盟（US Soccer）は当時としては大胆な決断を下す。 当時、国内にプロリーグがなかったため、連盟はUSMNTをクラブチームとして運営。選手たちはカリフォルニアに集まり、ボラ・ミロティノヴィッチ監督の下でフルタイム練習に励んだ。数年間、彼らの目標はただ一つ、ワールドカップだった。

    「94年に私やコビ・ジョーンズがピッチに立ったとき、誰もクラブに所属したことがなかった。私たちは逆の道を歩んだ」とララスは語る。通常はユースからトップチームへ昇格し、代表に招集される。 そこで活躍すれば代表に選ばれ、さらに結果を出す。それが普通の流れだ。でも私たちはクラブに所属していなかったので、ワールドカップの2年前からチームとして毎日練習したんだ」

    最終メンバー23人のうち14人がこのプログラム出身で、ジョーンズやララス、マルセロ・バルボアらが代表例だ。残る9人はタブ・ラモス、アーニー・スチュワート、ジョン・ハーケス、エリック・ウィナルダなど海外組で、当初はチームに溶け込むのに時間がかかった。

    「国内で固まったグループに海外組が加わる形だった。興味深い力学だった」とジョーンズは語る。 W杯直前に2つのグループが一つになり、やがて自然に団結した。融合しても『チームとしてどう成功するか』という意識は残っていたからだ」

    成功は約束されていなかった。その夏、米国代表は世界23位で大会に臨み、グループリーグでスイス、ルーマニア、コロンビアと対戦した。

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  • Alexi Lalas 1994 USMNTGetty Images

    予想を覆して

    グループステージの組み合わせが決まった瞬間、選手たちの頭には「恥をかかないこと」という思いがよぎった。3試合とも下馬評は低く、大会早々の敗退という最悪のシナリオも現実味を帯びていた。

    「開催国としてグループステージを突破できなかった初めてのチームにならないよう、大きなプレッシャーを感じていた」とジョーンズは語る。「その状況下でチームの一体感は強まった。それを『共有された犠牲』と捉えるか『共有された苦痛』と捉えるかは人それぞれだが、私たちはそれを分かち合った」。

    バルボアも「期待は一切なかった」と語った。

    しかし、状況はすぐに一変した。

    初戦はポンティアック・シルバードームで7万3000人のファンが詰めかけたスイス戦。大声援がすでに勝利だった。前半終了間際のウィナルダのゴールで1－1の引き分けに持ち込み、精神的な勝利も手にした。

    続く6月22日、ローズボウルでのコロンビア戦はサッカー史に残る悪名高い一戦となった。米国は2-1で勝利。決勝点を挙げたスチュワートが英雄となり、最初の得点はアンドレス・エスコバルのオウンゴールだった。このコロンビア代表DFは大会後に殺害された。

    最終戦でルーマニアに0-1で敗れたものの、勝ち点4で突破。下馬評を覆し、粘り強さと戦術で世界中に印象を残した。

    「私は米国代表チームを称賛していた」と、その夏ドイツ代表として活躍し、後に2014年ワールドカップで米国代表監督を務めたユルゲン・クリンスマンはGOALに語った。 彼らは全力で戦い、タブ・ラモス、アレクシ・ララス、トニー・メオラ、マルセロ・バルボアなど優れた選手を擁していた。どの強豪とも互角に戦える力があった。

    「アメリカではサッカーがどれほど人気なのか、彼らはどこまで勝ち進むのかと私たちは常に考えていました。あのチームなら準決勝まで進んでもおかしくありませんでした。それは驚きではなく、彼らがそれだけ優秀だったからです」

    準決勝には進めなかった。グループリーグ突破の“ご褒美”として待っていたのはブラジルだった。72分のベベット弾まで優勝チームを追い詰めた。 1994年の夢は幕を閉じたはずだった。しかし、選手たちにとってその夏は転機となり、その後の人生は大きく変わった。

  • Alexi LalasGetty Images Sport

    一夜にして有名になった人々

    アメリカには本物のサッカー・スーパースターがいなかった。しかし1994年W杯を境に、代表22選手は一躍スターになった。大会前まで無名に近かった彼らは、数週間で国民的ヒーローとなり、誰もがUSMNT（アメリカ代表）のユニフォームとデニムシャツを欲しがった。

    「正直、みんなあのユニフォームが大好きなんだ」とバルボアは語る。デニム製のあのユニフォームは、今もサッカー界で愛される名作だ。「ジーンズのシャツ？ 誰もが欲しがるよ」

    赤髪に口ひげのララスは象徴となり、ジョーンズの活躍はピッチ外へのスターダムへ。キャプテン・メオラはGKに新伝統を築いた。各選手は異なる魅力で、それぞれ熱狂的ファンを獲得した。

    「アレクシがいつも言うように、僕は10代の女の子たちに大人気だった」とジョーンズは笑う。「アレクシには『反逆者たち』がいたね」

    「あの一因は個性だった」とバルボアは付け加える。「それがチームを特別にし、人々が94年代表に愛着を持つ理由だ。」

    特典もあれば、かなり非現実的な出来事も。ジョーンズは大会後、CAに顔を覚えられファーストクラスにアップグレードされたと語る。選手たちは一躍全国から支持を集め、サッカーファンだけでなくチーム自体の人気も急上昇。名声という概念と向き合うことになった。

    「僕らにとって少しショックだった」とジョーンズ。「事態がどれほど大きくなるか、徐々に気づき始めたからね。テレビのインタビューや雑誌の表紙、『スポーツ・イラストレイテッド・フォー・キッズ』への掲載が始まり、勢いは増した。試合のたびにホテルで500～600個のボールにサインしたよ」

    「僕たちは単なるサッカー選手ではなかった。23、24歳の若さで注目されるのは嬉しかったが、サッカー以外のことも求められ、時には大変だった。このスポーツを育てる手助けをしなきゃいけなかったからね」

    サッカー界を築く過程で、USMNTは90年代のアイコンたちとも出会う。ブラジルに敗れた後、ロビン・ウィリアムズが食事会場に現れ、チームに語りかけた。

    「みんな『何事だ？』って思ったはず」とジョーンズは笑う。

    その夏、ジョーンズが会ったのはウィリアムズだけではなかった。最も印象的だったのは、USMNTの初戦が引き分けに終わった後の出来事だった。

    「デトロイト生まれだから、この出来事はいつも思い出される」とジョーンズは語る。試合後、アディダスのスタッフが彼をファミリールームに案内し、「誰かが会いたがっている」と言った。そこにはバリー・サンダースがいた。「会えて嬉しい」と挨拶すると、サンダースは「お前は速いな」と声を掛けた。

    僕は「えっ、何？」と驚いた。バリー・サンダースがそう言うなんて！ 本当に特別な瞬間だった。

    感銘を受けたのはサンダースだけではなかった。あの夏、新しい世代のスポーツ選手たちが注目し、サッカーへの興味が湧き上がった。

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    見守る世代

    1994年夏、15歳だったティム・ハワードは、カリフォルニアでトレーニング中の米国U-17代表に所属していた。米国サッカー協会はUSMNT対コロンビア戦のチケットをチーム全員分手配した。ハワードはその日の出来事を鮮明に覚えている。

    「15歳の僕は代表の仲間と一緒だった」とハワードは2024年に語った。「シャツを脱ぎ、パサデナの暑さに汗を流し、顔には『USA』とペイントした。ゴール裏で観戦し、マルセロ・バルボアのオーバーヘッドは外れたが、オウンゴールで勝った。

    選手たちが星条旗を掲げてピッチを回る姿を見て、私は思った。「サッカーが大好きで、もっと大きなことを成し遂げたい」と。その瞬間、自分も偉大な選手になれると確信した。 代表でプレーできる。あのワールドカップの舞台に立てるんだ。その試合が、すべてを確信した瞬間だった」

    その夏、ハワードはメオラが築いたGKの系譜をさらに発展させる。この試合を観ていたのは彼だけではなかった。2002年から2014年まで4度のW杯に出場したダマカス・ビーズリーは2021年、GOALの取材に「コロンビア戦でスチュワートが決めたゴールは鮮明に覚えている」と語っている。 当時若かった現USMNT主将ティム・リームは、テレビで初めて代表ユニフォームを見た瞬間を鮮明に記憶している。一方、オグチ・オニェウは、その試合で未来を見たという。

    「1994年のワールドカップ以前、プロサッカー選手になるという志や夢はなかった」と2006年と2010年の大会に出場したオニェウは2020年にGOALに語った。「プロになれるか、それで食えるかも分からなかった」。

    恩恵を受けたのは米国代表だけではなかった。後にイタリア代表となるジュゼッペ・ロッシは、ニュージャージーで育った7歳のサッカー少年だった。あの夏、彼はスタンドにいた。

    「父に連れられ、イタリア対アイルランド戦を観戦した。それは一生の思い出だ」と彼はGOALに語った。「ロベルト・バッジョやジャンフランコ・ゾラのプレーを生で見た感動は、毎週早起きしてミランの試合を楽しみにしていた私にとって最高だった」

    結局、その夏に残った最大の遺産はインスピレーションだった。32年たった今も、それは色褪せていない。

  • Cobi Jones 2026Getty

    不朽の遺産

    あの夏以来、状況は大きく変わった。 アメリカの選手たちは、チャンスを求めて長期間海外でプレーする時代は終わり、最高峰の舞台で活躍している。サッカーは米テレビで常連となり、最近はヨーロッパの下部リーグでさえ米国で放映されている。国内リーグも飛躍的に発展し、史上最高とされるリオネル・メッシでさえここ3年間はMLSを拠点としている。

    この32年間でサッカーは雪だるま式に広がった。そのきっかけは、無名だった20代の選手たちが国民の心を掴んだ、あの暑い夏だった。

    「1994年がもたらしたものを、私は毎日自分自身に言い聞かせているし、周囲からもそう言われている」とララスは語る。 「正直、今こうしてあなたと話しているのは1994年の夏のおかげだ。ワールドカップの力と、それが個人に与える影響を痛感している。私の人生は永遠に変わり、ピッチ内外で多くの機会を得た。その恩恵を最大限に享受したのだ」

    ララスは今、テレビの顔となり、ジョーンズにはロサンゼルスに像が建てられ、バルボアはコロラドの象徴となった。多くの選手が監督、スポーツディレクター、解説者として世界中で影響を与え続けている。だが、あの大会ほど大きな力をもたらしたものは、いまだない。

    2026年大会を目前に控え、1994年の意義は今こそ再認識されている。 FOXは2026年大会の放送に先駆けてドキュメンタリー『サマー・オブ・'94』を制作し、ララスもこの夏各局で解説を務める。さらにUSSFはドイツとのUSMNT壮行試合に合わせ、主力選手をシカゴに集め、過去と現在をつなぐ場を作った。

    この夏、現在が未来を鼓舞する。ジョーンズはその感覚をよく知っている。アメリカサッカーが再び飛躍する日を彼は願っている。その日が来れば、彼はチームメイトとともに果たした役割を再確認するだろう。

    「94年のチームを、この国のサッカーの基盤を築き、強固なものにしたチームとして、彼らに覚えていてほしい」と彼は語る。「94年は、我々が初めて期待を上回った年だ。 グループステージ突破も、大会自体の成功も予想されていなかった。しかし私たちは大学を出たばかりの若者たちと団結し、大会を成功させ、この国のサッカーに大きな推進力をもたらした。人々にそう記憶されたい。

    「94年のチームが成し遂げたことで、このスポーツは飛躍的に発展した。今あるもの、そして未来に得られるものは、すべてその土台の上に築かれている」


    この記事の取材には、GOALのトム・ハインドルとアレックス・ラビドゥが協力しました。

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