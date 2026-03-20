2度の世界王者である彼は、ダブリンで行われた決勝戦で、ゲルウィン・プライスに対し0-5の劣勢から逆転し、今シーズン2勝目を挙げた。
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「どうやって成功したのか自分でも分からない」：ダーツ界のスター、ルーク・リトラーが、決勝戦の対戦相手が5本のマッチダートを外した後に劇的な逆転勝利を収める
「どうやって勝てたのか自分でもさっぱり分からない」と、この若きイギリス人選手は試合後にスカイ・スポーツの取材に応じ、こう付け加えた。「最初のレグを制して、ちょっと楽しんでいたんだ。それから180を出したんだけど、ゲジー（ゲルウィン・プライス、編集部注）がトップを狙ってきたから、もう（ファンに）さよならの挨拶をしようかと思ったよ」
「アイスマン」はダブル20で計5本（！）ものマッチダートチャンスを逃した一方、リトラーはこの思いがけないチャンスを冷徹に活かし、獲得した5ポイントで順位表の2位（16ポイント）に浮上した。首位はジョニー・クレイトン（19ポイント）で、第7節の開幕戦でルーク・ハンフリーズに敗れていた。 一方、ジョシュ・ロックは依然として初勝ち点を待っている状況で、準々決勝ではプライスに0-6の完敗を喫した。
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ダーツ：「ガーウィン・プライスにそんなことは滅多にない」
ウェールズ人選手が決勝戦でこれほどまでに崩れ去ったことは、その日の好調ぶりを考えればなおさら驚くべきことだった。「ガーウィン・プライスにそんなことは滅多にない。ただそういうことなんだ」と、驚きの表情を浮かべたウェイン・マードルは語った。スカイの専門家はさらにこう付け加えた。「本当に予測不能だ。ショートフォーマットは予測不能なもので、ルークが優勝を心から楽しんでいたのが見て取れる」
一方、世界選手権準優勝者のジャン・ファン・ヴィーンは、腎結石のためダブリンでのプレミアリーグを欠場した。痛みは日曜日の朝に始まり、その後著しく悪化したという。「昨日の朝から入院しているが、今日か明日には帰宅できることを願っている」と、彼は木曜日にインスタグラムに投稿した。
プレミアリーグ・オブ・ダーツ：第7節終了時点の順位表
順位 名前 勝利 勝ち点 1 ジョニー・クレイトン 2 19 2 ルーク・リトラー 2 16 3 ガーウィン・プライス 1 12 4 ルーク・ハンフリーズ 0 11 5 マイケル・ヴァン・ガーウェン 1 10 6 ジャン・ファン・フェーン 0 9 7 スティーブン・バンティング 1 7 8 ジョシュ・ロック 0 0
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