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Tim Ursinus

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「どうやって成功したのか自分でも分からない」：ダーツ界のスター、ルーク・リトラーが、決勝戦の対戦相手が5本のマッチダートを外した後に劇的な逆転勝利を収める

プレミアリーグ・オブ・ダーツにおいて、スーパースターのルーク・リトラーは、自分でももはや不可能だと思っていた劇的なカムバックを果たした。

2度の世界王者である彼は、ダブリンで行われた決勝戦で、ゲルウィン・プライスに対し0-5の劣勢から逆転し、今シーズン2勝目を挙げた。

  • 「どうやって勝てたのか自分でもさっぱり分からない」と、この若きイギリス人選手は試合後にスカイ・スポーツの取材に応じ、こう付け加えた。「最初のレグを制して、ちょっと楽しんでいたんだ。それから180を出したんだけど、ゲジー（ゲルウィン・プライス、編集部注）がトップを狙ってきたから、もう（ファンに）さよならの挨拶をしようかと思ったよ」

    「アイスマン」はダブル20で計5本（！）ものマッチダートチャンスを逃した一方、リトラーはこの思いがけないチャンスを冷徹に活かし、獲得した5ポイントで順位表の2位（16ポイント）に浮上した。首位はジョニー・クレイトン（19ポイント）で、第7節の開幕戦でルーク・ハンフリーズに敗れていた。 一方、ジョシュ・ロックは依然として初勝ち点を待っている状況で、準々決勝ではプライスに0-6の完敗を喫した。

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    ダーツ：「ガーウィン・プライスにそんなことは滅多にない」

    ウェールズ人選手が決勝戦でこれほどまでに崩れ去ったことは、その日の好調ぶりを考えればなおさら驚くべきことだった。「ガーウィン・プライスにそんなことは滅多にない。ただそういうことなんだ」と、驚きの表情を浮かべたウェイン・マードルは語った。スカイの専門家はさらにこう付け加えた。「本当に予測不能だ。ショートフォーマットは予測不能なもので、ルークが優勝を心から楽しんでいたのが見て取れる」

    一方、世界選手権準優勝者のジャン・ファン・ヴィーンは、腎結石のためダブリンでのプレミアリーグを欠場した。痛みは日曜日の朝に始まり、その後著しく悪化したという。「昨日の朝から入院しているが、今日か明日には帰宅できることを願っている」と、彼は木曜日にインスタグラムに投稿した。

  • プレミアリーグ・オブ・ダーツ：第7節終了時点の順位表

    順位名前勝利勝ち点
    1ジョニー・クレイトン219
    2ルーク・リトラー216
    3ガーウィン・プライス112
    4ルーク・ハンフリーズ011
    5マイケル・ヴァン・ガーウェン110
    6ジャン・ファン・フェーン09
    7スティーブン・バンティング17
    8ジョシュ・ロック00