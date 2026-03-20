「どうやって成功したのか自分でも分からない」：ダーツ界のスター、ルーク・リトラーが、決勝戦の対戦相手が5本のマッチダートを外した後に劇的な逆転勝利を収める

「どうやって勝てたのか自分でもさっぱり分からない」と、この若きイギリス人選手は試合後にスカイ・スポーツの取材に応じ、こう付け加えた。「最初のレグを制して、ちょっと楽しんでいたんだ。それから180を出したんだけど、ゲジー（ゲルウィン・プライス、編集部注）がトップを狙ってきたから、もう（ファンに）さよならの挨拶をしようかと思ったよ」

「アイスマン」はダブル20で計5本（！）ものマッチダートチャンスを逃した一方、リトラーはこの思いがけないチャンスを冷徹に活かし、獲得した5ポイントで順位表の2位（16ポイント）に浮上した。首位はジョニー・クレイトン（19ポイント）で、第7節の開幕戦でルーク・ハンフリーズに敗れていた。 一方、ジョシュ・ロックは依然として初勝ち点を待っている状況で、準々決勝ではプライスに0-6の完敗を喫した。