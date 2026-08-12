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「どうやって前に進めばいいのか分からない」 リオネル・メッシが亡き父ホルヘへの悲痛な追悼文を投稿、引退を示唆
メッシ、ホルヘの死去後に引退への迷いを認める
メッシは先週、父ホルヘが68歳で死去したことを受けて感情のこもった追悼文を捧げ、自身のサッカー選手としての将来に疑問符を投げかけた。アルゼンチンの象徴である同選手はインスタグラムで長文の公開書簡を投稿し、父との深い絆と、その死によって生じた計り知れない喪失感をつづった。
サッカー界に衝撃を与えた一節では、39歳のメッシがプレーを続けるモチベーションが失われた可能性を示唆した。メッシは「あなたなしで自分がどうするのか分からない。どうやって生きていけばいいのか分からない。僕はただサッカーをしてきただけで、今はそれをこの先も長く続けるのかどうかについて、かなり多くの迷いがある。あなたは最初から僕のそばにいてくれた。終わりまではもうほんの少しだった。なぜ、あと少しだけ踏ん張ってくれなかったんだ。一緒に終えることができるように」と記した。
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ワールドカップ決勝の失意と最後の会話
バロンドールを8度受賞しているメッシは、父親の健康状態が悪化する中で直近のワールドカップを戦った個人的な苦しみを明かした。メッシは、決勝進出を目指した最大の動機が、父親の回復と、場合によっては渡航のための時間を少しでも与えることにあったと説明したが、アルゼンチンは最終的にスペインに1-0で敗れ、2022年に獲得した王座の防衛には失敗した。
ピッチ上でベストを尽くしたにもかかわらず、メッシは大会のクライマックスで自身の肉体的限界に達していたことを認めた。「君は僕に、最後のワールドカップでプレーしてほしいと何度も言っていた。そして大会が始まる直前の数日で、君の状態は最悪になった。大会に君が来られないのは初めてのことだったけど、母さんは君が良くなって、渡航できるほど回復すると僕に言っていた。だから僕は、君が来られるように僕たちは決勝まで進むと言った。試合が終わるたびに、僕は君からのメッセージを待っていたし、それが来ないことを寂しく思っていた。その時に、状況が本当に悪いのだと気づいた」
メッシはさらにこう続けた。「それでも僕は、できるだけ先まで進むことを考えるのをやめなかった。君のために時間を稼ぎ、試合を見てもらうためにね。僕たちは決勝まで進んだけど、君はそこにいられなかった。優勝して、それを君のもとに持っていって、新しいトロフィーを見せたかった。でもできなかった。もう脚がこれ以上動かなかったんだ。今回は自分の体に逆らってやろうとしたけど、無理だった。一度もいい状態だと感じられなかった。僕が着いた時、君は僕たちがPK戦で決勝に負けたと思っていた。起きたことについては何も話せなかった。君は何ひとつ楽しめなかった。僕たちは王者にはなれなかったけど、毎試合をどれほど楽しんだか、君には想像もつかないだろう。今回もまた、君が正しかった。僕はそこにいて、この大会でプレーしなければならなかった」
ナプキンの上に築かれた遺産
ホルヘ・メッシは単なる親以上の存在だった。リオネルのキャリアを築いた立役者であり、息子を10代でバルセロナへ移籍させる契約を取りまとめたことで広く知られている。年長のメッシは、成長ホルモン治療の高額な費用をバルセロナに負担させるようカタルーニャの名門を説得し、最初の合意を紙ナプキンの上で取り付けたことでも有名だ。
メッシはさらに、人生における父の多面的な役割を称賛し、めったに間違うことのない指導者だったと表現した。そしてこう付け加えた。「その多くでは、あなたが働いていたから母さんが僕を連れて行ってくれた。でも、あなたは1試合たりとも見逃さなかったのは明らかだ。僕を見ながらどれだけ苦しみ、そしてどれだけ楽しんでいたか。あまり多く褒めてはくれなかったけどね。あなたは父であり、友人であり、代理人だった。どんな瞬間でも、あなたはその時に必要な人であり続け、何一つ間違えることがなかった。いくつかの小言や言い争いを別にすれば、あなたはいつも正しかった。結局はいつだって、あなたが言った通りになった」
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サッカー界がアルゼンチン主将への支持で結束
スポーツ界はメッシを支えており、ライバルやチームメートも同選手のSNS投稿の下に追悼のメッセージを寄せた。クリスティアーノ・ロナウドが先頭に立って哀悼の意を表し、「つらい時期を過ごしている君と家族に大きなハグを送るよ、レオ。どうか強くいてほしい」と記した。インテル・マイアミ共同オーナーのデイビッド・ベッカムも支援の言葉を送り、「私たちはいつでも君と家族の味方だ、レオ」と述べた。
胸を締めつける声明の最後で、メッシは自分の子どもたちを育てる中で父の価値観を受け継いでいくと誓った。そして、「あなたがいなくなって本当にとても寂しい。でも、あなたはいつもそばにいてくれる。特に子どもたちの育て方においてはそうだ。なぜなら、僕はあなたたちが僕にしてくれたのと同じように、彼らに教え、育てているから。安らかに眠ってください。そして、ここでそうしてくれたように、天から僕たちを見守ってください。すべてに感謝しています」と締めくくった。
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