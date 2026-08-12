バロンドールを8度受賞しているメッシは、父親の健康状態が悪化する中で直近のワールドカップを戦った個人的な苦しみを明かした。メッシは、決勝進出を目指した最大の動機が、父親の回復と、場合によっては渡航のための時間を少しでも与えることにあったと説明したが、アルゼンチンは最終的にスペインに1-0で敗れ、2022年に獲得した王座の防衛には失敗した。

ピッチ上でベストを尽くしたにもかかわらず、メッシは大会のクライマックスで自身の肉体的限界に達していたことを認めた。「君は僕に、最後のワールドカップでプレーしてほしいと何度も言っていた。そして大会が始まる直前の数日で、君の状態は最悪になった。大会に君が来られないのは初めてのことだったけど、母さんは君が良くなって、渡航できるほど回復すると僕に言っていた。だから僕は、君が来られるように僕たちは決勝まで進むと言った。試合が終わるたびに、僕は君からのメッセージを待っていたし、それが来ないことを寂しく思っていた。その時に、状況が本当に悪いのだと気づいた」

メッシはさらにこう続けた。「それでも僕は、できるだけ先まで進むことを考えるのをやめなかった。君のために時間を稼ぎ、試合を見てもらうためにね。僕たちは決勝まで進んだけど、君はそこにいられなかった。優勝して、それを君のもとに持っていって、新しいトロフィーを見せたかった。でもできなかった。もう脚がこれ以上動かなかったんだ。今回は自分の体に逆らってやろうとしたけど、無理だった。一度もいい状態だと感じられなかった。僕が着いた時、君は僕たちがPK戦で決勝に負けたと思っていた。起きたことについては何も話せなかった。君は何ひとつ楽しめなかった。僕たちは王者にはなれなかったけど、毎試合をどれほど楽しんだか、君には想像もつかないだろう。今回もまた、君が正しかった。僕はそこにいて、この大会でプレーしなければならなかった」