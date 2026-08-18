ケインがバロンドール受賞の可能性について公の場で語った。本人は、自身が安定して高いレベルのパフォーマンスを見せたシーズンだったとしながらも、その結果は自分ではコントロールできないものだと述べた。ケインはこの賞の重みを認めつつも、結果について大胆な予想をすることは避けた。

「繰り返しになるが、昨季に自分が見せたシーズンを本当に誇りに思っている。個人の観点で言えば、バロンドールはこれ以上ないほど大きなものだと思う。昨季は素晴らしいシーズンだったと分かっているが、いつも通り、すでに言ったように、焦点はこの新シーズンにある」とケインは語った。

「バロンドールは自分の手の中にはない。パフォーマンスを見せるという意味で、自分にできることはやった。あとは投票や他の人たち、そしてメディア次第だ。自分にはコントロールできないことだ。何が起こるか見てみよう。もちろん、そうなれば素晴らしいことだが、最終的にそれが決まるまでまだ2、3カ月ある。今の自分の頭の中で最優先にあることではない」