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「どうなるか見てみよう」 ハリー・ケイン、バイエルン・ミュンヘンでの見事なシーズンを受けて2026年バロンドール受賞の可能性に言及
ハリー・ケインのバイエルン・ミュンヘンでの記録破りのシーズン
ケインは、ドイツでの衝撃的な在籍期間の中で、「得点力の高いストライカー」の意味を再定義した。33歳の同選手はブンデスリーガで文句なしの主役となり、わずか31試合の出場で36ゴール5アシストを記録してリーグ戦を終えた。この得点数は、ケインの2025-26シーズンにおけるバイエルンでのパフォーマンスの一部である。合計では、同選手は昨季の全コンペティション51試合で61ゴールを決めた。
ケインの無冠は、昨年にバイエルンがブンデスリーガを制したことで終わりを迎え、その優勝をきっかけにさらなる成功への流れが生まれた。今季はそれに続いてブンデスリーガ連覇を達成し、DFBポカールとドイツ・スーパーカップも獲得した。イングランドはワールドカップで無冠に終わったものの、主将のケインは6ゴールを挙げ、大会におけるイングランド代表の最多得点者としてギャリー・リネカーを上回り、バロンドール争いにも踏みとどまった。
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パフォーマンスに集中し続ける
ケインがバロンドール受賞の可能性について公の場で語った。本人は、自身が安定して高いレベルのパフォーマンスを見せたシーズンだったとしながらも、その結果は自分ではコントロールできないものだと述べた。ケインはこの賞の重みを認めつつも、結果について大胆な予想をすることは避けた。
「繰り返しになるが、昨季に自分が見せたシーズンを本当に誇りに思っている。個人の観点で言えば、バロンドールはこれ以上ないほど大きなものだと思う。昨季は素晴らしいシーズンだったと分かっているが、いつも通り、すでに言ったように、焦点はこの新シーズンにある」とケインは語った。
「バロンドールは自分の手の中にはない。パフォーマンスを見せるという意味で、自分にできることはやった。あとは投票や他の人たち、そしてメディア次第だ。自分にはコントロールできないことだ。何が起こるか見てみよう。もちろん、そうなれば素晴らしいことだが、最終的にそれが決まるまでまだ2、3カ月ある。今の自分の頭の中で最優先にあることではない」
マテウスが公に支持を表明
ドイツサッカー界のレジェンド、ローター・マテウス氏はケインを全面的に支持し、今年のバロンドールは候補に挙がる他のどの選手よりもバイエルンのストライカーが受賞にふさわしいと強調した。65歳のマテウス氏は、バイエルンの国内での支配的な強さに対するケインの貢献と、シーズンを通して一度も調子を落とすことなく高い水準を維持した点を評価した。
「私にとって、ハリー・ケインはバロンドールの最有力候補だ。私は1試合や1度のワールドカップだけではなく、1年全体を見る。何人もの選手がバルセロナでスペインリーグを制し、その後スペイン代表として世界王者になった。だが、誰よりも圧倒的に抜きん出た1人の選手がいただろうか。ラミネ・ヤマルについて言えば、私はノーだ」とマテウス氏は語った。
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国際大会でのタイトル獲得という壁
しかし、この伝説的MFは、欧州と世界の戦いを終えた後のケインの前に立ちはだかる障壁についても率直に語った。イングランドはワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れて敗退し、アルゼンチンはそのまま準優勝で大会を終えた。一方、チャンピオンズリーグでは、バイエルンは準決勝でパリ・サンジェルマンに敗れ、同大会での戦いを終えた。パリ・サンジェルマンはその後、優勝を果たした。
「ワールドカップでもチャンピオンズリーグでも決勝に進めなかったことが、唯一のマイナス材料だ」とマテウスはnotted。
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