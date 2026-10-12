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「どうなるか見てみよう」バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長、マンチェスター・シティのスター、アーリング・ハーランドの将来的な獲得を否定せず
ドイツの強豪が後継者候補を注視
ハイナーは、今後数年でバイエルンの攻撃陣に求められるものが変われば、将来的なハーランド獲得の可能性を否定していない。 このFWを巡る憶測は強まっている。独立委員会がマンチェスター・シティによる重大な財務規則違反を認定し、2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけてプレミアリーグへの協力を怠ったことも認定したことで、同クラブの降格の可能性が浮上したためだ。バイエルン首脳陣は、得点力の高いノルウェー人FWが前線をけん引する理想的なワールドクラスの後継者になると考えている。
- AFP
バイエルン首脳陣、現有の攻撃力を信頼
シティが降格する可能性に言及した72歳の会長は、ヴァンサン・コンパニ監督が現在起用できる攻撃陣の得点力に満足していると、すぐさま強調した。『BILD』に対し、会長は高いレベルで結果を出し続ける攻撃陣を称賛した。「ケイン、（ミカエル・）オリーズ、（ルイス・）ディアス、そしてほかの選手たちがいて、我々には素晴らしい攻撃陣がある。昨季は120ゴールを超える得点を挙げた。だから、攻撃面では非常に充実していると思う」
「どうなるか見てみよう」
移籍市場での補強を急いではいないものの、ハイナーは、元ボルシア・ドルトムントのストライカーをケインの将来的な後継者として獲得する考えについて問われると、明らかに異なる姿勢を示した。『ビルト』のインタビューで、クラブ首脳のハイナーは、いかなる可能性も排除していないと明言した。「数年後の将来について話すなら、状況は変わっているだろう。そのときにどうなるか見てみよう」
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得点を量産するストライカー、契約面での確実性に対応
ハーランドは2034年6月まで正式にエティハド・スタジアムにとどまることになっている。クラブに長期的な将来を託す契約を結んだためだ。得点力に優れるFWは絶好調で、今季は開幕からの8試合ですでに8ゴールを挙げている。しかし、シティへの有罪判決がもたらす甚大な影響に加え、ケインの契約が2027年に満了することもあり、ドイツの強豪との関連を指摘する声は今後も続きそうだ。
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