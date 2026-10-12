ハイナーは、今後数年でバイエルンの攻撃陣に求められるものが変われば、将来的なハーランド獲得の可能性を否定していない。 このFWを巡る憶測は強まっている。独立委員会がマンチェスター・シティによる重大な財務規則違反を認定し、2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけてプレミアリーグへの協力を怠ったことも認定したことで、同クラブの降格の可能性が浮上したためだ。バイエルン首脳陣は、得点力の高いノルウェー人FWが前線をけん引する理想的なワールドクラスの後継者になると考えている。