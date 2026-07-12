イングランドが準決勝に進出したにもかかわらず、トゥヘル監督は試合後、率直な意見を述べた。チームの闘志は認めたが、イングランドは「運が良かった」と指摘し、技術面のミスを批判した。「今のプレーには100％満足していない。もっと速く、もっと決定的にプレーできる」と語った。 試合中には不必要なミスや技術的なミスが多すぎた。それが我々の自信を大きく損なった」

ただ、元チェルシー監督はアルゼンチンとの準決勝を前にチームに亀裂はないと強調。高い要求はするが選手への愛情は変わないと語った。 「改善点は多いが、それは問題ではない。私とチームに溝は1％もない」と付け加えた。「心から選手たちと彼らのプレーを愛している」



