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「どうでもいい」――ジュード・ベリンガムは、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督がノルウェーとのワールドカップ準々決勝の勝利を「ずさん」と評したことに異議を唱えた。
ベリンガム、トゥヘルへの批判を一蹴
イングランド代表のヒーローは、トゥヘル監督がノルウェーとの準々決勝を「ずさんだった」と批判した件を気に留めていない。延長戦で2-1と勝利した試合で2得点を挙げたレアル・マドリードのスーパースターは、ITVスポーツの取材に「どうでもいいよ」と答えた。 「厳しい試合だった。ピッチで戦った選手たちに感謝と敬意を示したい」
さらにベリンガムは、トゥヘル監督が試合の肉体的負担を理解していない可能性を示唆。「エルリング・ハーランドやマーティン・オデガード、アントニオ・ヌサ、アレクサンダー・ソルロートのような選手たちとこのコンディションで戦うのがどんなものか分かっていないのかもしれない。あのような相手と対戦するのは簡単じゃない」と語った。
- AFP
マネージャーの「ずさん」という評価
イングランドが準決勝に進出したにもかかわらず、トゥヘル監督は試合後、率直な意見を述べた。チームの闘志は認めたが、イングランドは「運が良かった」と指摘し、技術面のミスを批判した。「今のプレーには100％満足していない。もっと速く、もっと決定的にプレーできる」と語った。 試合中には不必要なミスや技術的なミスが多すぎた。それが我々の自信を大きく損なった」
ただ、元チェルシー監督はアルゼンチンとの準決勝を前にチームに亀裂はないと強調。高い要求はするが選手への愛情は変わないと語った。 「改善点は多いが、それは問題ではない。私とチームに溝は1％もない」と付け加えた。「心から選手たちと彼らのプレーを愛している」
マイアミ・ヒートとノルウェーのテスト
試合は過酷で、体調を崩していたデクラン・ライスら複数の選手が苦戦。ノルウェーはシェルデルップのクロスシュートがピックフォードを破り先制した。蒸し暑いフロリダでイングランドは追いつく展開に。ハーフタイム直前、ゴードンのアシストからベリンガムが同点弾を決めた。
ベリンガムは「サッカーが美しくても、大会で勝つには“汚い”勝ち方も必要だ」と主張した。23歳の彼はミックスゾーンで「前向きな雰囲気をベスト4でも続けたい。チームメイトを褒めても褒め足りない」と語った。 ボールを回し、何千回もパスをつないだだけでは勝てない試合もある。時には“汚い”勝ち方が必要だ」
- Getty Images
ベリンガム、ゴールデンブーツを狙う
ノルウェー戦で2得点を挙げたベリンガムは、今大会6得点とし、キャプテンのハリー・ケインと並んだ。得点王のムバッペ、メッシとは2点差。ベスト16のメキシコ戦に続き、今回も要所でネットを揺らし、イングランド攻撃の軸となっている。
イングランドは水曜日の前回王者アルゼンチンとの準決勝に照準を合わせる。2018年以来の準決勝進出となるこの一戦で、トゥヘル監督はチームが決定力を取り戻すことを期待している。
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