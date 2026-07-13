元イングランド代表DFパリスターはNetBet Sportの取材でGOALに語った。「ノルウェー戦で『イングランドは素晴らしかった』と言うファンはいない。

素晴らしい試合ではなかった。両チームとも暑さに苦しんでいた。その過酷さを人々は理解すべきだ。私も35度の暑さの中で休暇を過ごしたが、日光浴すらできずプールで過ごすしかなかった。

彼らはほぼ40℃の中でプレーしていた。私もタイで似た経験があるが、そんな中でサッカーをするのは地獄だ。空気が動かない。スプリントしただけでマラソンを走ったように息が上がる。本当に過酷なんだ。 条件は両チームとも同じだが、試合やパフォーマンスには影響が出る。何人かの選手もそう言っている。

「トゥヘル監督の言う通り、僕たちのプレーは良くなかった。ジュードの意見も正しい。あの試合がどれほど大変だったか、理解してほしい。息をするだけで精一杯なのに、最高レベルでプレーするのは本当にきつい。だから、あまり深く考えすぎないほうがいい。

二人は因縁がある。代表から外された過去もあるが、当時はその判断が双方にとって最善だったと思う。

監督はボスであり、彼に逆らうのは得策ではない。関係初期の判断は正しかったと思う。 今、我々は彼の最高の姿を見ている。

彼は今大会で突出しており、イングランドにとって計り知れない存在だ。得点を重ね、世界クラスの才能を示し、チームを牽引している。彼はワールドカップ優勝という目標に飢え、強い意欲を持っている。

「今回の騒動が小さな波乱で終わることを願っている。それ以上の問題にはならないだろう。ジュードはイングランドのW杯史に新たな勝利を刻もうと必死だ。アルゼンチン戦でも彼の活躍に期待している。」