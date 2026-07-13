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翻訳者：
どうでもいいさ！ジュード・ベリンガムとトーマス・トゥヘルの因縁はあっても、2026年W杯でのイングランド騒動は「茶碗の中の嵐」だ。
トゥヘル監督は厳しさを求めるが、チーム内の和も大切にする。
その兆候は見えない。ガレス・サウスゲート卿の下で育まれたチーム精神――欧州選手権で2大会連続決勝進出し、彼に騎士号をもたらした――は、新コーチ陣によって維持され、さらに磨きがかかっている。
元チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンの監督であるトゥヘルは、要求が厳しく、公の場と私室の態度が異なることで知られる。彼はエゴや混乱を許さないが、自信と前向きさを育みたいと考えている。
就任時に約束されたような流れるようなサッカーはまだ実現できていないが、彼の成績に異論の余地はない。ワールドカップ予選を無敗で突破し、イングランド代表は再び主要大会の準決勝へ。60年ぶりの優勝まであと2試合だ。
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イングランドがノルウェーに勝利した後、トゥヘル監督とベリンガムが語ったこと
マイアミのハードロック・スタジアムで灼熱の準々決勝を戦ったドイツ代表。ノルウェーを破ったものの、トゥヘル監督はチームのパフォーマンスに満足していなかった。選手たちの「努力」を認めつつ、「ずさんだった」と批判した。
ベリンガムはすぐこのコメントを伝え聞き、「どうでもいい。厳しい試合だったから、戦った選手たちに敬意を示したい」と応じた。
さらに「彼はエルリング・ハーランドやマーティン・オデガード、アントニオ・ヌサのような選手とこのコンディションで戦う難しさを理解していない。あいつらは楽な相手じゃない」と続けた。
試合後のインタビューは大きな話題となり、トゥヘルが以前からベリンガムのピッチ上の振る舞いに疑問を呈していたことも再注目されている。レアル・マドリードの「ガラクティコ」が戦術上で果たすべき役割を巡る議論も続いている。
W杯では6得点を挙げ精神的支柱としても機能した。熱戦の最中の皮肉に、深読みは必要だろうか。
ベリンガム対トゥヘル：両者の見解がともに正しかった理由
元イングランド代表DFパリスターはNetBet Sportの取材でGOALに語った。「ノルウェー戦で『イングランドは素晴らしかった』と言うファンはいない。
素晴らしい試合ではなかった。両チームとも暑さに苦しんでいた。その過酷さを人々は理解すべきだ。私も35度の暑さの中で休暇を過ごしたが、日光浴すらできずプールで過ごすしかなかった。
彼らはほぼ40℃の中でプレーしていた。私もタイで似た経験があるが、そんな中でサッカーをするのは地獄だ。空気が動かない。スプリントしただけでマラソンを走ったように息が上がる。本当に過酷なんだ。 条件は両チームとも同じだが、試合やパフォーマンスには影響が出る。何人かの選手もそう言っている。
「トゥヘル監督の言う通り、僕たちのプレーは良くなかった。ジュードの意見も正しい。あの試合がどれほど大変だったか、理解してほしい。息をするだけで精一杯なのに、最高レベルでプレーするのは本当にきつい。だから、あまり深く考えすぎないほうがいい。
二人は因縁がある。代表から外された過去もあるが、当時はその判断が双方にとって最善だったと思う。
監督はボスであり、彼に逆らうのは得策ではない。関係初期の判断は正しかったと思う。 今、我々は彼の最高の姿を見ている。
彼は今大会で突出しており、イングランドにとって計り知れない存在だ。得点を重ね、世界クラスの才能を示し、チームを牽引している。彼はワールドカップ優勝という目標に飢え、強い意欲を持っている。
「今回の騒動が小さな波乱で終わることを願っている。それ以上の問題にはならないだろう。ジュードはイングランドのW杯史に新たな勝利を刻もうと必死だ。アルゼンチン戦でも彼の活躍に期待している。」
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2026年ワールドカップ：イングランドは準決勝でアルゼンチンと対戦
ベリンガムはクロアチア戦でリードを奪い返し、パナマ戦で先制。アステカ・スタジアムでのメキシコ戦では2得点を挙げてベスト16進出に貢献した。
ノルウェー戦でも2得点を挙げ、1点ビハインドから逆転した。延長戦の決勝弾では、またも象徴的なセレブレーションが話題に。チームは水曜、アトランタでリオネル・メッシ率いる前回王者アルゼンチン戦へ向け準備を進めている。
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