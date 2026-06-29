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「どうでもいいさ！」――ジェシー・マーシュ監督が、歴史的なワールドカップ決勝トーナメント勝利後にカナダ代表選手たちに行ったピッチ上の「パフォーマンス的な」ヒーロースピーチを解説。
試合後の円陣を擁護する
スティーブン・エウスタキオがロスタイム2分目に決勝点を挙げ、1-0で勝利。直後、マーシュ監督は選手をピッチ中央に集め、円陣を組ませた。このアメリカ人監督は「君たちはカナダの英雄だ」と熱く語った。公の場で感情を露わにすることへの批判には、いつものように率直に切り返した。
「ピッチで集まるのは“パフォーマンスだ”と言う人もいるだろう」と試合後の会見で語った。「だが人の目は気にしない。 俺が気にするのは、自分たちのチームと、俺たちが一緒に成し遂げたことだけだ。試合後はメディアに引っ張られて、みんながあらゆる方向に散らばってしまうから難しいんだ。だから、その瞬間を逃さなければ、チームと一緒にいる機会なんてほとんどないんだ。
私はいつもリーダーたちに話してもらうようにしている。彼らはカナダ人だからだ。これは彼らの代表チームであり、この勝利がカナダサッカーにとってどれほど重要かを伝えたいと思った。彼らの監督を務められることは喜びであり、彼らへの責任が日々準備に励む原動力だ。今日、彼らは最高のパフォーマンスを示した。」
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国民的アイデンティティへの投資
マーシュは国境の北側での役割に全身全霊で取り組み、キックオフ前には国歌斉唱も行った。ウィスコンシン州出身で米国代表アシスタントコーチを務めた経歴があるにもかかわらず、彼は現在のチームの価値観に深い親近感を抱いている。
「私はアメリカ人であり、アメリカ人であることを誇りに思っていますが、カナダの人々の理想や特性は、私にとてもよく合っていると思います」と52歳の彼は説明した。「彼らは親切さや寛大さを大切にしています。 カナダは外部から来た人を温かく迎え入れ、言葉より行動で評価する国だと思う。アメリカ人は騒がしく傲慢で、声を上げやすいとレッテルを貼られることもある。多くの面でそれは私やアメリカ人を表しており、人々はそう言うが、正直、どうでもいい。」
試合の勝者、エウスタキオへの称賛
強気な姿勢を見せる一方で、マーシュ監督は決勝ゴールでカナダを史上初ベスト16に導いたエウスタキオについて語る際、優しい一面も示した。このMFは1年の間に両親を相次いで亡くす苦難を乗り越えていた。監督は、ポルトからレンタル移籍中の彼がなぜ「レ・ルージュ」にとって大会最大の瞬間をもたらすのに最適だったかを即座に強調した。
「ステフはチームで最も頼りになり、私たちの目標を理解している選手の一人だ」と監督は語った。「両親を相次いで亡くすという悲劇にも耐えた。弟との絆も強い。このチームには素晴らしい人間が多いが、彼以上にふさわしい選手は思い浮かばない。あのような瞬間は、ステフだからこそ与えられたのだ。 心から彼を誇らしく思うし、どこかで両親も天から見守ってくれていると信じている」
- AFP
焦点をベスト16へ移す
ついにノックアウトステージで初勝利を挙げたカナダは、次にヒューストンでオランダまたはモロッコと対戦する。チームは、7週間離脱していたアルフォンソ・デイヴィスが南アフリカ戦の終盤に復帰し、チームに活力を与えたことで勢いづいている。25歳のDFは、カナダが2026年大会で最大の試練に直面するベスト16の試合で先発すると予想される。