「どうでもいいさ！」――ジェシー・マーシュ監督が、歴史的なワールドカップ決勝トーナメント勝利後にカナダ代表選手たちに行ったピッチ上の「パフォーマンス的な」ヒーロースピーチを解説。

スティーブン・エウスタキオがロスタイム2分目に決勝点を挙げ、1-0で勝利。直後、マーシュ監督は選手をピッチ中央に集め、円陣を組ませた。このアメリカ人監督は「君たちはカナダの英雄だ」と熱く語った。公の場で感情を露わにすることへの批判には、いつものように率直に切り返した。

「ピッチで集まるのは“パフォーマンスだ”と言う人もいるだろう」と試合後の会見で語った。「だが人の目は気にしない。 俺が気にするのは、自分たちのチームと、俺たちが一緒に成し遂げたことだけだ。試合後はメディアに引っ張られて、みんながあらゆる方向に散らばってしまうから難しいんだ。だから、その瞬間を逃さなければ、チームと一緒にいる機会なんてほとんどないんだ。

私はいつもリーダーたちに話してもらうようにしている。彼らはカナダ人だからだ。これは彼らの代表チームであり、この勝利がカナダサッカーにとってどれほど重要かを伝えたいと思った。彼らの監督を務められることは喜びであり、彼らへの責任が日々準備に励む原動力だ。今日、彼らは最高のパフォーマンスを示した。」