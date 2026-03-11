どうだった？！ バイエル・レバークーゼン監督、チャンピオンズリーグの試合でコーナーキックから得点を挙げた後、アーセナルのセットプレーコーチに近づく

しかし水曜日、アーセナルはその効率性の被害者となった。レバークーゼンが46分にロベルト・アンドリッチのヘディングで先制点を挙げた一方、カイ・ハフェルツが89分に冷静なPKを決めてアーセナルを引き分けに救ったのだ。

レバークーゼンの先制点後、カメラはヒュルマン監督がサイドラインでアーセナルのセットプレーコーチと話す姿を捉えた。これはデンマーク人監督にとって、自チームがアーセナルの代名詞とも言える強みを利用して得点を奪ったことに誇りを感じた瞬間のように映った。