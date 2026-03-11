Getty/GOAL
どうだった？！ バイエル・レバークーゼン監督、チャンピオンズリーグの試合でコーナーキックから得点を挙げた後、アーセナルのセットプレーコーチに近づく
アーセナルのセットプレーにおける圧倒的な強さ
アーセナルは今シーズン、セットプレーからの得点において最も得点力のあるチームの一つとしての地位を確立した。今月初めのチェルシー戦での勝利でセットプレーから2得点を挙げたことで、プレミアリーグにおけるコーナーキックからの得点数が16点に達し、プレミアリーグの1シーズンにおけるコーナーキックからの最多得点記録に並んだ。
アーセナルの得意分野で打ち負かす
しかし水曜日、アーセナルはその効率性の被害者となった。レバークーゼンが46分にロベルト・アンドリッチのヘディングで先制点を挙げた一方、カイ・ハフェルツが89分に冷静なPKを決めてアーセナルを引き分けに救ったのだ。
レバークーゼンの先制点後、カメラはヒュルマン監督がサイドラインでアーセナルのセットプレーコーチと話す姿を捉えた。これはデンマーク人監督にとって、自チームがアーセナルの代名詞とも言える強みを利用して得点を奪ったことに誇りを感じた瞬間のように映った。
美を超えた勝利
アーセナルのセットプレーにおける強みは、多くのファンや評論家から批判を受けており、そのプレースタイルを「退屈だ」と評する声もある。しかし、ガナーズのスター選手ピエロ・ヒンカピーは試合前のインタビューでこの戦術を擁護した。「我々は細部にまで注意を払っている。 セットプレーの強さは欧州中で話題になっている。これはセットプレーコーチのニコ・ホベルとの日々のトレーニングの成果だ」とヒンカピエは述べた。さらに「退屈に聞こえるかもしれないが、結果が示すように、我々は誰一人としてコーナーキックやフリーキックからの得点を望んでいないわけではない」と付け加えた。
「最も重要なのは、我々が成功を収め、その過程で違法行為を一切行わないことだ。常に美しく勝てるわけではない」
エミレーツ復帰に全注目が集まる
アーセナルは3月17日にエミレーツ・スタジアムで行われるバイエル・レバークーゼンとの第2戦を控え、準備を進めている。ガンナーズは準々決勝進出を確実なものとし、勝者はボーデ/グリムトまたはスポルティングCPと対戦する見込みだ。ミケル・アルテタ監督率いるチームは、2006年の決勝進出がこれまでの最高成績であるこの大会で、史上初のタイトル獲得を目指している。
