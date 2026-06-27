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「どうせ勝てなかっただろう！」――エルリング・ハーランド、フランス戦大敗を受け、主力選手を休ませたノルウェー代表監督の判断を擁護。
ソルバッケンは大胆な選手起用という賭けを貫く
ノルウェーのソルバッケン監督は、ワールドカップ・グループステージのフランス戦で先発を10人も入れ替え、批判を受けた。首位の可能性が残っていたにもかかわらず、ほぼ控え中心の布陣はファンや評論家を失望させた。前試合から先発を維持したのはアウルスネスだけだった。
フランスはノルウェーの戦力低下を突き、4－1で快勝した。ソルバッケン監督はハランド、オデガード、ヌサなどの主力を温存し、全員をベンチに残した。
- AFP
ハーランドとソルバッケンはこの決定を擁護した。
ソルバッケン監督は、グループステージで主力選手を温存した采配を後悔していないと述べ、大会で勝ち進むことを最優先したと説明した。
「同じ状況なら、迷わず同じ選択をする」とソルバッケン監督は試合後『デ・テレグラフ』の取材に語った。「我々はできるだけ遠くまで進むためにここにいる。チームを最も遠くへ導くと私が考える決断を下さなければならない。唯一心残りなのは、アーリングやマーティン、その他のスター選手たちを見に来た遠征ファンたちのことだ」
ハーランドも監督を擁護し、ノルウェーがベストメンバーでも結果は変わらなかったと語った。
「試合前に『気にしていない』と言ったが、今も考えは変わらない」とハーランドは述べた。「フランスの方が優れたチームだった。ベスト11を揃えても勝てたとは思えない」
フランスの強さが、ノルウェーの課題を浮き彫りにしている
ハーランドはフランス代表の圧倒的な試合運びを目の当たりにし、その強さを称えた。彼は「フランスには世界屈指のタレントが揃っている」と話し、チーム全体の層の厚さを強調した。
「フランスにはどのポジションにも世界クラスの選手がいる」とハーランドは付け加えた。「ムバッペ、オリゼ、デンベレ……と名手が次々現れる。どのチームにとっても脅威だ。正直、かなり勝ち進むと思う。我々と対戦したときのプレーは恐ろしいほどだった。」
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ノルウェーは決勝トーナメントに視線を向ける
ノルウェーはベスト32のコートジボワール戦に集中する。ソルバッケン監督は主力を休ませた判断が功を奏すると期待している。ハーランド、オデゴールらはリフレッシュしてノックアウトステージに復帰する見込みだ。