ソルバッケン監督は、グループステージで主力選手を温存した采配を後悔していないと述べ、大会で勝ち進むことを最優先したと説明した。

「同じ状況なら、迷わず同じ選択をする」とソルバッケン監督は試合後『デ・テレグラフ』の取材に語った。「我々はできるだけ遠くまで進むためにここにいる。チームを最も遠くへ導くと私が考える決断を下さなければならない。唯一心残りなのは、アーリングやマーティン、その他のスター選手たちを見に来た遠征ファンたちのことだ」

ハーランドも監督を擁護し、ノルウェーがベストメンバーでも結果は変わらなかったと語った。

「試合前に『気にしていない』と言ったが、今も考えは変わらない」とハーランドは述べた。「フランスの方が優れたチームだった。ベスト11を揃えても勝てたとは思えない」