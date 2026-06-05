「バイエルンはパリとのCL準決勝前にアイヒホルンを呼び寄せ、ホテル・フィア・ヤーレスツァイテンで極秘会合を開いた。コンパニは彼と何時間も話し、エベルとフロイントも獲得を強く望んでいる」

しかし、クラブの最高意思決定機関は巨額な移籍金を懸念し、再び拒否したという。