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Jochen Tittmar

翻訳者：

「どうしても彼を獲得したい」。ポッドキャストが、ケネット・アイヒホルンの移籍を巡るバイエルン・ミュンヘンの内部対立を暴露。

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バイエルン
ヘルタ・ベルリン
K. Eichhorn
ヴァンサン・コンパニ

ヘルタの若手ケネット・アイヒホルンの高額契約は予算を大きくオーバーしたため、バイエルン・ミュンヘンの監督委員会が介入し、スポーツ部門の提案は却下された。

これは『Bild』のポッドキャスト「Bayern-Insider」で明らかになった。バイエルンのスポーツ部門責任者は、16歳の才能あるミッドフィルダーをバイエルンに招くため、多大な努力をしたという。

  • 「バイエルンはパリとのCL準決勝前にアイヒホルンを呼び寄せ、ホテル・フィア・ヤーレスツァイテンで極秘会合を開いた。コンパニは彼と何時間も話し、エベルとフロイントも獲得を強く望んでいる」

    しかし、クラブの最高意思決定機関は巨額な移籍金を懸念し、再び拒否したという。

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    アイヒホルン・ポーカー：「エベルルは喜んでそのお金を使いたいと思っている」

    これにより、ゼーベナー通りでの対立は激化している。スポーツ部門は投資を望むが、クラブ経営陣は数百万ユーロの支出を承認しない。

    ビルト』紙は「エーベルルは資金を使いたいが、監督委員会は難色を示している。問題なのはアイヒホルンの契約パッケージが高額すぎる点だ」と報じた。 代理人側は「市場価値は2000万ユーロある。クラブが払わない理由はない。固定移籍金を超過分は手当てとして支払われるだけだ」と主張している。

  • リヴァプールはアイヒホルン獲得へ動きを強めたとされる。

    代理人と選手側は高額な契約金を要求しているが、バイエルンは16歳選手にそれだけの金額を払うつもりはない。監督会は「1000万～1100万ユーロは高すぎる。その額なら手を引く」と表明した。

    この判断は、ライバルクラブにとって好都合だ。バイエルン以外にもボルシア・ドルトムント、バイエル・レバークーゼン、リヴァプールFCが獲得に名乗りを上げている。

  • EichhornGetty Images

    BVBもまだ脱落していないようだ。

    Skyによると、LFCはアイヒホルン獲得へ全力投球。ライバルが争奪戦を繰り広げる中、ドルトムントは様子を見守っている。以前、BVBは高額なサインボーナスを理由に撤退したと報じられた。

    それでもスカイは、BVBが10代の選手を巡る状況を把握し、契約条件も把握していると伝える。ドルトムント、ベルリン、選手側での連絡は続いている。

  • FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ハリー・ケインFWトッテナム・ホットスパー2023年9500万ユーロ
    ルーカス・エルナンデスディフェンスアトレティコ・マドリード20198000万ユーロ
    ルイス・ディアス攻撃リヴァプールFC20257000万ユーロ
    マタイス・デ・リフトディフェンスユヴェントス20226700万ユーロ
    マイケル・オリゼ攻撃クリスタル・パレス20245300万ユーロ