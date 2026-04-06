ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、ニコ・シュロッターベックがボルシア・ドルトムント（BVB）との契約を早期に延長できなかったのは、今夏にも発動可能な契約解除条項の要求が障害となっているためだと主張している。
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「どうしても契約に盛り込みたい」：ロタール・マテウスが、BVBとの契約交渉におけるニコ・シュロッターベックの過激な要求について語る
『Sky 90』のインタビューで、65歳の彼は次のように語った。「彼はワールドカップ後の契約解除条項をどうしても盛り込みたいと考えている。 ワールドカップで再び脚光を浴び、ドイツ代表の成功に貢献してセンターバックのレギュラーとして活躍し、最終的にはさらに大きなクラブへ移籍する機会を得られることを期待しているのだ。そうすれば、ドルトムントで得ている評価よりも、さらに高い評価を得られるかもしれない。」
ただし、その条項の具体的な内容については、まだ完全には明確になっていない。「それは、まだ少し議論の余地があると思う。そして、ドルトムントは彼にこの契約解除条項を与える用意があることは分かっている」とマテウスは語った。
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ニコ・シュロッターベックのBVBとの契約は2027年までとなっている
シュロッターベックのボルシア・ドルトムントとの契約は2027年夏まで残っている。数ヶ月にわたり、ドルトムント側は契約延長に向けて動いてきたが、今のところ成果は上がっていない。 ここ数日、この話題が再び注目を集めている。ドイツ代表としてガーナとの国際試合を終えた後、このセンターバックが合意間近という報道を否定したからだ。彼はその際、長期間にわたり前BVBスポーツディレクターのセバスティアン・ケルと交渉してきたが、現在は後任のオレ・ブックと話し合わなければならないと述べた。
ブック氏は、土曜夜のブンデスリーガでドルトムントが2-0で勝利した後、その話し合いが先週の水曜日にあったことを認めた。また、シュロッターベックは週初めの発言について「当然ながら私個人に対する批判が多かったため、その点を明確にしたかった。メディアが『今週中に契約する』と報じておきながら、実際に契約しなかったら、私の方が見当違いな立場になってしまう。 どうやっても皆を満足させることはできない」
さらに、26歳のディフェンダーは次のように語った。「ラース（リッケン、編集部注）やオーレとは良い話し合いができた。今週も話し合いを続ける予定だ。そうすれば、私が決断を下すまで、もうそう長くはかからないと思う。」
シュロッターベック延伸工事は、やはり順調に進むのだろうか？
『ビルト』紙の報道によると、しかし、今や2つの要因から、この移籍が早々に成立する可能性があるという。その一つは、シュロッターベック氏が「時間稼ぎの戦術によって、ファンからの絶大な信頼を失いかけている」と感じている点だ。さらに、彼の獲得をめぐって、トップクラスのクラブが「本気で動いていない」という点もある。
マテウスが言及した、過度に高額ではない移籍金という形で定められた契約解除条項により、彼は欧州のビッグクラブへの移籍への道筋を残しておけるだろう。
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ニコ・シュロッターベックのBVBでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 155 10 18 26 3