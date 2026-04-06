「どうしても契約に盛り込みたい」：ロタール・マテウスが、BVBとの契約交渉におけるニコ・シュロッターベックの過激な要求について語る

シュロッターベックのボルシア・ドルトムントとの契約は2027年夏まで残っている。数ヶ月にわたり、ドルトムント側は契約延長に向けて動いてきたが、今のところ成果は上がっていない。 ここ数日、この話題が再び注目を集めている。ドイツ代表としてガーナとの国際試合を終えた後、このセンターバックが合意間近という報道を否定したからだ。彼はその際、長期間にわたり前BVBスポーツディレクターのセバスティアン・ケルと交渉してきたが、現在は後任のオレ・ブックと話し合わなければならないと述べた。

ブック氏は、土曜夜のブンデスリーガでドルトムントが2-0で勝利した後、その話し合いが先週の水曜日にあったことを認めた。また、シュロッターベックは週初めの発言について「当然ながら私個人に対する批判が多かったため、その点を明確にしたかった。メディアが『今週中に契約する』と報じておきながら、実際に契約しなかったら、私の方が見当違いな立場になってしまう。 どうやっても皆を満足させることはできない」

さらに、26歳のディフェンダーは次のように語った。「ラース（リッケン、編集部注）やオーレとは良い話し合いができた。今週も話し合いを続ける予定だ。そうすれば、私が決断を下すまで、もうそう長くはかからないと思う。」