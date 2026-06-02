Getty Images Sport
翻訳者：
「どうかな！」――ルーベン・ディアスは、バロンドール受賞者のクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ルカ・モドリッチにとって、2026年ワールドカップが「最後の舞台」になるとは確信していない。
ポルトガルにとってさらなる原動力
今大会への期待が高まる中、ポルトガル代表のセンターバックは、今夏がメッシ、モドリッチ、ロナウドらにとって最後の舞台になるという見方に言及した。ポルトガルのメディア『A Bola』のインタビューで彼は、その可能性を問われ、「まだ分からない」と答えた。 特にワールドカップは、この伝説的フォワードが未だ手にしていない唯一の主要タイトルだ。ディアスは「様子を見よう…」と引退報道を一蹴し、この難しいトロフィーを勝ち取ることの意味を語った。「それはさらなるモチベーションの源だ」と、彼は歴史的な挑戦を説明した。
- Getty Images Sport
ロナウドのために勝ち取る
この国は常にトップ選手を輩出してきたが、最も権威あるタイトル獲得は依然として最大の目標だ。ディアスは、ストライカーにトロフィーを届けるという期待が重圧ではないと強調。むしろ、チームはそれをメッシとアルゼンチンを倒す使命と感じている。 このDFはチームの心構えをこう語る。「彼と私たち自身、ポルトガル全土、そして家族にその瞬間を届けられたら、これ以上の喜びはない。それは余計なプレッシャーではなく、むしろW杯で優勝したいという特別な思いだ」
伝説のトリオの遺産
バロンドールを合計14回受賞した3人のレジェンドが再び世界舞台に立つ。メッシ（インター・マイアミ）はW杯1回、コパ・アメリカ2回、CL4回制し、バロンドール8回の最多記録を持つ。 アル・ナスルのFWロナウドは5度受賞し、チャンピオンズリーグ5回、ユーロ2016で優勝し、英・西・伊・沙でリーグタイトルを獲得。ミランのモドリッチは2018年に2人の独占を破り、唯一のバロンドールとマドリード時代6度のチャンピオンズリーグ優勝メダルを持つ。
- Getty
グループステージの戦いが待ち受けている
6月17日開幕のグループステージで、3つの強豪は厳しい戦いを迎える。前回王者のアルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦。モドリッチ率いるクロアチアはイングランド、パナマ、ガーナと激突。ポルトガルはまずコンゴ民主共和国と戦い、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。各チームは優勝へ夢を繋ぐため、この難関を突破しなければならない。