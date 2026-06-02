「どうかな！」――ルーベン・ディアスは、バロンドール受賞者のクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ルカ・モドリッチにとって、2026年ワールドカップが「最後の舞台」になるとは確信していない。

この国は常にトップ選手を輩出してきたが、最も権威あるタイトル獲得は依然として最大の目標だ。ディアスは、ストライカーにトロフィーを届けるという期待が重圧ではないと強調。むしろ、チームはそれをメッシとアルゼンチンを倒す使命と感じている。 このDFはチームの心構えをこう語る。「彼と私たち自身、ポルトガル全土、そして家族にその瞬間を届けられたら、これ以上の喜びはない。それは余計なプレッシャーではなく、むしろW杯で優勝したいという特別な思いだ」