「とんでもない！」NBAスターのデニス・シュレーダー、怒りながらも称賛される

金曜にリガでイスラエル、月曜にバンベルクでキプロスと戦う2試合で第1予選ラウンドが終了する。世界＆欧州王者のドイツはすでに第2ラウンド進出を決めている。チーム唯一のNBA選手シュレーダーも参加している。 「毎日、胸に鷲のエンブレムを付けてプレーできることは光栄だ」と、ブラウンシュヴァイク出身のシュレーダーは、マックス・シュメリング・ホールでの練習の合間に語った。

他の選手が代表を休んでいることについては「プライベートを重視したいのは当然だ。フランツ・ヴァグナーは怪我から復帰したばかりだし、アンディ・オストも2日前まで試合をしていた」と理解を示した。 ただ、自分がドイツ代表として全力で取り組んでいることを知ってほしい。今回選ばれなかった選手たちも、この3〜4年間で代表をここまで導いてくれたと彼は付け加えた。