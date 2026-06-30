「馬鹿げた話だ」とドイツバスケットボール代表キャプテンは火曜日、ベルリンで語った。「世界選手権で優勝したのだから出場権を得るべきだ。仕方ない。」
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「とんでもない！」NBAスターのデニス・シュレーダー、怒りながらも称賛される
金曜にリガでイスラエル、月曜にバンベルクでキプロスと戦う2試合で第1予選ラウンドが終了する。世界＆欧州王者のドイツはすでに第2ラウンド進出を決めている。チーム唯一のNBA選手シュレーダーも参加している。 「毎日、胸に鷲のエンブレムを付けてプレーできることは光栄だ」と、ブラウンシュヴァイク出身のシュレーダーは、マックス・シュメリング・ホールでの練習の合間に語った。
他の選手が代表を休んでいることについては「プライベートを重視したいのは当然だ。フランツ・ヴァグナーは怪我から復帰したばかりだし、アンディ・オストも2日前まで試合をしていた」と理解を示した。 ただ、自分がドイツ代表として全力で取り組んでいることを知ってほしい。今回選ばれなかった選手たちも、この3〜4年間で代表をここまで導いてくれたと彼は付け加えた。
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NBAの過密日程にもかかわらず、デニス・シュレーダーがワールドカップ予選に出場：「信じられない！」
ドイツ代表監督アレックス・ムンブルは、シュレーダーの姿勢を当然だとは思っていない。 「デニスのような選手がいて、電話すればすぐ『チームに参加するよ』と言ってくれるなんて信じられない」とスペイン人監督は語り、リーダーを称えた。「デニスといると本当に楽だ。代表から連絡があると、彼は『参加するよ』と即答する。いつもそうだ。その献身は驚くべきものだ。」
今回「重要な選手」がいないのは、それぞれ事情がある。「ケガ、契約未締結、80試合超で疲労」といった理由だ。