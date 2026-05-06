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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN IMAGO / Shutterstock
Daniel Buse

翻訳者：

「とんでもない！」バイエルン戦敗退後、ヴィンセント・コンパニはハンド判定を批判し、PSGの采配を称賛した。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
ヴァンサン・コンパニ

バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、PSGとのチャンピオンズリーグ敗退後、潔く敗北を認めつつも、ハンド判定への理解が難しいとも語った。

第1戦ではハーフタイム直前、バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスが太ももで止めたボールが腕に当たった。主審はPKを宣告し、ウスマン・デンベレが決め3－2とした。 

一方、水曜日の試合では、ポルトガル人主審ジョアン・ピニェイロが前半、PSGのMFジョアン・ネヴェスが味方ヴィティーニャのクリアボールを伸ばした腕に当てた場面でPKを宣告しなかった。 「ボールは体経由ではなく直接手に当たっている。味方かどうかは別として、これはおかしい。馬鹿げている」とコンパニーはDAZNで語った。 

  • ミュンヘンでの試合で、主審がUEFAの意向に沿った判定をしたことで、バイエルンの監督は苛立った。「ルールはルールだ。残念だ」と語った。 さらにPSGヌノ・メンデスがハンドをしたのに退場にならなかったことにも言及し、「この2つの場面は試合を左右した」と総括した。

    1st legを4-5で落としたバイエルンは、2nd leg開始3分で失点。その後も攻勢を強めたが、94分のケインの同点弾にとどまった。 「パリでの判定は今も痛手だ。結局、1点差で負けた」とコンパニはデイヴィスへのPKを振り返った。 

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    コンパニ、PSGについて：「彼らは非常に積極的だった」

    一方、バイエルンの監督は敗者の度量も示した。「長く落ち込むタイプではない。前へ進むだけだ」と語った。 

    彼はパリのディフェンディングチャンピオンを称賛した。PSGは自陣ペナルティエリア周辺で一貫して守備を固め、ミュンヘンにまともなチャンスをほとんど与えなかった。「PSGはクロスへの対応が信じられないほど良かった。バックラインを常にしっかりと守り、非常にアクティブだった」とコンパニは相手チームを評価した。 

    終始動き続け、危険な場面でもシュートを許さなかった。コンパニは「チャンスは作ったが、彼らは最後まで我々にシュートを打たせなかった」と敗因を語った。 

  • FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合：

    5月9日 18時30分： ヴォルフスブルク対FCバイエルン
    5月16日 15:30 FCバイエルン - ケルン
    5月23日 20:00： FCバイエルン - シュトゥットガルト（DFBポカール決勝）
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