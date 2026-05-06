「とんでもない！」バイエルン戦敗退後、ヴィンセント・コンパニはハンド判定を批判し、PSGの采配を称賛した。

第1戦ではハーフタイム直前、バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスが太ももで止めたボールが腕に当たった。主審はPKを宣告し、ウスマン・デンベレが決め3－2とした。

一方、水曜日の試合では、ポルトガル人主審ジョアン・ピニェイロが前半、PSGのMFジョアン・ネヴェスが味方ヴィティーニャのクリアボールを伸ばした腕に当てた場面でPKを宣告しなかった。 「ボールは体経由ではなく直接手に当たっている。味方かどうかは別として、これはおかしい。馬鹿げている」とコンパニーはDAZNで語った。