「とんでもない！」バイエルン戦敗退後、ヴィンセント・コンパニはハンド判定を批判し、PSGの采配を称賛した。

第1戦ではハーフタイム直前、バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスが太ももで止めたボールが腕に当たった。主審はPKを宣告し、ウスマン・デンベレが決め3－2とした。
一方、水曜日の試合では、ポルトガル人主審ジョアン・ピニェイロが前半、PSGのMFジョアン・ネヴェスが味方ヴィティーニャのクリアボールを伸ばした腕に当てた場面でPKを宣告しなかった。 「ボールは体経由ではなく直接手に当たっている。味方かどうかは別として、これはおかしい。馬鹿げている」とコンパニーはDAZNで語った。
第1戦ではハーフタイム直前、バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスが太ももで止めたボールが腕に当たった。主審はPKを宣告し、ウスマン・デンベレが決め3－2とした。
一方、水曜日の試合では、ポルトガル人主審ジョアン・ピニェイロが前半、PSGのMFジョアン・ネヴェスが味方ヴィティーニャのクリアボールを伸ばした腕に当てた場面でPKを宣告しなかった。 「ボールは体経由ではなく直接手に当たっている。味方かどうかは別として、これはおかしい。馬鹿げている」とコンパニーはDAZNで語った。
ミュンヘンでの試合で、主審がUEFAの意向に沿った判定をしたことで、バイエルンの監督は苛立った。「ルールはルールだ。残念だ」と語った。 さらにPSGヌノ・メンデスがハンドをしたのに退場にならなかったことにも言及し、「この2つの場面は試合を左右した」と総括した。
1st legを4-5で落としたバイエルンは、2nd leg開始3分で失点。その後も攻勢を強めたが、94分のケインの同点弾にとどまった。 「パリでの判定は今も痛手だ。結局、1点差で負けた」とコンパニはデイヴィスへのPKを振り返った。
一方、バイエルンの監督は敗者の度量も示した。「長く落ち込むタイプではない。前へ進むだけだ」と語った。
彼はパリのディフェンディングチャンピオンを称賛した。PSGは自陣ペナルティエリア周辺で一貫して守備を固め、ミュンヘンにまともなチャンスをほとんど与えなかった。「PSGはクロスへの対応が信じられないほど良かった。バックラインを常にしっかりと守り、非常にアクティブだった」とコンパニは相手チームを評価した。
終始動き続け、危険な場面でもシュートを許さなかった。コンパニは「チャンスは作ったが、彼らは最後まで我々にシュートを打たせなかった」と敗因を語った。
|5月9日 18時30分：
|ヴォルフスブルク対FCバイエルン
|5月16日 15:30
|FCバイエルン - ケルン
|5月23日 20:00：
|FCバイエルン - シュトゥットガルト（DFBポカール決勝）