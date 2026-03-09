「とんでもない！」－ドミニク・ソボシュライとモハメド・サラーが薬球をクロスバー越えに投げる「不可解な」練習風景が撮影され、リヴァプールが嘲笑の的となる

スカイスポーツの解説者シャーウッドは、重要な欧州カップ戦の決勝トーナメントを24時間後に控えたタイミングで、このような肉体的な負荷をかけることの合理性に疑問を呈した。別セッションで実施されている様子が下記で確認できるこの練習を「ナンセンス」と断じ、選手たちがトレーニング中にこれを行う理由について「困惑している」と述べた。スカイスポーツは一時的にソーシャルメディアアカウントでシャーウッドのコメントを投稿したが、間もなくその動画を完全に削除した。