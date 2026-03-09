AFP
「とんでもない！」－ドミニク・ソボシュライとモハメド・サラーが薬球をクロスバー越えに投げる「不可解な」練習風景が撮影され、リヴァプールが嘲笑の的となる
リバプールがメディシンボールを使ったトレーニングを実施
モハメド・サラーとドミニク・ショボシュライが、重いメディシンボールをクロスバー越しに投げる練習を行う映像が公開された。 この動画が拡散した際、アルネ・スロット監督率いるチームの他のメンバーは技術練習に励んでおり、イスタンブール遠征前の最終調整を行っていた。爆発的なパワーを養うための筋力トレーニングは現代サッカーでは一般的だが、プレミアリーグ得点王を3度受賞した選手と6000万ポンド（約100億円）のミッドフィルダーが、重り付き器具を使った「バー越え」の勝負に興じている光景に、多くの関係者が首をかしげた。
訓練演習が嘲笑を買う
スカイスポーツの解説者シャーウッドは、重要な欧州カップ戦の決勝トーナメントを24時間後に控えたタイミングで、このような肉体的な負荷をかけることの合理性に疑問を呈した。別セッションで実施されている様子が下記で確認できるこの練習を「ナンセンス」と断じ、選手たちがトレーニング中にこれを行う理由について「困惑している」と述べた。スカイスポーツは一時的にソーシャルメディアアカウントでシャーウッドのコメントを投稿したが、間もなくその動画を完全に削除した。
スロット監督のチームに負傷者が相次ぐ
ガラタサライ戦に向けたチーム情報について、ブラジル代表GKアリソンが月曜日の練習後に不快感を訴えたため出場が不可能となった。実際、彼はチームと共にイスタンブールへ移動しておらず、控えGKジョルジ・ママルダシュヴィリがゴールを守ることになる。フェデリコ・キエーザも月曜午後のチーム出発前の練習を欠席している。
スロット監督率いるチームにとっての重要な最終戦
リヴァプールは、リーグ戦段階でイスタンブールで0-1の敗戦を喫した後に同地へ向かう。アンフィールドの巨人にとってスケジュールは楽にならない。ガラタサライとの第2戦後にはブライトン遠征が控えている。欧州での直近の戦いを超え、リヴァプールの医療チームはアリソンが週末の試合に間に合うよう、昼夜を問わず対応する。 リヴァプールはトッテナムとのプレミアリーグ大一番に臨む。この一戦は、トップ4入りを確実にするための重要な試合となる。
