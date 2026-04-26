「とんでもない」――ジェームズ・マディソン、CLの悪夢から立ち直った「素晴らしい」トッテナムGKキンスキーを絶賛

デ・ゼルビ監督は、手術で離脱中の正GKグリエルモ・ヴィカリオに代わり、キンスキーを信頼している。

モリーニョでの無失点試合後、イタリア人監督はキンシーの人柄を絶賛し、マドリードでの出来事を乗り越えた彼の精神力を認めました。

デ・ゼルビ監督は記者団にこう語った。「彼は素晴らしい人間であり、優れたゴールキーパーだ。マドリードの出来事を乗り越え、今日のような日が必要だった。結果には満足している。最初の35分間は良いプレーができた。もっとチャンスを作り、シュートを打てたかもしれない。」