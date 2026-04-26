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「とんでもない」――ジェームズ・マディソン、CLの悪夢から立ち直った「素晴らしい」トッテナムGKキンスキーを絶賛
モリーヌックスでの雪辱
ウルブズを1-0で下したトッテナム。終盤のパリニャ弾で12月28日以来のプレミアリーグ勝利を挙げ、デ・ゼルビ新監督も初白星を飾った。マディソンはSNSで「よくやった、キンスキー。粘り強さが光った」と投稿した。
終盤にはジョアン・ゴメスのフリーキックを好セーブで止めた。このGKの復活を喜び、マディソンはインスタグラムに「最高だぜ、相棒 @tondakinsky。ここ数週間の立ち直りはすごい。君の真価を見せつけてるよ」と投稿した。
マドリードでの苦境を乗り越えて
1か月余り前、キンスキーはどん底を経験した。アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグデビュー戦で、このチェコ人若手GKは開始17分で交代。試合開始15分間で2つのミスから3失点を許し、落胆の表情を浮かべピッチを去った。だからこそ、マディソンからの称賛は重い。
デ・ゼルビ監督はGKを信頼している。
デ・ゼルビ監督は、手術で離脱中の正GKグリエルモ・ヴィカリオに代わり、キンスキーを信頼している。
モリーニョでの無失点試合後、イタリア人監督はキンシーの人柄を絶賛し、マドリードでの出来事を乗り越えた彼の精神力を認めました。
デ・ゼルビ監督は記者団にこう語った。「彼は素晴らしい人間であり、優れたゴールキーパーだ。マドリードの出来事を乗り越え、今日のような日が必要だった。結果には満足している。最初の35分間は良いプレーができた。もっとチャンスを作り、シュートを打てたかもしれない。」
- AFP
スパーズに生き残りの希望が灯った
降格危機にあるトッテナムにとって、この勝利は大きな後押しとなった。デ・ゼルビ監督は選手たちの精神力を称え、トップリーグ残留は可能だと強調した。
監督は「残留できると信じている。10ポイント差ではない。強豪ウェストハムとも2ポイント差だ。選手たちの能力と人間性が最も重要で、彼らを知れば知るほど残留の自信が湧く」と語った。