「とんでもない」――エベレチ・エゼのPKを巡る振る舞いが批判されたディエゴ・シメオネ監督。アトレティコ・マドリードの指揮官のベンチでの行動は「狂気じみている」と評された。

アーセナルレジェンドのマーティン・キーオンは、主審がホームチームのテクニカルエリアの雰囲気に押されただけだと指摘。エゼへの接触は当初の判定を維持する程度で、VAR介入は不要で手順からも逸脱していたと主張した。

「私はそれが（審判による）明白な誤審だったとは全く思わない」とキーオンは説明した。「審判は試合を裁くべきだ。VARが介入しすぎている。 VARに期待しているのはこうした介入ではない。シメオネのベンチでのパフォーマンスや周囲の騒ぎに圧力を感じ、審判はモニターを確認して自らの判定を覆してしまった。そもそも、モニター確認は必要なかった」