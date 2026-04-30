Thomas COEX / AFP
翻訳者：
「とんでもない」――エベレチ・エゼのPKを巡る振る舞いが批判されたディエゴ・シメオネ監督。アトレティコ・マドリードの指揮官のベンチでの行動は「狂気じみている」と評された。
シメオネ監督、ベンチでの「常軌を逸した」振る舞いを非難される
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦では、アトレティコのベンチが荒れた。元リヴァプール主将のスティーヴン・ジェラードは、エベレチ・エゼのビデオ判定時にディエゴ・シメオネ監督が審判の視界に入り続けたことが判定に影響を与えたと批判した。
試合後、ジェラードは「シメオネは狂っている。選手たちの後頭部を叩いていた。PK取り消しに彼が大きく影響した。指導者として、あの行動は審判の視界に入りすぎだった」とTNTスポーツに語った。
- Getty Images Sport
キーオンは、アトレティコの猛攻に審判が「屈した」と主張している。
アーセナルレジェンドのマーティン・キーオンは、主審がホームチームのテクニカルエリアの雰囲気に押されただけだと指摘。エゼへの接触は当初の判定を維持する程度で、VAR介入は不要で手順からも逸脱していたと主張した。
「私はそれが（審判による）明白な誤審だったとは全く思わない」とキーオンは説明した。「審判は試合を裁くべきだ。VARが介入しすぎている。 VARに期待しているのはこうした介入ではない。シメオネのベンチでのパフォーマンスや周囲の騒ぎに圧力を感じ、審判はモニターを確認して自らの判定を覆してしまった。そもそも、モニター確認は必要なかった」
VARをめぐる論争が「とんでもない」判定を招く
問題となったのは、デビッド・ハンコがペナルティエリア内でエゼの足を掛けたように見えた場面だ。当初はPKが宣告されたが、マッケリー主審はピッチサイドのモニターで45秒間にわたり13回のリプレイを確認し、判定を覆した。スティーブ・マクマナマンは、その過程でモニター周辺で見られた光景に愕然とした。
「またVARの話だ。俺はこれが大嫌いだ」とマクマナマンは怒りを露わにした。「マーティン・キーオンの意見に同意する。シメオネとスタッフたちが主審がモニターに近づくのを妨害したのは許せない。 第4審判への執拗な詰め寄りは、一度接触を認めた以上、明確な誤審でなければ判定を覆すべきではない。今日の主審の出来はひどかった」
- Getty Images Sport
黒魔術と技術面の悪ふざけ
解説のダレン・フレッチャーも同意し、映像確認中にシメオネが主審のすぐ背後に立ち、圧力をかけていたと指摘した。この行為は、欧州カップ準決勝という緊張した場面で審判を威圧する「暗黒の術」の典型だと評された。
フレッチャーは「今夜のチャンピオンズリーグは判定に恵まれなかった。シメオネがスクリーンのすぐ後ろで怒鳴り、手を振り回していた場面をもっと広角で映してほしかった。あの瞬間、イエローカードが出てもおかしくなかった」と語った。 マクマナマンは「もし相手が同じ場面でPKを得ていたら、シメオネはタッチラインで激怒していたはずだ。彼の振る舞いは正直、ひどいの一言だ」と結んだ。