イングランドはベスト16でメキシコを破った際も、ジャレル・クアンサが退場し、試合の大半を10人で戦う粘り強い戦術を採用していた。しかしオーウェンは、その称賛がチームに消極的な戦術への誤った安心感を植え付けたと指摘する。

「メキシコ戦の勝利をああやって祝ったことが、大会敗退の原因だ」とオーウェンは続けた。「それは間違ったやり方だった。問題は、一度『勝った。みんなが俺たちを素晴らしいと思っているし、このやり方で勝てたんだ』と考えてしまうと、無意識に1－0でリードした瞬間、選手たちは何を思うかだ？」 選手たちは何を考える？ さらに監督がDFを3人も投入する。それがアルゼンチンにどんなメッセージを送ることになると思う？」