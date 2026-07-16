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「とんでもない！」――イングランドが2026年W杯で敗退。マイケル・オーウェンがアルゼンチン戦でのトーマス・トゥヘル監督の「パブチーム」的采配を痛烈批判。
オーウェン、トゥヘル監督の「バスを停める」戦術を痛烈に批判
オーウェンはアトランタでのイングランド代表のパフォーマンスを厳しく批判し、トゥヘル監督の戦術判断にも容赦なかった。アンソニー・ゴードンが序盤に先制したにもかかわらずチームは過剰に守備に引いたことについて、オーウェンはベンチ側の根本的な判断ミスだと指摘した。
BBCスポーツが伝えたコメントで、元リヴァプール、レアル・マドリードのFWはこう語った。「11人を自陣ペナルティエリアに詰め込み、ただボールを強く蹴り、ヘディングでクリアし、顔面にボールを受ける。人々はそれを勇敢だと言うが、違う。 むしろ正反対だ。サッカーはボールを顔面で受けて血を流し、「我々は勇敢だ」と称えられるスポーツではない。そんなのは愚かだ。近所のパブチームでもできる」
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トゥヘル監督の守備的交代が裏目
後半中盤、1－0でリードしていたトゥヘル監督は守備を固めるためDF3人を投入した。この守勢の采配で流れは現世界王者に傾き、アルゼンチンはボールを支配し、勝ち抜けに必要な得点を奪った。
オーウェンは、この指示が選手と相手に誤ったメッセージを送ったと感じている。イングランドは守りに徹し、結果として試合の主導権をリオネル・メッシに譲った。メッシは最終ゾーンで与えられたスペースと時間を最大限に活用した。
メキシコ戦勝利の影響
イングランドはベスト16でメキシコを破った際も、ジャレル・クアンサが退場し、試合の大半を10人で戦う粘り強い戦術を採用していた。しかしオーウェンは、その称賛がチームに消極的な戦術への誤った安心感を植え付けたと指摘する。
「メキシコ戦の勝利をああやって祝ったことが、大会敗退の原因だ」とオーウェンは続けた。「それは間違ったやり方だった。問題は、一度『勝った。みんなが俺たちを素晴らしいと思っているし、このやり方で勝てたんだ』と考えてしまうと、無意識に1－0でリードした瞬間、選手たちは何を思うかだ？」 選手たちは何を考える？ さらに監督がDFを3人も投入する。それがアルゼンチンにどんなメッセージを送ることになると思う？」
- AFP
ゲヒは、イングランドがリードを守ろうとした判断に疑問を呈した。
イングランド代表DFマーク・ゲヒは、アルゼンチン戦で先制後に守備に回ったチーム方針に不満を示した。
「1－0とリードすると、ただ守ろうとしてしまい、このレベルではそれだけでは不十分だ。とても悔しい」と語った。さらに「攻め続けるべきだった。得点した途端、後ろに下がって守備に徹するというメンタリティになってしまった」と付け加えた。
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