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RonaldoGetty
James Westwood

翻訳者：

「とんでもない！」――アル・ナスルでの衝撃的なシュートミスがファンの怒りを買い、クリスティアーノ・ロナウドに「もう終わりだ」との声が上がる

クリスティアーノ・ロナウド
アル・ナスルFC
AFCチャンピオンズリーグ2
アルワスル 対 アル・ナスルFC
アルワスル
プレミアリーグ

クリスティアーノ・ロナウドは、サウジ・プロリーグのアル・ナスールでの試合で、わずか3ヤードの至近距離から信じられないシュートを外し、怒ったサポーターから「もう終わりだ」と罵られた。41歳のロナウドは、日曜日のAFCチャンピオンズリーグ準々決勝でアル・ワスルを4-0で下し得点を挙げたものの、彼らしくないフィニッシュに自らを悔やんだ。

  • ロナウド、簡単なヘディングを外す

    ロナウドは開始11分、ペナルティエリアから鮮やかなシュートで先制。しかし後半、自身2点目の絶好機を逃した。元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのストライカーはマークを振り切り、6ヤードボックスに飛び込んだ。マルセロ・ブロゾヴィッチの絶妙なクロスを頭で合わせようとしたが、タイミングが合わず、ゴール目前でボールはクロスバーの遥か上へ。 いつもなら確実に決める男は、信じられないという表情で頭を抱えた。一方、一部のファンはSNSで怒りを示した。




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  • RonaldoX

    「方向感覚の低下」が指摘された

    Xユーザーの@Juventi14479858は「あのようなシュートを外したなんて、まだ信じられない」と投稿。@loaf_liftは「彼のヘディング能力の低下はひどい」と指摘。

    @Thanggou7は「もう終わりだ。俺のじいちゃんでも決められる。唯一の武器さえ失った」と手厳しい意見を投稿した。

    @21352366Oは「最後にヘディングで決めたのはいつだ。もう笑えるレベル」と嘲笑した。

    やや冷静な@Abhixhek0428は「完璧なシュートチャンスだった。ゴールに近づいていると思っていなかったのだろう」と分析した。


  • GFX Cristiano Ronaldo Ivan ToneyGetty/GOAL

    トニーとのゴールデンブーツ争い

    今季アル・ナセルで26得点を挙げたロナウドだが、ヘディングは3点のみ。 それでも5度のバロンドール受賞者にふさわしく、ゴール前の嗅覚は依然として鋭い。サウジ・プロリーグでは24得点をマークし、2試合多く出場しているアル・アハリのイヴァン・トニーに3ゴール差と迫っている。3年連続ゴールデンブーツも射程圏内だ。

  • 初のサウジアラビア王位が目前に

    ロナウドは2022年12月にアル・ナセルへ加入し、初の主要タイトル獲得へ王手をかけた。ホルヘ・ジェズス監督率いるチームは現在、サウジ・プロリーグで8ポイント差の首位だが、2位アル・ヒラルより1試合多く消化している。 チームは水曜日にAFCチャンピオンズリーグ準決勝でカタール・スターズ・リーグのアル・アハリSCと対戦し、その後4月29日にトニー所属のアル・アハリとのリーグ戦に臨む。

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