「とんでもない！」――アル・ナスルでの衝撃的なシュートミスがファンの怒りを買い、クリスティアーノ・ロナウドに「もう終わりだ」との声が上がる

ロナウドは開始11分、ペナルティエリアから鮮やかなシュートで先制。しかし後半、自身2点目の絶好機を逃した。元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのストライカーはマークを振り切り、6ヤードボックスに飛び込んだ。マルセロ・ブロゾヴィッチの絶妙なクロスを頭で合わせようとしたが、タイミングが合わず、ゴール目前でボールはクロスバーの遥か上へ。 いつもなら確実に決める男は、信じられないという表情で頭を抱えた。一方、一部のファンはSNSで怒りを示した。











