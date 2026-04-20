Getty
翻訳者：
「とんでもない！」――アル・ナスルでの衝撃的なシュートミスがファンの怒りを買い、クリスティアーノ・ロナウドに「もう終わりだ」との声が上がる
ロナウド、簡単なヘディングを外す
ロナウドは開始11分、ペナルティエリアから鮮やかなシュートで先制。しかし後半、自身2点目の絶好機を逃した。元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのストライカーはマークを振り切り、6ヤードボックスに飛び込んだ。マルセロ・ブロゾヴィッチの絶妙なクロスを頭で合わせようとしたが、タイミングが合わず、ゴール目前でボールはクロスバーの遥か上へ。 いつもなら確実に決める男は、信じられないという表情で頭を抱えた。一方、一部のファンはSNSで怒りを示した。
- X
「方向感覚の低下」が指摘された
Xユーザーの@Juventi14479858は「あのようなシュートを外したなんて、まだ信じられない」と投稿。@loaf_liftは「彼のヘディング能力の低下はひどい」と指摘。
@Thanggou7は「もう終わりだ。俺のじいちゃんでも決められる。唯一の武器さえ失った」と手厳しい意見を投稿した。
@21352366Oは「最後にヘディングで決めたのはいつだ。もう笑えるレベル」と嘲笑した。
やや冷静な@Abhixhek0428は「完璧なシュートチャンスだった。ゴールに近づいていると思っていなかったのだろう」と分析した。
- Getty/GOAL
トニーとのゴールデンブーツ争い
今季アル・ナセルで26得点を挙げたロナウドだが、ヘディングは3点のみ。 それでも5度のバロンドール受賞者にふさわしく、ゴール前の嗅覚は依然として鋭い。サウジ・プロリーグでは24得点をマークし、2試合多く出場しているアル・アハリのイヴァン・トニーに3ゴール差と迫っている。3年連続ゴールデンブーツも射程圏内だ。
初のサウジアラビア王位が目前に
ロナウドは2022年12月にアル・ナセルへ加入し、初の主要タイトル獲得へ王手をかけた。ホルヘ・ジェズス監督率いるチームは現在、サウジ・プロリーグで8ポイント差の首位だが、2位アル・ヒラルより1試合多く消化している。 チームは水曜日にAFCチャンピオンズリーグ準決勝でカタール・スターズ・リーグのアル・アハリSCと対戦し、その後4月29日にトニー所属のアル・アハリとのリーグ戦に臨む。