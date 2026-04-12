アルゼンチンの複数メディアによると、ディフェンダーのヘスス・ダビド・エミリアーノ・エンドリッツィは、サン・サルバドル・デ・フフイからブエノスアイレスへ向かう機内で離陸直前に「爆弾だ」と叫び、乗客をパニックにした。
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とんでもない騒動！プロサッカー選手が機内で爆弾をちらつかせる
ジムナシア・デ・フフイの選手エンドリッティは、プリメーラ・ナシオナルのアグロペクタリオ戦へ向かう機内で「冗談」として爆破をほのめかし、手錠をかけられて降機させられた。
SNSに投稿された動画には、手錠をかけられた選手が乗客に見守られながら警備員に機外へ連行される様子が映っている。目撃者によると、エンドリッツィは「すべてが爆発する」と発言し、事態は悪化したという。
機内は直ちに避難し、警備隊が捜索したが脅威は確認されず。この騒動で多数の便が遅延し、約1,000人の乗客が影響を受けた。
クラブ、爆弾脅迫で契約解除を検討
航空会社flybondiは声明で、事件を受けて安全対策を実施し、関係者の法的措置を検討すると発表した。
一方、エンドリッツィが所属するジムナシア・デ・フフイは、早期解決へ当局と協力すると表明。ウォルター・モラレス会長は、クラブに損害を与えたとしてこの32歳DFとの契約解除も示唆した。