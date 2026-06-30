多額の移籍金が予想されるが、アルテタ監督は23歳のロジャースをエミレーツ・スタジアムへ招へいする決意だと報じられている。北ロンドンのクラブはプレミアリーグ制覇の勢いを維持するため、ロジャースを今夏の最優先補強対象に据えた。

移籍金は英国記録を更新する見込みだが、ロジャース本人は2026年W杯に向けたイングランド代表の任務に集中している。彼はプレミア王者への移籍に前向きと伝えられるが、アストン・ヴィラは2031年6月まで契約が残っているため売却の必要性は感じていない。



