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「とんでもない金額だ」―モーガン・ロジャースの移籍金は1億3000万ポンドとされ、アーセナルレジェンドも驚愕。ガンナーズがアストン・ヴィラから破格の移籍金で選手獲得へ。
ペティ、過去最高を更新した企業価値に驚愕
移籍市場は空前の高騰を見せている。ロジャースを巡る報道に、あるアーセナルレジェンドは言葉を失った。アストン・ヴィラが設定したとされる1億3000万ポンドの移籍金を知ったエマニュエル・プティは、一瞬沈黙した後、現代の市場を痛烈に批判した。
「これはとんでもない金額だ。1億ポンドの大台を超えてから…… 毎日、移籍金を見て「うわ、何だこれは」と言わずにはいられない。試合の行方を左右する選手一人にそんな大金を払うなら……デクラン・ライスの場合もそうだ。彼は素晴らしいが、あれほどの移籍金は大きなプレッシャーだ」とプティはtalkSPORTに語った。
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アーセナル、ロジャースを最優先候補に
多額の移籍金が予想されるが、アルテタ監督は23歳のロジャースをエミレーツ・スタジアムへ招へいする決意だと報じられている。北ロンドンのクラブはプレミアリーグ制覇の勢いを維持するため、ロジャースを今夏の最優先補強対象に据えた。
移籍金は英国記録を更新する見込みだが、ロジャース本人は2026年W杯に向けたイングランド代表の任務に集中している。彼はプレミア王者への移籍に前向きと伝えられるが、アストン・ヴィラは2031年6月まで契約が残っているため売却の必要性は感じていない。
ニコ・ウィリアムズの代替案
ロジャースの獲得が費用や手続き面で難しい場合、プティは具体的な代替案としてアスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズを推奨している。
「1年前から言っているが、先週も強調した。ニコ・ウィリアムズは大好きだ」とプティは明かした。ウィリアムズはビルバオと2035年までの長期契約を結んでおり、依然として欧州屈指のウインガーだ。しかし現時点ではアーセナルは23歳の彼に積極的な関心を示しておらず、ロジャーズの獲得に注力している。
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ヴィラ・パークの経済波及効果
アストン・ヴィラが高額評価額を付けるのは、選手の才能だけでなく財政負担を管理するためだ。2024年の移籍でミドルズブラに20％の転売条項を支払う必要があるため、1億3000万ポンドの基準を設定すれば、チャンピオンシップクラブへの支払いをしても巨額の純利益を確保できる。
この高額移籍は、エミレーツ・スタジアムでの選手放出噂も呼んでいる。資金調達のため、アーセナルはスター放出を迫られる可能性があり、特にガブリエル・マルティネッリの去就が注目されている。ウナイ・エメリ監督が同ブラジル人選手を高く評価していることも、プレミアリーグのライバル同士の交渉に複雑さを加えている。