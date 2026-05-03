バズラーは、フランス戦でゴレツカのチームメイト、アレクサンダル・パブロヴィッチが「ダブル6」で起用されたことに疑問を呈した。ゴレツカは「より安定感がある」ため、第2戦では先発すべきだと主張した。 さらに、契約満了が迫るゴレツカと契約延長せず、移籍金ゼロで放出しようとするクラブの判断にも「とんでもない」と批判。「守備も攻撃も高いレベルでできる選手だ。手放す理由が分からない」と57歳のバズラーは古巣を強く非難した。

とはいえ、バズラーのゴレツカへの評価がいつも好意的だったわけではない。2018年、番組『ドッペルパス』でシャルケからバイエルンへの移籍を疑問視し、彼がゼーベナー・シュトラーセで成功できるか疑問を投げかけていた。 ゴレツカ本人はクラブ誌『51』で、名将ピーター・ノイルーラーとの賭けを明かしている。

これについてバズラーは「もう覚えていないが、10年に一度くらいは間違ってもいいだろう。当時はシャルケからバイエルンへの移籍が大きすぎると信じていた。彼があれほど成長したのは素晴らしい」と語っている。今では意見を変え、ゴレツカに直接謝罪したという。